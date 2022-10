Otro ciclista colombiano dejaría el UAE Team Emirates por bajo rendimiento

Fernando Gaviria, UAE Team Emirates. Foto: IG Fernando Gaviria/Lorenzo Fizza Vedinelli.

El colombiano Fernando Gaviria definitivamente no continuará su carrera deportiva de la mano del UAE Team Emirates para el 2023, pues su bajo rendimiento han conllevado a que el equipo no le renueve, además argumentando algunas faltas de interés por mejorar ante sus rivales, no obstante, otro colombiano correría con la misma suerte del antioqueño, pues su bajo rendimiento también sería la clave para no continuar en la nómina del equipo árabe.

Se trata de Camilo Andrés Ardila, joven corredor que llegó en el 2020 a la escuadra que es comandada por el esloveno Tadej Pogacar, actual bicampeón del Tour de Francia y subcampeón esta temporada por detrás del danés Vingegaard. Ardila llegó al UAE Team Emirates como una de las promesas del ciclismo colombiano, luego que ganara el Giro de Italia sub 23.

Camilo Ardila, ciclista colombiano del UAE Team Emirates.

Sin embargo, el tolimense no logró adaptarse de la mejor manera a la escuadra en las tres temporadas que lleva, por lo que su contrato, que va hasta finales de 2023, no continuaría por mutuo acuerdo, sino que quedaría libre para elegir otro equipo, factiblemente, en Europa. La información la ha dado a conocer Miguel Hermosilla y esta ha sido replicada por Antena 2.

“Se cuenta por los mentideros que Andrés Camilo Ardila, con contrato con UAE para 2023, va a defender los colores de un Burgos-BH de donde sale Oscar Cabedo. Sería la última oportunidad para el colombiano, muy gris en las tres temporadas que ha corrido con UAE”.

Esto se daría gracias a los casi nulos resultados que ha dado el corredor oriundo de Mariquita, Tolima, pues el escalador no encontró el camino a la adaptación y ciertamente varios corredores jóvenes fueron sobresaliendo de mejor manera en las competencias más importantes del calendario.

Ardila ya había dicho que sentía un poco de frustración por la manera en que se ha dado su carrera deportiva al llegar al World Tour a tan temprana edad, pues ahora mismo cuenta con 23 años, algo que le beneficia, pues todavía tiene tiempo de reivindicarse con el ciclismo de élite. Por ahora su destino estaría ligado a un equipo Pro Team, es decir, de segunda división, que le ayudaría a retomar su confianza como ciclista que cuenta con grandes capacidades para las rondas por etapas.

El mayor interesado en quedarse con el talento de Camilo Ardila es el equipo español, Burgos BH, el cual ya ha contado previamente con corredores colombianos como Edwin Ávila y Juan Felipe Osorio, siendo una de las escuadras más importantes en España a la hora de sacar corredores hacia el World Tour.

Aún ni el corredor ni el equipo han confirmado la información, pero el mercado de fichajes se está moviendo por estos días, por lo que se prevé que aprovechen para abrir un espacio en su nómina para buscar nuevos corredores de cara a la temporada 2023, pues apostarían por lograr la victoria nuevamente en el Tour de Francia con Pogacar, además de encontrar los gregarios óptimos para apoyar a su nueva joya, Juan Ayuso en las grandes vueltas tras haber conseguido el tercer puesto en la pasada Vuelta a España.

