Gustavo Petro confirmó que habrá transición energética en el congreso de Naturgas: “No es un capricho de mi gobierno”

La transición energética no es un capricho de mi gobierno, ni es ideología política, es una necesidad del mundo: Petro a la Asociación de Gas Natural

En el congreso de Gas Natural “NATURGAS”, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó la oportuniodad para referirse a la Asociación de Gas Natural para hablarles sobre la transición enérgetica que se ha planteado en dos meses de su gobierno.

El primer mandatario inició manifestando que: “Nosotros hemos elaborado el programa de Gobierno, en nuestro concepto, sobre la transición energética. Programa de Gobierno que fue votado mayoritariamente. Transición energética de la cual no hablamos nosotros, habla el mundo y desde hace varias décadas, después de llamados urgentes de la ciencia”.

A esto añadió que no es un problema ideológico de Colombia, ni el capricho de un presidente o de una corriente política que puede ser reemplazada por cualquier otra, como sucede en la política electoral, “es que desaparece la vida en el planeta. La utilización del carbono en las fórmulas moleculares de las distintas fuentes energéticas y de materias primas, según la ciencia, por sus emisiones, por los ciclos que provoca en la cadena de la vida, termina acabando la vida”, declaró el presidente de Colombia, adicionando que: “Podemos cerrar los oídos, decir ese pobre tipo comunista, ¿qué está diciendo?, o podemos ponerle atención a la ciencia, y si le ponemos atención a la ciencia, entonces tenemos que sacar alguna serie de conclusiones y construir una serie de políticas”, enfatizó.

Sobre las políticas que hablaba Gustavo Petro son las de una transición a una economía descarbonizada y explicó que hay una transición al carbono, que no es lo mismo que carbón: “ciertos sectores de opinión aplauden; mira que nos van a comprar más carbón, hay que abrir Prodeco, más carbón, más dólares para Colombia, sí en el corto plazo, pero ¿qué le va a pasar a la humanidad de la cual hacemos parte? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Es una involución humana, pasamos de las guerras por el petróleo a las guerras por el gas”, dijo Petro.

El presidente de Colombia además habló de la transición energética en Europa, indicando que no la hicieron a tiempo, no lo hicieron de manera acelerada y no lo planificaron, creyeron que las tasas carbón y el libre mercado producirían el milagro de superar la crisis climática.

Respecto al gas, Gustavo Petro dijo que no iba a discutir el hecho de que el gas no sea una fuente de energía de transición y muchísimo menos que no sea mejor que quemar leña, reconociendo, como en ocasiones lo ha dicho la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez: el gas como aliado estratégico de la transición energética.

En este mismo sentido, el presidente resaltó la ventaja que tiene América Latina como la región con mayor capacidad de generación de energías limpias del mundo, y expuso que cada vez de manera cada vez más intensiva, comercializará productos de baja huella de carbono, de cero huella de carbono; país que pueda producir con cero huella de carbono tendrá ventaja en el comercio mundial.

El futuro del comercio mundial en las próximas décadas va a depender de si las mercancías tienen huella carbón cero, que esas mercancías van a tener ventajas comparativas sobre las mercancías de alta huella carbono, “pienso que Colombia no puede desligarse de ese proceso”, aseveró Petro.

“El viento está a nuestro favor, porque siendo esta región la que puede producir una economía descarbonizada lo más rápidamente posible, de todas las regiones del mundo, es la que puede ganar en el comercio mundial, que va a exigir cada vez más en las próximas dos décadas, máximo en tres décadas productos con huella de carbón cero. Es una ventaja la que tenemos”, declaró el primer mandatario.

Colombia dentro de los países de América Latina, hasta el momento, no lleva el liderazgo en energías limpias: “estamos en la cola, el primero es Paraguay, el segundo es Uruguay y en general todos los países latinoamericanos están por encima de nosotros, porque nosotros nos agarramos más al petróleo”, fue uno de los llamados más insistentes del presidente de Colombia, Gustavo Petro, unirse hacía la transición energética para generar energías limpias.

