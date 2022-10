Miguel Uribe reveló la verdad sobre el “pupitrazo” de la reforma tributaria: “Sin análisis, sin discusión, sin escuchar a los ciudadanos”

El senador invitó a las personas a "defender la democracia" y cuestionó nuevamente la reforma tributaria. Foto: Colprensa

El pasado jueves 6 de octubre se aprobó. en las comisiones económicas del Senado y Cámara, la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro y gestada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con la cual esperan recaudar 22 billones de pesos en el 2023.

Esta decisión tomó por sorpresa a algunos sectores políticos quienes manifestaron su inconformismo por esta situación debido a que, en algunos casos, alegaron no tener el tiempo suficiente o no fue discutida esta forma de recaudo. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, fue uno de los más críticos y el encargado de presentar la ponencia negativa, la cual fue hundida.

“Desafortunadamente acaban de negar nuestra ponencia que rechazaba la tributaria pues aumenta el desempleo, la pobreza y la inflación. También se niega la posibilidad de escuchar al sector productivo y a ciudadanos. Así siguen violando el principio democrático”, manifestó en aquel momento el congresista, quien después aseveró que, “lograron el pupitrazo de la Tributaria. Sale la reforma como entró al debate, prácticamente sin modificaciones”.

“Desenmascarando a Petro”

El senador Miguel Uribe ha mantenido una postura férrea con respecto a la reforma tributaria y asegura que esta tendrá consecuencias negativas en varios sectores de la sociedad colombiana. Por esta razón dio a conocer las razones por las que considera que esta forma de recaudo del gobierno de Petro fue pupitrada hace algunos días.

En un video que fue publicado en sus redes sociales hizo mención a la columna de opinión que escribió para La República y en el que explicó una serie de hechos con los que revela las razones por las que la reforma tributaria fue aprobada en su primer debate y sin tener mayores modificaciones, “sin análisis, sin discusión, sin escuchar a gremios y ciudadanos”.

Entre lo mencionado por el congresista del Centro Democrático, responde a Gustavo Bolívar, quien hace algunos días afirmó que él tuvo la oportunidad de conocer la reforma tributaria y que en la votación que se desarrolló en las comisiones terceras de Senado y Cámara, Uribe Turbay tuvo la oportunidad de intervenir en 14 ocasiones, sumando un total de 105 minutos en los que pudo expresar su inconformismo con el proyecto, el legislador del Pacto Histórico también aseveró que cuando ellos eran oposición no contaron con ese tiempo.

Sobre esto, Miguel Uribe aseguró que el estudio de la reforma fue sobre su texto original y no el modificado que fue presentado recientemente por el Ministerio de Hacienda, ya que de los 69 artículos presentados, 50 tuvieron modificaciones y otros 16 fueron incluidos. El senador afirmó que fue “un texto completamente nuevo que se puso a votación solo 36 horas después de haberse publicado”

Sobre el tiempo de discusión de la reforma tributaria que afirmó Gustavo Bolívar fue de varias horas a la semana, Miguel Uribe desmiente esto y señala que solo fueron ocho reuniones realizadas por el gobierno con los ponentes y no con la totalidad de los integrantes de las comisiones, además de que estas fueron discusiones informales. Sobre su participación en la plenaria, el legislador del Centro Democrático aseguró que la oposición en ese entonces, “no hablaban porque se salían de los debates y en vez de estar en las sesiones argumentando, estaban en las calles incendiando el país”.

Por último Miguel Uribe envió un mensaje a los colombianos a “defender la democracia” y los invitó a que no “coman cuento” con respecto a algunos proyectos del gobierno. Recientemente en su cuenta de Twitter, el parlamentario fue contundente al señalar que, “Unidad: la clave para la oposición. Solo un objetivo: proteger la democracia”.

Así mismo, hace algunos días, señaló que, “La tributaria SÍ se pupitreó. Prácticamente no tuvo modificaciones. Un solo cambio. Lo demás exactamente igual. No permitieron votar individualmente los artículos ni discutir las propuestas de modificación. No pudieron hablar gremios ni ciudadanos. Fue un pupitrazo evidente”.

