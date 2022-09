La Segura se siente frustrada por no poder realizar contenido

La Segura se mostró desmotivada por no poder subir contenido a causa de su salud. Instagram:@la_segura

La reconocida colombiana y pareja de del chef influenciador Ignacio Baladán se ha mostrado distante de sus seguidores. Sus más fieles admiradores se preguntaron a través de diferentes redes sociales por qué Natalia Segura Mena, mejor conocida como La Segura, dejó de subir historias, videos y publicaciones de sus actividades diarias de un momento a otro.

La creadora de contenido valluna se tomó un momento para abrirle su corazón a sus más de 8 millones de seguidores a través de Instagram, plataforma en la que interactuaba la mayoría del tiempo con sus fans. En cortos videos habló sobre sus sentimientos y explicó las razones por las que le ha cerrado las puertas a la virtualidad.

Ya no hay tiempo para establecer un contacto tan cercano como antes con las personas que tanto aclaman por sus tips y videos de humor en la web. Como no le ha dado un adiós definitivo a sus perfiles digitales, la influenciadora dedicó unos minutos para revelar que mantiene su agenda ocupada y que le gustaría poder tener más horas en el día para sentirse satisfecha realizando todo lo que tiene planeado.

La Segura se mostró frustrada por no poder subir constantemente contenido para sus admiradores. Instagram:@la_segura

La instagramer tiene claros sus objetivos, pero algunas veces no mide la carga laboral que esas tareas pueden causarle. Enfatizó en que espera cumplir un sueño que persigue desde hace años y dejó a la expectativa a quienes vieron sus clips, porque comentó que ese propósito será uno de los más grandes en su carrera y en su vida:

“Estoy muy feliz porque lógicamente estoy súper ocupada trabajando en un proyecto muy grande, creo que el más grande de toda mi carrera, de toda mi vida, de todo esto como creadora de contenido. Pero también estoy un poquito frustrada porque a mí me afecta demasiado cuando yo no puedo hacer contenido constante, cuando realmente yo me he como ausentado mucho de no grabar videos, de etc”.

Natalia expuso que, además de pensar en sus metas a largo plazo, otro de los motivos que la alejan de las redes sociales es porque se enferma o porque está compartiendo con amigos, conocidos con los que planea nuevos proyectos y con su familia:

Es porque en realidad o estoy trabajando en algo o la vida me ha cogido y me ha dicho ‘mami usted no puede hacer nada por ahora porque está enfermita’ o cosas así ¿Sí me entiende? Esas cositas, así como de esas batallas que Dios me lanza así, que me pone a pelear” explicó la famosa caleña

Aunque se mostró frustrada, algunos usuarios la alentaron dejándole comentarios en algunos de sus posts en Instagram. Le aseguraron que esperan que no pierda la esperanza por cumplir todo lo que se propone y que, aún si ella decida alejarse, estarán pendientes a que aparezca nuevamente con su carisma y única personalidad.

La Segura no tiene tiempo para subir contenido a sus redes sociales. Instagram:@la_segura

Como consecuencia de la energía de sus admiradores, dejó una última declaración en una de sus cuentas personales. Prometió no despedirse para siempre:

“Pero de resto, amigos, yo siempre he sido muy activa con mi contenido de una u otra manera o si me he demorado unos diitas ahí que, porque estoy de vacaciones o algo así, pero yo siempre estoy activa, o sea de una u otra manera al momentico yo me des atraso y les subo, pero se los juro que se me ha hecho imposible con todo esto en lo que estoy trabajando y obviamente me hace muy feliz, pero obviamente hay que sacrificar algunas cosas como hacer algo que amo”.

