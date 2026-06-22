El gabinete de Abelardo de la Espriella: estas son las economistas que podrían liderar el Ministerio de Hacienda

Diversos perfiles profesionales vinculados al sector económico estuvieron presentes entre las opciones consideradas para la próxima administración del área fiscal - crédito Luisa González/REUTERS

Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con 12.959.542 votos, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712 sufragios.

Según informó Caracol Radio, el equipo de Abelardo de La Espriella ya contempla varias candidatas para ocupar el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con declaraciones recientes del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, existe interés en que una mujer asuma esta cartera clave.

De acuerdo con declaraciones recientes del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, existe interés en que una mujer asuma esta cartera clave - crédito Colprensa

Caracol Radio dio a conocer los nombres de Carolina Soto, Ana Fernanda Maiguashca, Elsa Noguera y María Fernanda Suárez como las principales opciones para el cargo.

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Carolina Soto es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía y en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como viceministra de Hacienda, directora de Presupuesto Nacional y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Ha ocupado cargos en el sector asegurador y financiero, y participa en juntas directivas de empresas y universidades.

Ana Fernanda Maiguashca nació en Cali, se graduó en economía de la Universidad de los Andes y obtuvo un MBA en la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República y viceministra técnica de Hacienda. Ha trabajado en la Superintendencia Financiera y en fondos privados de pensiones, y lidera el Consejo Privado de Competitividad.

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Elsa Noguera es economista de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en la Universidad del Norte y diplomado en negocios internacionales. Ha sido secretaria de Hacienda de Barranquilla, alcaldesa de la ciudad, ministra de Vivienda y gobernadora del Atlántico, impulsando proyectos de transformación urbana y social, así como de recuperación fiscal.

Elsa Noguera es economista de la Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en la Universidad del Norte y diplomado en negocios internacionales - crédito Colprensa

María Fernanda Suárez es administradora de empresas del CESA, con maestría en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Ha sido ministra de Minas y Energía, vicepresidenta de Ecopetrol, directora de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda y presidenta de empresas y organismos financieros, además de integrar juntas directivas en los sectores energético y financiero.

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Según Caracol Radio, ya han existido acercamientos con las candidatas y se prevé una decisión en las próximas semanas.

Otros nombres

El presidente electo ha optado por mantener en reserva los nombres de quienes integrarán su gabinete, una estrategia que lo distancia de otros candidatos que, durante la campaña, presentaron anticipadamente parte de sus equipos, según informó El Tiempo.

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Hasta el momento, el único confirmado es Mauricio Gómez Amín. De la Espriella, presidente electo, lo calificó como una persona excepcional y subrayó la transparencia de su carrera política. Aunque no se ha definido el ministerio que liderará, se menciona que podría ocupar el Ministerio del Interior.

Gómez Amín dejó recientemente el Congreso para sumarse a la campaña presidencial y cuenta con experiencia como edil, concejal, representante y senador. Su habilidad para dialogar con distintos sectores políticos lo posiciona como una pieza relevante, sobre todo tras una segunda vuelta electoral con resultados ajustados.

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Mauricio Gómez Amín dejó recientemente el Congreso para sumarse a la campaña presidencial y cuenta con experiencia como edil, concejal - crédito Senado

José Manuel Restrepo, actual vicepresidente, también figura entre los posibles miembros del nuevo gabinete. Aunque su función aún no está del todo definida, Restrepo ha expresado que su rol trascenderá las tareas tradicionales de la vicepresidencia. Plantea la idea de coordinar ministerios estratégicos, como Energía, Relaciones Exteriores y las áreas económicas, para fortalecer la cooperación e inversión internacional.

En medio de especulaciones recogidas por El Tiempo, algunos sectores han sugerido la inclusión de María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, ni la campaña ni la propia Cabal han confirmado esta posibilidad.

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Otros nombres que se han mencionado son los penalistas Germán Calderón España e Iván Cancino, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y el abogado Carlos Alonso Lucio, aunque su participación aún no está definida.

Antes de asumir la presidencia, De la Espriella agradeció públicamente a Jaime Andrés Beltrán, exalcalde y pastor cristiano, y abrió la puerta para sumarlo a su gabinete en áreas vinculadas a la seguridad.

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