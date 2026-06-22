Colombia

El gabinete de Abelardo de la Espriella: estas son las economistas que podrían liderar el Ministerio de Hacienda

Según el preconteo electoral de la Registraduría, el candidato de Defensores de la Patria ganó la Presidencia de Colombia con 12.959.542 votos

Guardar
Google icon
Diversos perfiles profesionales vinculados al sector económico estuvieron presentes entre las opciones consideradas para la próxima administración del área fiscal - crédito Luisa González/REUTERS
Diversos perfiles profesionales vinculados al sector económico estuvieron presentes entre las opciones consideradas para la próxima administración del área fiscal - crédito Luisa González/REUTERS

Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 12.959.542 votos, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712 sufragios.

Según informó Caracol Radio, el equipo de Abelardo de La Espriella ya contempla varias candidatas para ocupar el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con declaraciones recientes del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, existe interés en que una mujer asuma esta cartera clave.

José Manuel Restrepo advirtió que Colombia alcanzará máximos históricos de deuda y déficit fiscal en 2025 - crédito Colprensa
De acuerdo con declaraciones recientes del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, existe interés en que una mujer asuma esta cartera clave - crédito Colprensa

Caracol Radio dio a conocer los nombres de Carolina Soto, Ana Fernanda Maiguashca, Elsa Noguera y María Fernanda Suárez como las principales opciones para el cargo.

PUBLICIDAD

Carolina Soto es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía y en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como viceministra de Hacienda, directora de Presupuesto Nacional y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Ha ocupado cargos en el sector asegurador y financiero, y participa en juntas directivas de empresas y universidades.

Ana Fernanda Maiguashca nació en Cali, se graduó en economía de la Universidad de los Andes y obtuvo un MBA en la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República y viceministra técnica de Hacienda. Ha trabajado en la Superintendencia Financiera y en fondos privados de pensiones, y lidera el Consejo Privado de Competitividad.

PUBLICIDAD

Elsa Noguera es economista de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en la Universidad del Norte y diplomado en negocios internacionales. Ha sido secretaria de Hacienda de Barranquilla, alcaldesa de la ciudad, ministra de Vivienda y gobernadora del Atlántico, impulsando proyectos de transformación urbana y social, así como de recuperación fiscal.

El fallo de tutela que ordenaba el nombramiento Carmen Elisa Luna Rodríguez, fue proferido por la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera - crédito Colprensa
Elsa Noguera es economista de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en la Universidad del Norte y diplomado en negocios internacionales - crédito Colprensa

María Fernanda Suárez es administradora de empresas del CESA, con maestría en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Ha sido ministra de Minas y Energía, vicepresidenta de Ecopetrol, directora de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda y presidenta de empresas y organismos financieros, además de integrar juntas directivas en los sectores energético y financiero.

Según Caracol Radio, ya han existido acercamientos con las candidatas y se prevé una decisión en las próximas semanas.

Otros nombres

El presidente electo ha optado por mantener en reserva los nombres de quienes integrarán su gabinete, una estrategia que lo distancia de otros candidatos que, durante la campaña, presentaron anticipadamente parte de sus equipos, según informó El Tiempo.

Hasta el momento, el único confirmado es Mauricio Gómez Amín. De la Espriella, presidente electo, lo calificó como una persona excepcional y subrayó la transparencia de su carrera política. Aunque no se ha definido el ministerio que liderará, se menciona que podría ocupar el Ministerio del Interior.

Gómez Amín dejó recientemente el Congreso para sumarse a la campaña presidencial y cuenta con experiencia como edil, concejal, representante y senador. Su habilidad para dialogar con distintos sectores políticos lo posiciona como una pieza relevante, sobre todo tras una segunda vuelta electoral con resultados ajustados.

Mauricio Gómez Amín dejó recientemente el Congreso para sumarse a la campaña presidencial y cuenta con experiencia como edil, concejal - crédito Senado
Mauricio Gómez Amín dejó recientemente el Congreso para sumarse a la campaña presidencial y cuenta con experiencia como edil, concejal - crédito Senado

José Manuel Restrepo, actual vicepresidente, también figura entre los posibles miembros del nuevo gabinete. Aunque su función aún no está del todo definida, Restrepo ha expresado que su rol trascenderá las tareas tradicionales de la vicepresidencia. Plantea la idea de coordinar ministerios estratégicos, como Energía, Relaciones Exteriores y las áreas económicas, para fortalecer la cooperación e inversión internacional.

En medio de especulaciones recogidas por El Tiempo, algunos sectores han sugerido la inclusión de María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, ni la campaña ni la propia Cabal han confirmado esta posibilidad.

Otros nombres que se han mencionado son los penalistas Germán Calderón España e Iván Cancino, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y el abogado Carlos Alonso Lucio, aunque su participación aún no está definida.

Antes de asumir la presidencia, De la Espriella agradeció públicamente a Jaime Andrés Beltrán, exalcalde y pastor cristiano, y abrió la puerta para sumarlo a su gabinete en áreas vinculadas a la seguridad.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGabinete de Abelardo de la EspriellaPresidente de Colombia 2026Resultados elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda respondió al discurso de Abelardo de la Espriella e insistió en un diálogo sin imposiciones: “No nos asustan sus rugidos ni sus alaridos”

El candidato del Pacto Histórico afirmó que no aceptarán amenazas, al tiempo que insistió en la necesidad de abrir un proceso de diálogo nacional

Iván Cepeda respondió al discurso de Abelardo de la Espriella e insistió en un diálogo sin imposiciones: “No nos asustan sus rugidos ni sus alaridos”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

El paisa presumió el logro en sus redes sociales, acompañado de otras fotografías que dan muestra de que tiene otros pasatiempos como montar a caballo, los carros de alta gama y viajar en su jet privado acompañado de su pareja Luisa Castro

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

Con 15.233 puntos, el gimnasta de 19 años logró la nota más alta de la jornada en el Parque Olímpico y dejó atrás al brasileño Diogo Soares, mientras el local Nory obtuvo el bronce

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

El empate frente a Ecuador catapultó a la joven figura de la selección caribeña, que conquistó las redes sociales con su homenaje al legendario futbolista colombiano

Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Ana Lucía Pineda, la nueva primera dama, aseguró que trabajará por las mujeres

Pineda aseguró que no se ve como una figura distante sino que va a dejar huella y crear impacto

Resultados elecciones Colombia EN VIVO: Ana Lucía Pineda, la nueva primera dama, aseguró que trabajará por las mujeres
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Deportes

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ganó oro en la barra fija del Panamericano en Río de Janeiro: esta fue su impecable rutina

Tahith Chong, figura de Curazao en el Mundial 2026, le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en sus redes sociales: “Próxima generación”

Partidos del Mundial 2026, hoy lunes 22 de junio: fixture, horarios completos y cómo ver en vivo la fecha 2

Egipto le ganó a Nueva Zelanda y es líder en el Mundial 2026: victoria por 3-1 en Vancouver

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas