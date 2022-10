“Se les volteó la arepa”: Gustavo Bolívar respondió las críticas de la oposición al “pupitrazo petrista”

El senador del Pacto Histórico respondió a las críticas y afirmó que desde años se vienen robando el dinero en el país. Foto: Colprensa

El debate por la Reforma Tributaría del Gobierno Nacional sigue confrontando a distintos sectores, en este caso, hubo un polémico pronunciamiento por parte del senador Gustavo Bolívar, quien arremetió contra los detractores del proyecto; realizando la comparativa de cuando el ‘petrismo’ era minoría en el congreso.

En esta oportunidad, el cabildante utilizó una frase coloquial sobre esta situación; señalando que se les había “volteado la arepa” a quienes se oponían a la reforma. En este caso, todo trajo a colación diversas situaciones que tenían que ver con algunas maniobras políticas que presuntamente, les quitaba importancia en su momento como bancada de oposición al gobierno Duque.

“Se volteó la arepa. Cuando éramos oposición nos aplastaban, nos negaban la palabra, nos hacían jugaditas. Hoy gritan: #NoAlPupitrazoPetrista Se les han dado todas las garantías que no tuvimos. La Reforma pasará porque fue una promesa de campaña y porque hay un acuerdo de mayorías”.

Entretanto, las críticas a la reforma no se hicieron esperar; tal es el caso del excandidato a la presidencia, Enrique Gómez, quien cuestionó la ideología del cambio que propuso Petro en campaña. Para Gómez, ahora se está manejando un contexto de imposición y revancha infantil, comparando en este caso a gran parte del ‘petrismo’ como una secuela del ‘castrismo’ en Cuba.

“Entonces no eran, no son, ni serán el cambio. Son resentidos que con violencia sistemática llegan a desquitarse. No hablan de gobernar, sus expresiones giran en torno a la imposición y a la revancha infantil, peligrosa. Discípulos del dictador Castro”, señaló Gómez.

Enrique Gómez cuestiona la reforma tributaria.

Asimismo, quien no se quedó atrás fue el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien aseguró que Petro y su equipo quieren “atropellar” el debate que debe realizarse, en este caso, destacó que quienes firmarían inicialmente el documento final de la reforma, serían los ponentes cercanos al gobierno, pasando por alto el proceso, pues según Uribe no se escuchará a la comunidad y no se evaluará a profundidad el transfondo de este proyecto.

“Con preocupación veo que este gobierno pretende atropellar este debate, solo hasta este martes se conoció parcialmente el documento final de la reforma de la ponencia mayoritaria, hecho y compilado por el Gobierno Nacional, que será firmado por algunos de los ponentes cercanos al gobierno y que solo hasta este miércoles conoceremos oficialmente y aun así pretenden pasado mañana, el jueves votarlo por completo sin escuchar a la comunidad”.

Uribe también destacó que aunque desde la oposición, se han buscado moderar el impacto de la reforma, aún faltan diversos puntos que se deben estudiar, argumentando que no se han tenido en cuenta las eventuales afectaciones que puede sufrir la comunidad respecto a su calidad de vida y manutención.

“Sin conocer el impacto, sin dar el debate público y sin siquiera discutir las proposiciones que nosotros hemos planteado para seguir moderando, porque si bien hemos logrado moderar esta reforma, sigue siendo un golpe fulminante, el crecimiento económico aumentará, la pobreza aumentará, el desempleo golpeará la clase media y los hogares de bajos ingresos, aumenta el costo de vida subiendo el precio de los alimentos y tiene un fatal impuesto a la vejez”, explicó.

