La Segura reveló cómo logra obtener ganancias usando las redes sociales

En el siglo XXI los trabajos se transformaron. Gran parte de las industrias y los campos laborales se adaptaron a la tecnología y las necesidades de los consumidores. Para poder subsistir en un mundo competitivo, según algunas revistas informáticas y de empleo alrededor del mundo, las personas cuentan con más de un trabajo y buscan la manera de ganar mayor visibilidad y división de labores a través de la web.

Las redes sociales se han vuelto una fuente de ingresos. La plataformas del siglo en curso fueron creadas hace más de 10 años, y aunque llevan posicionándose por tanto tiempo en el mercado, no muchas personas saben manejarlas. Asimismo, algunos internautas siguen cuestionándose cómo unos usuarios con nombre de ‘’influencers’' logran aprovechar múltiples aplicaciones y subsistir gracias al mundo digital.

En la cuenta de Instagram de La Segura los cibernautas están al pendiente de sus actividades diarias y de las dinámicas que realiza para que interactúen con ella. A través de Instastories, herramienta de la app para relacionarse con sus admiradores, la influenciadora permitió que le hicieran algunas preguntas. La que más le llamó la atención fue acerca de su salario:

‘’¿Tus ingresos económicos son de tus redes sociales?’’.

No pasó mucho tiempo para que, la mujer que dijo hace menos de una semana que estaba frustrada porque no tenía tiempo de realizar contenido, le respondiera a uno de sus 8.5 millones de seguidores. Con tono sarcástico se refirió a quienes la juzgan por no tener un trabajo del común y explicó que toda su vida monetaria se la adjudica a Dios y a las redes sociales:

‘’Cien por ciento, gracias a Dios toda mi economía y mis finanzas primero se las debo a papá Dios y, segundo, a las redes sociales. Ósea, todo mi trabajo está aquí. A veces cuando yo les digo, estaba en reuniones o estaba trabajando... gente que quizá no tiene mucho conocimiento de que las redes sociales son un trabajo, ehh.. me dicen como ¿en qué empresa trabajas tú que es que llegaste de reunión? y yo ... yo me río y en realidad, a ver, el trabajo depende de muchas cosas’'.

Los creadores de contenido tienen múltiples líneas de trabajo y tal como lo argumenta Natalia Segura Mena, no es posible crear un esquema generalizado de cuánto dinero reciben, ni la manera en la que generan recursos económicos. Afirmó que cada influenciador tiene sus propias estrategias y que las posibilidades de monetizar varían dependiendo de la “modalidad de negocio” de cada persona.

‘’Por ejemplo, desde redes sociales te monetizan por crear contenido y hacer videos ... ehhh segundo, en mi caso yo trabajo en campañas con muchísimas marcas tanto nacionales como internacionales. Nos contratan para ser imagen de marca, para hacerle contenido a las marcas, para irnos a viajar a cualquier parte del mundo y subir una experiencia del lanzamiento de una marca o podemos crear nuestra propia marca. Tenemos demasiadas modalidades de negocio por las cuales podemos recibir ingresos. Los procesos de todo el mundo y todos los creadores son distintos’'

Natalia es una caleña soñadora que no deja de impresionar a sus fanáticos. Han pasado varios años desde que la tildaran de figura pública y que se conociera que su madre, Alexa Mena, fue actriz de cine para adultos. En los últimos meses sigue dedicándose a ofrecer tips de belleza, crear contenido humorístico y amar incondicionalmente a su novio, el chef e Instagramer, Ignacio Baladán.

Es necesario recordar que su contenido y la manera como ha obtenido más reconocimiento y dinero ha sido en YouTube e Instagram. Según Super Like, segmento de entretenimiento y farándula de RCN, para el 2021 la influencer cobró ‘’alrededor de 4 millones de pesos por la publicación de una Historia, 20 millones por un post en video y 16 millones por una foto‘’, datos que incentivan a que más personas se incursionen a trabajar en los medios de interacción social que se encuentran en la web.

