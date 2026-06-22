Colombia

Jerónimo y Tomás Uribe se pronunciaron tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial: “Viene una pelea”

Los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez felicitaron al abogado del movimiento Defensores de la Patria tras consagrarse como el nuevo presidente electo de Colombia

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Jerónimo y Tomás Uribe expresaron su respaldo al nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @jeronimoauribem/X - Christian Castillo/Colprensa
Jerónimo y Tomás Uribe expresaron su respaldo al nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @jeronimoauribem/X - Christian Castillo/Colprensa

Los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunciaron en redes sociales tras conocerse los resultados del preconteo electoral de la segunda vuelta presidencial que se realizó el domingo 21 de junio de 2026.

Tomás Uribe expresó en su cuenta oficial de X: “Felicitaciones al presidente @ABDELAESPRIELLA y a su vicepresidente @jrestrp”. Además, anticipó desafíos legales para la nueva administración al afirmar que “viene una pelea jurídica difícil” y convocó a respaldar al equipo electo: “Hay que rodearlos”.

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Tomás Uribe llamó a respaldar a Abelardo de la Espriella - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe llamó a respaldar a Abelardo de la Espriella - crédito @tomasuribeEco/X

Por su parte, Jerónimo Uribe también publicó un mensaje de respaldo, afirmando: “Felicitaciones presidente @ABDELAESPRIELLA y vicepresidente @jrestrp”, sumando un deseo de éxito: “Dios los bendiga para recuperar a Colombia”.

Ambos mensajes llegaron en un contexto de alta tensión política, mientras el país aguarda la confirmación final tras el escrutinio oficial.

Las publicaciones reflejan optimismo dentro del círculo uribista respecto al futuro gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes obtuvieron un respaldo de 12.959.542 de ciudadanos, por encima del aspirante del Pacto Histórico, quien obtuvo 12.708.712 de votos.

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Jerónimo Uribe felicitó a De La Espriella y Restrepo tras resultados electorales - crédito @jeronimoauribem/X
Jerónimo Uribe felicitó a De La Espriella y Restrepo tras resultados electorales - crédito @jeronimoauribem/X

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó en redes sociales tras los resultados electorales, felicitando a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por su victoria sobre Iván Cepeda.

Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda”, escribió Uribe, quien cuestionó el proceso al afirmar que Cepeda “tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”.

Uribe manifestó confianza en la gestión del nuevo mandatario y su fórmula vicepresidencial: “Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos”.

El exmandatario advirtió sobre la necesidad de mantener la vigilancia frente a irregularidades, señalando: “No podemos permitir más trampas del Petro-Chavismo”.

Álvaro Uribe Vélez celebró triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez celebró triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

Esto dijo el expresidente Juan Manuel Santos y sus hijos al triunfo de Abelardo de la Espriella

El expresidente Juan Manuel Santos y sus hijos, Esteban y Martín Santos, se pronunciaron en la red social X tras la proclamación de Abelardo de La Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos de Colombia.

Santos padre destacó la importancia de la unidad nacional en este nuevo ciclo institucional. “Felicito al presidente electo @ABDELAESPRIELLA y vicepresidente @jrestrp. Les deseo éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos. Ahora es momento de unir al país, rodear nuestras instituciones y trabajar unidos por un país más próspero y en paz”, expresó el exmandatario.

Juan Manuel Santos envió un mensaje de unidad y pidió trabajar por la estabilidad del país - crédito @JuanManSantos/X
Juan Manuel Santos envió un mensaje de unidad y pidió trabajar por la estabilidad del país - crédito @JuanManSantos/X

Esteban Santos también saludó al nuevo gobierno, subrayando la necesidad de superar la polarización electoral. “Muchos éxitos @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp. La campaña ya terminó. Ahora viene el reto de gobernar para todos los colombianos. El país necesita mensajes de unión y reconciliación, además de la capacidad de tender puentes entre quienes piensan distinto”, publicó.

Esteban Santos felicitó a Abelardo de la Espriella - crédito @EstebanSantos10/X
Esteban Santos felicitó a Abelardo de la Espriella - crédito @EstebanSantos10/X

Por su parte, Martín Santos extendió sus felicitaciones no solo a los ganadores, sino también a la Registraduría Nacional, resaltando el papel de las instituciones en el proceso democrático.

“Felicidades a @ABDELAESPRIELLA, @jrestrp, y a la @Registraduria. El momento exige un cambio de actitud colectivo: dejar atrás la lógica de la campaña, bajar la temperatura política y encontrar en lo que nos une más fuerza que en lo que nos separa. Viva la democracia”, compartió, acompañado del emoticón de la bandera nacional.

Las reacciones de la familia Santos resaltaron el llamado a la reconciliación, la defensa de las instituciones y la importancia de construir consensos para afrontar los desafíos del país.

Martín Santos felicitó a Abelardo de la Espriella y destacó el rol institucional en la democracia - crédito @MartinSantosR/X
Martín Santos felicitó a Abelardo de la Espriella y destacó el rol institucional en la democracia - crédito @MartinSantosR/X

Los mensajes, difundidos poco después del anuncio de resultados, buscan marcar el tono para una transición enfocada en el diálogo y la paz social, dejando atrás la confrontación electoral y promoviendo la inclusión de todos los sectores, tras el presidente Gustavo Petro afirmar que reconocerá el resultado hasta después de los escrutinios y acatando la orden de los jueces.

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