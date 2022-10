Concejala de Medellín denunció que la Alcaldía no radicó el proyecto presupuestal de la ciudad para el 2023

Bogotá, octubre 24 de 2015.- Candidato al concejo de Copacabana pidió escolta “que no sea negro” Foto: El Colombiano / Colprensa.

La Plenaria del Concejo de Medellín fue citada el pasado martes, 20 de octubre, con razón a debatir la manera en como se van a implementar las obras del Metro de la 80 de Medellín. Sin embargo, una vez terminada esta discusión, se generó un polémica por cuenta de la presentación del Proyecto Acuerdo de Presupuesto para la ciudad en el próximo año. De acuerdo a la concejala que denunció la situación, la Alcaldía de Medellín no radicó formalmente el proyecto, por lo que el debate para su aprobación podría quedar en vilo.

Al inicio de la plenaria, la concejala por el partido Centro Democrático, Leticia Orrego cuestionó al presidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas, por la radicación del presupuesto que tendrá la ciudad en el 2023. La concejala denunció que el proyecto de acuerdo no estaba registrado en el Sistema de Información Misional del Concejo de Medellín (SIMI).

“Yo si quisiera que el presidente (del concejo) le diga a la plenaria que, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto de Medellín, decreto 06 de 1998, hasta ayer tenía plazo el señor alcalde para radicar el proyecto de presupuesto. Quisiera que me dijeran ¿con qué número quedó radicado? porque hasta la fecha no está en SIMI”, señaló la concejala Leticia Orrego.

El decreto que citó la concejala dicta que la iniciativa presupuestal se debe presentar, como máximo, en los primeros diez días del mes de octubre. Este documento también expresa que la presentación del proyecto debe ser una radicación presencial por parte de algún funcionario de la Alcaldía de Medellín o de la Secretaría de Hacienda de la ciudad.

No obstante, se pudo comprobar que el Proyecto de Acuerdo de Presupuesto para 2023 se hizo por medio de un correo electrónico que fue enviado por una funcionaria contratista de la Secretaría de Hacienda. Una acción que iría en contra de lo establecido en el decreto 06 de 1998 de Medellín. Esto quiere decir que, al no haber una radicación formal, el proyecto no tendría validez para ser sometido a debate.

“El día de hoy se evidenció que ayer, lunes 10 de octubre, a las 20:11 enviaron a través de correo electrónico el proyecto de acuerdo de presupuesto que tiene que ver con la vigencia 2023. Este correo fue enviado por la señora Mónica Isabel Aristizabal, contratista de la Secretaría de Hacienda”, precisó el secretario del concejo de Medellín, Conrado Torres.

Frente a este llamado que hizo la concejala Orrego, varios concejales manifestaron su preocupación por la no presentación formal de este proyecto, cuestionando también la postura que ha tenido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, frente al concejo de la ciudad.

En su intervención, el concejal Alfredo Ramos sostuvo que “lo que denuncia la concejala Leticia es bastante diciente de cómo está operando esta administración frente al Concejo de la ciudad de Medellín. Me preocupa porque, lo hemos dicho, la desidia de esta administración frente al concejo es penosa”.

El concejal Alfredo Ramos añadió a su intervención, la precaria participación que el alcalde, Daniel Quintero, tiene en el Concejo de Medellín. Además, expresó su preocupación por los constantes viajes que se le aprueban, sin responder la razón que estos mismos tendrían.

Los concejales Dora Saldarriaga y Julio González se unieron a la voz de rechazo por la no presentación del proyecto presupuestal para el siguiente año.

La Alcaldía de Medellín señaló que van a analizar con el departamento jurídico la legalidad de la presentación del proyecto, mientras que el alcalde Quintero no se ha pronunciado al respecto.

SEGUIR LEYENDO: