Luis Díaz y los 10 partidos que se perderá con el Liverpool tras la lesión en la rodilla sufrida contra el Arsenal

Estos serían los 10 partidos que se perderá Luis Díaz con el Liverpool tras la lesión en la rodilla sufrida contra el Arsenal. Crédito: Reuters/Peter Cziborra

Luis Díaz salió lesionado en el partido donde Liverpool perdió en condición de visitante 3-2 ante Arsenal FC. El colombiano tuvo que ser sustituido al minuto 42 por Roberto Firmino tras hacerse daño en la rodilla derecha durante una acción de juego. Información preeliminar confirma que el tiempo de baja del atacante nacido en La Guajira sería de al menos dos meses y que no volvería a jugar sino una vez se reanude la Premier League tras la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

La información fue revelada por Liverpool Echo, portal que sigue el día a día del cuadro seis veces campeón de la UEFA Champions League. La buena noticia para Luis Díaz es que la distensión del ligamento interno que sufrió no requiere de cirugía y bastará con varias sesiones de fisioterapia para que reciba el alta médica por parte del departamento médico de los ‘Reds’.

El parte médico oficial sería entregado el próximo martes 11 de octubre cuando Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, asista a la rueda de prensa previo al partido de Champions League en Escocia ante los Rangers FC, donde juega el delantero Alfredo Morelos. Inicialmente se habla de 10 encuentros en los que se ausentara el futbolista colombiano, empezando por el de la cuarta fecha de la Liga de Campeones, más otros dos encuentros de este mismo torneo ante Ajax y Napoli.

Por Premier League serán seis partidos: vs Manchester City (16 de octubre), vs. West Ham (19 de octubre), vs. Nottinghamottingham Forest (22 de octubre), vs. Leeds United (29 de octubre) y vs. Tottenham Hotspur (6 de noviembre). Por último se perderá el partido por la Copa de la Liga ante el Derby County del 9 de noviembre. Su regreso a los estadios sería para una de las fechas más importantes del fútbol en Inglaterra, el ‘Boxing Day’ cuando Liverpool visita a Aston Villa, el 26 de diciembre del presente año.

Hasta el momento, la lesión más larga de Luis Díaz como profesional había sido en 2020 cuando tuvo una afectación en el muslo que lo obligó a estar por fuera de las canchas durante dos meses, para ese entonces su club era el Porto FC de Portugal. Su última lesión considerable había sido en octubre de 2020 nuevamente por un tema muscular que le representó tan solo cinco días de baja, ajustando 17 meses desde la última vez que visitó el departamento médico de un club.

La lesión en la rodilla de Luis Díaz se generó luego de un choque contra el mediocampista Thomas Partey, aunque el colombiano hizo todo lo posible para seguir en cancha el dolor fue intenso y solicitó la sustitución. La gravedad de la misma se podría prever tras las declaraciones de Jurgen Klopp en rueda de prensa luego de terminar el encuentro, “Desafortunadamente, Trent Alexander-Arnold salió lesionado. Al igual que Luis Díaz y no se ve bien para ninguno de los dos”.

A esto se sumó las imágenes cuando Liverpool emprendía el regreso a casa donde se vio a ‘Lucho’ con una rodillera, en muletas y haciendo gestos de tristeza mientras los periodistas que aguardaban en zona mixta preguntaban por su estado de salud. En la presente temporada, el extremo colombiano suma 12 partidos en donde ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.

