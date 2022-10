Más de 125 mil héctareas de tierra que pertecieron a los narcos entregaría el gobierno Petro a campesinos este año

“Nuestra gente no tiene comida y necesitamos tierras para producir alimentos”, problemática de tierras en Guachené, Cauca. Foto de archivo. REUTERS/Luisa González

Con el propósito de dar continuidad a las mesas de diálogo social, en cabeza de la vicepresidenta de la República Francia Márquez Mina, se instaló la tercera mesa de diálogo social en el municipio de Guachené, Cauca.

Este espacio fue liderado por la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, el Ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco Chaves, la administración municipal y departamental, con la participación de diferentes organizaciones sociales, Guardias Indígenas y Cimarronas, comunidad, entre otros actores.

Durante esta jornada de trabajo, la vicepresidenta reiteró el compromiso por parte del Gobierno Nacional, en buscar soluciones ante las distintas problemáticas y conflictos étnicoterritoriales que se vienen presentado en esta zona del país “Estas mesas deben tener la participación de todas las partes para poder avanzar, el Cauca es de todos y del Cauca nadie se va, aunque a mí me toca irme por estos cuatro años, pero este, sigue siendo mi territorio, mi casa y aquí vamos a estar trabajando por la igualdad, por la justicia social, por la justicia económica, por la dignidad y por la paz”, expresó la Vicepresidenta.

La alta mandataria manifestó que hay voluntad como gobierno por resolver la conflictividad en el departamento del Cauca, que, por supuesto pone en riesgo la vida, la integridad social y la paz.

Por su parte, Cecilia López, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, reveló cómo se están construyendo las soluciones al problema de tierras e informó que, en el caso del Cauca, el Gobierno ya está listo para entregar títulos de tierra y de créditos para el desarrollo de proyectos productivos en esas nuevas tierras tituladas

“Tenemos puntos concretos que ya están en marcha. Como primer instrumento hemos empezado con la titulación de predios. El segundo instrumento es la tierra de los narcos, para lo cual al final de este año la SAE podría estar entregando a los campesinos más o menos 125 mil hectáreas. El tercer instrumento fue el que empezó ayer, que es la compra de tierras dentro de la frontera agrícola y una muestra es el acuerdo con FDEGAN, y no es solo con ellos sino con todos los que quieran vender” explicó la Ministra.

Finalmente, la Vicepresidenta enfatizó que, para el progreso del departamento del Cauca, se requiere de la voluntad de todos, indicando que en estas mesas de diálogo debe haber reconocimiento de la realidad de esta región, y a partir de ahí se empezará asumir los compromisos.

“Aquí hay una industria de la caña que genera empleo, pero a lado de la caña hay gente con hambre, hay gente que no tiene garantías de derechos, hay gente que no tiene agua potable, no hay oportunidades para la juventud, es un proceso que ha ido avanzando, pero dándole la espalda a la gente más empobrecida de esta región” recalcó la alta mandataria

Por otra parte, una comisión de Gobierno conformada por el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras llegó a Chirigüaná, Cesar.

El propósito fue instalar mesa de diálogo para construir una ruta de trabajo que permita dar una solución definitiva a la problemática de tierra que se vive en esta región del país.

Entre los temas tratados, la comunidad solicitó acoger el legado y las propuestas de los líderes José Luis Quiñones, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, asesinados en lo corrido del presente año, por reclamar un terreno baldío de la nación que tiene importancia en el sistema cenagoso de Zapatosa, el más grande de Colombia y donde se funden el río Magdalena con el mar Caribe.

A su vez, se propuso avanzar en la búsqueda de soluciones estructurales a la problemática de la tierra que se vive en este territorio y vincular a todas las partes de la comunidad con el fin de lograr resultados concretos y de bienestar común.

SEGUIR LEYENDO: