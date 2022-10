Astana buscaría contar con los servicios de Nairo Quintana en 2023

Nairo confirmó su salida del Arkéa-Samsic el pasado 30 de septiembre. Actualmente se encuentra preparando su apelación ante el TAS por la sanción que le impuso la UCI aduciendo un presunto consumo de tramadol por parte del ciclista

Mientras espera la audiencia en la que apelará ante el TAS la sanción impuesta por la Unión Ciclística Internacional (UCI) por presunto consumo de tramadol durante la pasada edición del Tour de Francia, Nairo Quintana estudia las posibilidades que tiene para proseguir su carrera en otro equipo del World Tour y continuar corriendo por las carreteras europeas al máximo nivel deportivo. Esto, tras anunciarse el pasado 30 de septiembre que no continuará corriendo para el Arkéa-Samsic en 2023.

Tras descartarse el posible paso del boyacense al AG2R Citröen Team por parte del propio equipo (que manifestó no haberse puesto en contacto ni con el pedalista ni con su representante), el portal Cycling News dejó caer la posibilidad de que Nairo se pase a las filas del Astana Qazaqstan Team para el 2023.

¿El motivo? El retiro del italiano Vincenzo Nibali, que se despedirá de las carreteras en el Giro de Lombardía, una de las “clásicas” europeas el próximo 8 de octubre, en una edición que también verá la despedida del español Alejandro Valverde. Lo cierto es que con la partida del ‘tiburón’ la escuadra kazaja estaría dispuesta a hacerse con los servicios de Nairo Quintana, con el fin de mantener una alineación con dos capos en el equipo (siendo el otro su compatriota Miguel Ángel ‘Supermán’ López) que se encargue de liderarlos en las Grandes Vueltas del calendario ciclístico europeo.

De acuerdo con la fuente, el Astana habría manifestado que no ve como un obstáculo para su llegada la sanción que la UCI le impuso a Nairo en el pasado Tour de Francia, principalmente porque más allá de si el colombiano usara o no dicho analgésico opioide, el misma no estaba entre las sustancias prohibidas por el ente rector del ciclismo a nivel mundial cuando procedieron a sancionar al boyacense.

Si va al Astana ¿Qué equipo se encontrará Nairo?

Miguel Angel Lopez, actual capo del Astana

Siendo la opción más factible para que se mantenga en la élite del ciclismo, el Astana es un equipo con un promedio de edad que se acerca a su plenitud de condiciones (26,7). Es un continuo animador de las Grandes Vueltas y cuenta con la versatilidad y profundidad necesarias para garantizar acompañamiento y estrategías más elaboradas que las que podía brindarle en su momento el Arkéa con sus recursos más limitados por no ser un equipo World Tour.

Además de López, Sergio Luis Henao y Harold Tejada son los otros colombianos con los que se encontraría Nairo. El resto del equipo incluye corredores experimentados como el kazajo Alexéi Lutsenko, quien terminó en el noveno lugar de la general en el pasado Tour de Francia (hoy octavo, por la sanción de Nairo). Otro de los destacados en el Astana es el joven velocista también kazajo Yevgeniy Fedorov, que se hizo con el título en el pasado Mundial de Ciclismo en la categoría sub-23.

