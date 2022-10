Los hermanos Ríos Velilla irán a juicio por el escándalo de Recaudo Bogotá

Serán imputados el próximo 13 de octubre. Foto: Jesus Aviles.

El próximo jueves 13 de octubre, a las 4 de la tarde, la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a los hermanos Javier y Carlos Ríos Velilla, junto con su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos, con el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades por el escándalo de presunta corrupción en el contrato de recaudo del sistema TransMilenio.

El escrito de acusación, que tiene 36 páginas, fue radicado por el ente acusador y dice que los hermanos Carlos y Javier habrían intervenido de manera indirecta entre 2008 y 2011 para quedarse con el contrato a través de la empresa Recaudo Bogotá S.A.S., compañía que había certificado en ese entonces que no tenía ninguna causal de inhabilidad.

Añade el documento que los dos empresarios habrían ocultado la inhabilidad con el fin de contratar con el distrito a través de lo que se denominó un “entramado societario”. También asegura la acusación que los hermanos tienen el 100 % de las acciones de las empresas anteriormente mencionadas y que estas operan el contrato de concesión desde el 2011.

“Al revisar la información de las empresas integrantes de RECAUDO BOGOTÁ, se tiene que RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., está compuesta accionariamente por CITY MÓVIL COLOMBIA S.A.S. (60% de participación); LAND DEVELOPER INC (20% de participación); y LG CNS Co LTD. (20% de participación); es así, que de las actividades investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, se corroboró que lo verdaderos controlantes de RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. son Ustedes CARLOS MARIO y JAVIER FRANCISCO RIOS VELILLA por medio de los contratos entre las sociedades DATATOOLS S.A. y EDTM KONSULTORES con RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., empresas éstas sobre las cuales ustedes tiene el 100% de las acciones; y son estas las que operan directamente el contrato de concesión desde el año 2011″, se puede leer en el documento.

Además, la Fiscalía pudo establecer que “la sociedad CITY MOVIL COLOMBIA S.A.S., es una empresa filial de CITYMOVIL CHILE, donde el 100% de las acciones son propiedad de ustedes, tan cierto es que ustedes reconocen ser controlantes de RECAUDO BOGOTÁ conforme al Acuerdo de Fondos para Proyectos y Retención de Acciones del 8 de febrero de 2013 ante la Corporación Financiera internacional en el préstamo para la financiación de la concesión”.

Por parte del exconcejal Felipe Ríos, el ente acusador dice que no manifestó ningún conflicto de intereses ante el Concejo de Bogotá y tampoco advirtió alguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al transporte masivo de la ciudad.

“Y específicamente la licitación y eventual contratación entre la Empresa del Distrito TRANSMILENIO S.A., y la EMPRESA RECAUDO BOGOTÁ, a pesar de usted tener conocimiento de que los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá eran sus tíos CARLOS MARIO RÍOS VELILLA y JAVIER RÍOS VELILLA”.

Cabe recordar que la empresa de los presuntos responsables, Recaudo Bogotá, que fue la que ganó el contrato, era presentada como una compañía chilena, sin embargo, las investigaciones indican que los hermanos la habrían adquirido mientras su sobrino era concejal de Bogotá.

En su momento, Javier y Carlos Ríos le dijeron a W Radio que: “Accionariamente no participamos en el negocio. Cuando decidieron presentarse a la licitación nos piden que nos acompañen”.

También recalcaron y negaron pertenecer al consorcio Recaudo Bogotá S.A.S, grupo conformado por Citymóvil de Chile y LG de Corea.

Una de las pruebas más importantes que tiene el ente acusador es un contrato de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial, que fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá, en febrero de 2013, momento en el que ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.

SEGUIR LEYENDO: