Expresidente Ernesto Samper habló de la paz total: “El pasado proceso no se sentía que fuera un acuerdo de verdad”

Ernesto Samper, exmandatario del país y presidente del movimiento Vivamos Humanos, detalló, en una entrevista con la W Radio, que el proceso de paz en Colombia debe ser socializado con las comunidades por su alta relevancia para el futuro del país. Según comentó, los factores más importantes que deben ser tenidos en cuenta para una conversación en conjunto son: la perspectiva territorial de la paz; la humanización del conflicto y la participación activa de la sociedad civil.

“Cuando terminó el gobierno de Santos se dejaron cerrados varios temas con el ELN, como el cese bilateral, entonces sobre esos elementos se va a construir el nuevo proceso (...) vamos a proteger a la sociedad civil (...) Se necesita ese puente transicional, eso va tomar mucho tiempo para que pasemos del conflicto al post conflicto, casi que me atrevería a decir que la paz no termina en los acuerdos de paz, sino que comienza (...) el pasado proceso no se sentía que fuera un acuerdo de verdad”, detalló en su diálogo con aquella emisora.

Es de resaltar que estas declaraciones llegan luego que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobara, en la 52ª Asamblea General, el proyecto de declaración “Respaldo a la paz total en Colombia”, en el que se resalta la importancia de la consolidación de la paz en Colombia y su aporte a la construcción permanente de las Américas como zona de paz.

“La paz en Colombia se convirtió de tiempo atrás en un propósito nacional. Fue la necesidad de resolver conflictos lo que llevó a la convocatoria de la Constituyente en 1991 de la cual fui partícipe. Se culminaba un período de enormes tragedias, tres fueron sus presidentes, entre ellos un hombre que venía del M19, la misma agrupación a la que perteneció nuestro actual Presidente Gustavo Petro”, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.

“Desde entonces proseguimos la búsqueda de la paz con aquellos alzados en armas que no participaron en la Constituyente, particularmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y se logró un acuerdo de paz en el 2016, cuyo texto se implementó como documento oficial del Consejo de Seguridad (ONU) y sobre el cual recayó una declaración unilateral de Estado, a la luz de las normas internacionales, manifestando que Colombia se comprometía con el mundo entero en la aplicación de las normas que consagraba el acuerdo de La Habana. Es a partir de allí que continuamos, después de haber logrado ese éxito, buscando la paz con algunas agrupaciones que quedaron de lado, algunas disidencias, para llegar a la Paz Total”, añadió.

“Paz Total Política, Paz Total ya no como negociación política sino como negociación de justicia para que haya un acogimiento de esas fuerzas, de tal forma que se logre, como se señala aquí, en lo que ustedes han aprobado, la Paz Total. Y hemos agregado: ‘Más allá de nuestras fronteras’ porque entendemos que el apaciguamiento debe ser continental. Explica la razón de porqué nuestro acercamiento a la República de Venezuela a través de su mandatario, el señor Maduro, para abrir las fronteras, 2.219 kilómetros de fronteras antes cerradas, sin ninguna vinculación con un Estado con el que tenemos que ver porque la marcha hacia la libertad se logró conjuntamente”, destacó el Canciller Leyva.

“El Presidente Petro, que logró su elección precisamente por aquello de la Paz Total, es enemigo de la guerra no importa la latitud, porque hay que ir más allá de una situación de la violencia en armas o del narcotráfico para entender que la gran guerra hoy es la que nos compromete a todos, porque estamos destruyendo el planeta. Aquí hay una sumatoria de visiones que yo quería destacar, porque nuestro compromiso como colombianos con la Paz Total, no solamente acogido por ustedes mediante está declaración, va más allá y es lo que me lleva a mí, en esta primera ocasión que tengo la oportunidad de estar con ustedes, de invitarlos a que marchemos hacia la Paz Total en el mundo para salvar el planeta”, concluyó.





