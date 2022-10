Fiscalía no tiene ningún rastro de Maximiliano Cano, el niño desaparecido en Remedios, Antioquia

La mamá del menor de edad tuvo que ser reubicada en Medellín debido a las agresiones por parte de la comunidad. Foto: Twitter - @CAHUCOPANA

Tras conocer el caso del niño de cinco años que fue asesinado por su propio padre en un hotel de Melgar, Tolima, en días pasados, salió a la luz otra desaparición de un menor de edad en Remedios, Antioquia. Aunque este está en manos de la Fiscalía al parecer aún no hay avances.

En los últimos días se conoció la desaparición de Maximiliano Cano, un niño de siete años que permanece perdido desde el pasado 21 de septiembre, cuando su mamá lo envió a la tienda del barrio a comprar algunas cosas para el desayuno.

Ante la viralización del caso y los reclamos de la familia del niño, la Fiscalía General de la Nación se pronunció recientemente; sin embargo, el ente investigador no entregó un parte alentador.

El director de Fiscalías de Antioquia, Daniel Parada, aseguró que aunque se han adelantando las labores respectivas para encontra a Maximiliano Cano, hasta el momento no se ha logrado establecer ningún rastro sobre su paradero.

“Se han realizado algunos allanamientos, pero hasta el momento no han arrojado resultados positivos. En la actualidad hemos activado otras líneas de investigación a efectos que nos permitan establecer qué pasó con el menor y lograr su ubicación”, indicó el director de Fiscalías de Antioquia, citado por la emisora Blu Radio.

Así mismo, el funcionario informó que la madre del menor tuvo que se reubicada ante los ataques que estaba sufriendo por parte de la comunidad, que la señala como presunta responsable de la desaparición del niño en Remedios, Antioquia.

Según Daniel Parada, la mujer fue reubicada en Medellín con el acompañamiento de las autoridades correspondientes.

“La madre ya se encuentra bajo el control y acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. Ella fue trasladada del municipio a la ciudad de Medellín y están en ese proceso de investigación”, informó el funcionario de la Fiscalía General de la Nación.

Gobernación ofrece millonaria recompensa en este caso

Ante los reclamos de la comunidad y la familia de Maximiliano Cano, se siete años, las autoridades recientemente anunciaron una millonaria recompensa por información que permita ubicar al niño.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 60 millones de pesos para quién aporte información que permita dar con el paradero del niño que ya completa 15 días desde que se perdió.

El ente territorial aseguró que ya se están adelantando las investitgaciones correspondientes para poder ubicar al menor de edad y esclarecer este hecho. Las labores se estarían ejecutando de manera conjunta con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“Con la fuerza pública y la Fiscalía continuaremos avanzando en las investigaciones que permitan esclarecer este hecho”, informó el secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata, citado por la emisora RCN Radio.

Es de recordar que el menor de edad desapareció cuando su madre lo envió a hacer compras en la tienda del barrio. Según el relato de la mujer en un medio de comunicación local, ella lo acompañó hasta la puerta de su casa.

La mamá del niño al parecer no se percató de que él ingresara a la tienda. Cuando se percató de que había pasado mucho tiempo, salió a buscalo y fue entonces cuando se enteró que el establecimiento estaba cerrado y ya no había rastro del niño.

“Esa mañana no teníamos para desayunar, le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno. Yo lo acompañé hasta la puerta, vi que él llegó a la esquinita de la tienda porque la tienda no está lejos. Yo me vine a montar la aguapanelita, cuando yo vi que habían pasado dos minutos y nada, yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda pero todo estaba cerrado. Es la hora y el día de hoy y nada”, relató la mujer.

SEGUIR LEYENDO: