Coronel que fue grabado en un altercado con subalterno, ahora es señalado de arrollar con su camioneta a un boxeador

El coronel fue grabado durante un altercado con un suboficial en un batallón en Chocó. Foto: Captura de pantalla

Tres meses después de que protagonizara un escandaloso video en el que sostiene un altercado con un subalterno, el coronel del Ejército Jimmy Alirio Rodríguez Varón protagoniza una nueva controversia al ser señalado de arrollar con su camioneta a una promesa del boxeo en Santa Marta (Magdalena).

En el periódico El Tiempo recogieron el testimonio de Jesús Sebastián Cobos Pardo, el afectado, quien aseguró que cuando se movilizaba en su motocicleta, el oficial lo embistió con su vehículo y no lo auxilió, pese a lo aparatoso del accidente, en el que una de sus extremidades quedó seriamente afectada.

“Esta persona quiso adelantar con su camioneta a otro automóvil que iba en su mismo carril y me embistió a mí. (Aunque) lo intenté, no pude levantarme del piso porque la pierna izquierda me quedó destrozada y todo el cuerpo adolorido”, aseguró el deportista, que también se dedica a ser guía turístico en la ciudad caribeña.

Tras estar en el piso, y que el oficial saliera de su automotor, Cobos esperaba que el coronel le ayudara, pero por el contrario lo que hizo fue insultarlo, reseñaron también en el periódico bogotano.

“Estaba muy molesto. Me dejó claro que era un alto mando del Ejército y parecía preocupado más por el daño que sufrió su vehículo por el golpe que las consecuencias que causó con el accidente”, señaló el afectado, quien, además, presume que el oficial estaba alicorado por la actitud que asumió.

Por fortuna, según su versión, el boxeador tiene conocimientos de primeros auxilios, por lo que logró atenderse a si mismo y parar el sagrado que tenía en la pierna. Luego lo trasladaron a una clínica en donde le diagnosticaron fracturas en el fémur, la cadera y la mano izquierda.

El hecho, informaron en El Tiempo, ocurrió el pasado 29 de septiembre, pero el afectado lo dio a conocer esta semana porque su carrera deportiva se truncó tras el siniestro y el señalado responsable tampoco le quiere responder.

“Me dijeron que se fue de la ciudad y dejó encargado a un abogado para este caso. Personalmente, aunque agradezco a Dios no haber muerto, no sé sinceramente ahora que voy hacer porque mi movilidad quedó bastante afectada y, aunque tengo una familia que mantener, no puedo trabajar ni hacer nada durante un largo tiempo”, expresó en el mencionado medio de comunicación.





Episodio contra el suboficial

El coronel Jimmy Alirio Rodríguez Varón se hizo tristemente célebre porque fue grabado durante un fuerte altercado que sostuvo con un subalterno en el pasado mes de junio, en batallón de ingenieros número 15 en el municipio de Las Ánimas (Chocó), en la región Pacífica.

En el video, el militar le reclama al al cabo Deiner Moreno Sánchez porque instaló un artefacto explosivo en las inmediaciones del casino de esa sede castrense, lo que puso en riesgo a los hijos del oficial, según manifestó.

“Grábeme. Colocaron un petardo explosivo al pie del bar (el casino del batallón), donde pasa mi hija de 6 años, mi hijo de 6 años y mi hija de 12 años. Grábeme lo que me quiera grabar”, le recriminaba Rodríguez.

Incluso en el registro audiovisual se capta el momento en que le tumba el celular al suboficial, quien filmaba la situación para tener una prueba del presunto maltrato del coronel, el cual no sería el primero por el que lo señalan en esa instalación del Ejército.

