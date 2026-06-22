Colombia

Bernie Moreno se refirió a la posibilidad de que Gustavo Petro salga de la Lista Clinton y el presidente reaccionó: “Entendieron que el progresismo no es arrasable”

La posible salida del mandatario colombiano de ese listado se podría concretar a finales de julio de 2026

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Petro atacó al senador de Estados Unidos Bernie Moreno y a su familia - crédito Reuters
Gustavo Petro resaltó el anuncio dado por el senador de Estados Unidos Bernie Moreno - crédito Reuters

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de Bernie Moreno, senador del Partido Republicano de los Estados Unidos y observador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, sobre la posible exclusión del mandatario en la lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.), también conocida como Lista Clinton.

Inicialmente, el legislador norteamericano sostuvo que la posible salida del jefe de Estado colombiano se daría en las siguientes cinco o seis semanas, asegurando que el amor de Petro hacia la nación es suficiente prueba para definir su situación.

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“Yo creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia y yo creo que va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco, seis semanas”, mencionó el congresista republicano en declaraciones a Noticias Caracol.

U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH) attends a working lunch at the Shield of the Americas Summit at Trump National Doral Miami, in Doral, Florida, U.S., March 7, 2026. Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS
U.S. Senator Bernie Moreno (R-OH) attends a working lunch at the Shield of the Americas Summit at Trump National Doral Miami, in Doral, Florida, U.S., March 7, 2026. Rebecca Blackwell/Pool via REUTERS

Al respecto, el presidente colombiano celebró la posible salida de ese listado, argumentando que su inclusión no solo lo afectó personalmente sino políticamente.

“Reconozco las palabras del senador estadounidense Bernie Moreno por hablar de sacarme de la lista OFAC en la que estoy injustamente. Se lo que significa eso no solo personal y familiarmente sino políticamente en estos tiempos”, fueron las palabras del primer mandatario de los colombianos en una extensa publicación hecha en X.

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Así mismo, Petro indicó que su salida de la Lista Ofac “significa de parte de EEUU que entiende que ya el progresismo no es arrasable, que ahora pueden es enfrentarse, ya no a guerrilleros insurgentes sino a pueblos de millones de personas y que eso no conviene ni a EEUU ni a Latinoamérica ni a América”.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones del mandatario colombiano se produjeron en medio de su participación en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde se tiene prevista su participación en la instalación de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones Atlapa de Ciudad de Panamá.

Allí, el presidente señaló que pudo explicar su tesis de un pacto con Estados Unidos enfocado en la transición energética, al igual que de la lucha comercial con China, la política antimigratoria, la inteligencia artificial, entre otros temas.

El presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton desde el mes de octubre de 2025, junto con otros miembros de su círculo cercano, como la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Bernie Moreno sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos

Tras la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, el senador estadounidense Bernie Moreno precisó que la llegada del dirigente de derecha a la Casa de Nariño podría generar una relación bastante formal entre él y el mandatario Donald Trump.

“El presidente de los Estados Unidos piensa que va a tener una relación buenísima con Abelardo de la Espriella”, dijo Moreno en diálogo con Caracol Radio.

El senador, que actuó como observador internacional en la segunda vuelta presidencial, describió la jornada del domingo 21 de junio de 2026 como un día “increíble”. Según dijo en esa entrevista, el resultado reflejó la voluntad popular en Colombia.

Además, confirmó que se reunió con De la Espriella en la mañana del lunes 22 de junio, agregando que él mismo sirvió de intermediario para una conversación telefónica con Trump en la noche anterior.

Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y advirtió sobre posibles intentos de fraude - crédito Luisa González/Reuters - Mike Segar/REUTERS
Abelardo de la Espriella respondió a Bernie Moreno y advirtió sobre posibles intentos de fraude - crédito Luisa González/Reuters - Mike Segar/REUTERS

Anoche estaba hablando con el presidente Trump, obviamente estaba interesado en ver qué había pasado, y cuando estábamos hablando me dijo: ‘Puedes poner a Abelardo en el teléfono’, entonces lo conectamos, y tuvieron una conversación muy positiva”, mencionó Moreno a Noticias Caracol.

El senador destacó la labor del CNE (Consejo Nacional Electoral) y de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante la segunda vuelta presidencial. A partir de esa valoración, anunció que buscará llevar a sus máximos responsables a Estados Unidos para observar el proceso electoral legislativo.

La invitación, según explicó, incluirá a Cristian Quiroz y a Hernán Penagos. También dijo que convocarán al gobernador de California para contrastar el sistema colombiano con el de ese estado, al que calificó de “ridícula elección”.

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