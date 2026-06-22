Esta es la inesperada conexión musical entre Colombia y República Democrática del Congo: un género que es patrimonio cultural

La champeta surgió en los barrios populares de Cartagena como resultado de la fusión entre ritmos africanos traídos desde la República Democrática del Congo y los sonidos caribeños, transformándose en la expresión musical más representativa de la costa colombiana - crédito kristel_tobar / Instagram

La República Democrática del Congo se ha posicionado en las conversaciones de los colombianos en los últimos meses, debido a que es el segundo rival que la selección Colombia enfrentará en el Mundial de 2026.

Pero hay una conexión inesperada entre los dos países, y es que la champeta colombiana mantiene un lazo musical con la República Democrática del Congo debido a la influencia de ritmos como el soukous y el ndombolo.

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Estos géneros llegaron a Cartagena en la década de 1970, cuando los picós, sistemas de sonido potentes y coloridos, empezaron a reproducir discos africanos importados por marineros y comerciantes internacionales.

En las calles y barrios populares, especialmente entre comunidades afrodescendientes, el soukous se mezcló con otros géneros del Caribe como el reggae y la soca, además de elementos folclóricos colombianos. Esta fusión originó la champeta, que rápidamente se convirtió en el sonido característico de las fiestas populares al aire libre.

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Varios creadores de contenido han destacado las raíces de la champeta colombiana con la música congoleña - crédito jamierae.of.light / Instagram

El fenómeno fue conocido inicialmente como “terapia africana” por la energía y la conexión directa con África que transmitían los bailes y canciones. Artistas pioneros como Viviano Torres y Luis Towers adaptaron letras en español sobre pistas africanas, consolidando así la identidad del género. Por su parte, el nombre champeta hace referencia a un cuchillo típico de la región, símbolo de la cultura barrial y marginal.

El soukous, género musical y de baile nacido en las dos naciones del Congo (la República del Congo y la República Democrática del Congo), ha transformado el panorama musical africano desde mediados del siglo XX. Su evolución, marcada por una energía contagiosa y una base rítmica acelerada, lo ha convertido en un referente cultural, no solo en África sino también en América Latina.

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La palabra soukous proviene del francés “secouer”, que significa “sacudir”, y originalmente hacía alusión a un paso de baile que rápidamente ganó popularidad en las pistas. La música, conocida también como rumba africana, se gestó entre el Congo Belga y el Congo francés en los años 40, aunque fue en la década de 1960 cuando el género alcanzó su madurez.

La champeta es identidad cartagenera y barranquillera - crédito @AlcaldiaCTG / X

La guitarra se consolidó como el instrumento central del soukous, mientras las orquestas de los años 50, como TPOK jazz, encontraron en este estilo la libertad para la improvisación. “La transformación está en el uso de la percusión, en la incorporación de más guitarras y la trompeta”, expuso el docente Leopoldo Calderón, de la Universidad del Norte.

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La incorporación de tecnología en las décadas siguientes marcó un salto en la evolución del género. Calderón detalló: “Aparecen entonces dos grandes innovaciones, la primera es el drone machine, con ritmos reprogramados, y la segunda está en el sonido de la guitarra, que con algunos efectos permite que se pueda experimentar con la sonoridad”.

Uno de los nombres más reconocidos en el soukous es Diblo Dibala, quien ha sido clave en la expansión de la champeta y en la renovación del merengue durante los años 80. La influencia de Dibala ha sido fundamental para definir el sonido de la champeta, actualmente asociada con la costa caribeña colombiana.

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Colombia vs. República Democrática del Congo se jugará este 22 de junio - crédito captura de pantalla / Google

En la periferia de Cartagena, la llegada de discos africanos por vía marítima propició un fenómeno cultural. “Los negros trabajadores en sus ratos de ocio se reunían en pequeños estaderos a escuchar esta música. Se les empezó a llamar ‘champetudos’ por el uso de la champeta, un tipo de machete que usaban para trabajar”, precisó Calderón.

Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes declaró oficialmente a la champeta y la cultura picotera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La entrega formal de la resolución y de su Plan Especial de Salvaguardia se llevó a cabo el 21 de mayo de 2026.

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En el contexto futbolístico, el 23 de junio, la Selección Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Un triunfo aseguraría su paso a la siguiente ronda, mientras que el rival llega tras igualar con la Portugal de Cristiano Ronaldo.