Karol G reveló cuál ha sido la cosa “más brutal” que se ha regalado a sí misma

Durante el 2021 y 2022 Karol G ha estado de gira por el mundo: primero con su ‘Bichota Tour’, después con el ‘Bichota Tour Reloaded’ y durante los meses recientes y hasta principios de noviembre estará con el ‘Strip Love Tour’ por los Estados Unidos.

Entonces, en el marco de cada una de estas giras musicales, la cantante urbana -oriunda de Medellín- le ha entregado a su púiblico algunas sorpresas musicales, que se han traducido en invitar a su escenario a diferentes artistas, es así como la han acompañado en tarima Andrés Cepeda, Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón (que en el pasado hicieron parte del Binomio de Oro), La Mosca Tsé-Tsé (grupo argentino), Anahí (cantante mexicana que hizo parte del grupo RBD) y si se habla del ‘Strip Love Tour’, en esta gira ha invitado a Ozuna (reguetonero de Puerto Rico) y más recientemente a Grupo Firme (de México), entre otros.

El poder cantar durante sus giras con estos artistas y otros más que también ha invitado, ha sido para Karol G “una de las cosas más brutales” que se ha dado como regalo a sí misma, de hecho, la reguetonera paisa destacó este aspecto de sus tours con el siguiente mensaje que compartió el pasado domingo 2 de octubre desde sus Historias en Instagram:

“Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma ha sido poder compartir el escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar.... compartir nuestros estilos musicales, nuestras raíces y nuestras culturas en el escenario con todas las personas que he traído de sorpresa para ustedes ha sido un honor y un regalo no solo para ustedes sino también para mí”.

Posteriormente, La Bichota se refirió a su presentación con Grupo Firme, la cual se desarrolló en el concierto que ofreció recientemente en Texas (Estados Unidos), parte de su ‘Strip Love Tour’.

“Ayer... otra noche increíblemente especial cantando música regional mexicana, que ustedes saben que me eencanta, junto a mis amigos de Grupo Firme ¡wow, wow, wow!”, fueron sus palabras al respecto.

En más de una oportunidad Karol G ha dado cuenta de lo mucho que le gusta interactuar con sus fanáticos en medio de sus presentaciones musicales. La cantante urbana lee los carteles que le llevan, le pasa el micrófono a algunos de los asistentes a su show para que canten o como lo hizo recientemente: subió a la tarima a una anciana quien, tras revelarle a al reguetonera cuál es la canción favorita de su repertorio, ésta manifestó sentirse muy feliz por la actitud de la mujer.

De este modo, por entre las redes sociales está circulando un video en el que se le ve a Karol G brindándole su ayuda a la anciana para que suba al escenario; posteriormente ambas se unen en un abrazo. Ya una vez están las dos frente a todo el público asistente a este concierto desarrollado en Houston (Estados Unidos) por el ‘Strip Love Tour’ que está dando la cantante colombiana; la artista le pregunta a su fanática: “¿Cuál es su cancion favorita mía?”

Ante el interrogante planteado, la mujer comienza a cantar una parte de ‘MAMIII’, tema que la paisa en conjunto con Becky G lanzó al mercado en febrero de 2022. Aquí el video:

