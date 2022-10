La Segura desmiente los rumores de maltrato a causa de unos morados en su cuerpo

Son varias las oportunidades en las que los internautas han mencionado que los influenciadores muestran hasta el más mínimo detalle de sus vidas privadas en redes sociales y es que llama la atención que comparten contenido de sus viajes, de sus excéntricas y lujosas adquisiciones, e incluso, el interior de sus casas con los populares House Tour para que los internautas conozcan más sobre ellos.

Caso reciente, el de la creadora de contenido Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, que en una oportunidad filtró un video grabado por su cámara de seguridad, en el que aparecía completamente desnuda y sufrió un percance cuando resbaló, resultando herida en su boca por el fuerte golpe que recibió contra una mesa de noche.

Sin embargo, nuevamente sale a relucir el nombre de la caleña entre sus seguidores, quienes se mostraron alarmados por una situación que observaron en su cuerpo. ¿El motivo? Unos moretones que pusieron a pensar si la influenciadora estaba sufriendo algún tipo de maltrato físico por parte de su novio.

Mientras la joven disfrutaba de la playa en el caribe, realizó una dinámica con sus seguidores en la que respondió varias inquietudes respecto a su vida personal y su relación, a lo que un usuario no se aguantó las ganas y lanzó el siguiente interrogante: “¿Por qué te dejas hacer tantos moretones? No se te ve bien”.

Inmediatamente, la influenciadora respondió a su seguidora: “De lo único que ustedes no se tienen que preocupar es del origen de mis moraditos, porque son moraditos que a mí me gusta tener y si a mí me gusta tenerlos, no le veo ningún problema, porque cada persona se disfruta su sexualidad de la manera que más le gustafue parte de la respuesta que entregó La Segura en sus InstaStories.

Pero la creadora de contenido no se quedó solamente con esta parte de la respuesta, porque es bien sabido que los gustos sexuales de la vallecaucana son ‘extremos’ dejando claro que el origen de estos morados en sus brazos se debe a la dureza con la que practicaría las bien llamadas “artes amatorias”, argumentando que para algunos esto es un tema tabú.

“Se que hay personas que tienen demasiado tabú con eso, que dicen ‘no te dejes hacer eso’, pero si yo misma los pido, ¿por qué no, mami?, ¡por qué no! O sea, yo no tengo ningún tabú con eso, a mí no me interesa, lo que sí voy a hacer es comprarme una basecita porque hay momentos en que no me gusta que se me vean, pero después de que yo los disfrute en el momento, el furor”, concluyó.

A continuación, la explicación de La Segura a los morados que han aparecido en su cuerpo en los últimos días:

La creadora de contenido sostiene una relación con el uruguayo Ignacio Baladán, con quien ya estaría conviviendo según se ha podido apreciar en las más recientes publicaciones que realiza cada uno en sus redes sociales. La pareja reveló su unión a través de un video que circuló en redes, la curiosa y romántica petición.

