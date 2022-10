Greeicy consultó a sus seguidores qué medidas tomar tras la travesura de sus perros: “¿Qué harías?”

Greeicy Rendón, cantante y actriz colombiana. Foto: Instagram @greeicy

Si de tener mascotas se trata, Greeicy Rendón y Mike Bahía llevan la delantera. La pareja de cantantes ama a los animales y han dado fiel muestra de ello, pues en su casa cuentan con aproximadamente diez perros, gatos, una oveja, cerdos, una vaca, entre muchos otros.

Ahora bien, quien tenga animales en su casa -principalmente perros- sabe que de vez en cuando se puede encontrar con alguna travesura. En el caso de los caleños, por ejemplo, la intérprete de ‘Destino’ dio cuenta de la diablura que hicieron sus múltiples canes y el escenario fue nada más y nada menos que su cama.

Entonces, por los últimos días de septiembre la también actriz publicó desde su cuenta en TikTok un video bajo el título de “¿Qué harías?” y, en el correr del clip, empezó por mostrar a tres de sus perros y parte de su casa que se veía completamente ordenada hasta que llega a la escena en cuestión: otros tres de sus perros estaban revolcándose en su cama dejándola negra de mugre y más que desarreglada.

Las risas de varios de sus seguidores no faltaron entre los comentarios, otros también aseguraron haber tenido la misma experiencia con sus respectivas mascotas y no faltó quien aconsejara un castigo: “Ni ver televisión una semana y sin golosinas, castigados”; “Yo los regaño, después me rio y me enojo”, entre otras cosas.

Aquí el video de Greeicy Rendón sobre la travesura realizada por sus perros:

“¿Qué harías?”, pregunta Greeicy a sus seguidores tras travesura de sus perros

No sobra mencionar que, los perros de Greeicy y Mike Bahía protagonizan varias de sus publicaciones en Instagram, puesto que son muy cariñosos con la pareja y los siguen a todas partes, están presentes cuando la cantante desarrolla sus coreografías, cuando le da de lactar a su hijo Kai, nacido en abril pasado, cuando el cantante caleño se sienta a tocar el piano.

De hecho, en agosto pasado Rendón publicó un video en el que se le veía caminar por la piscina mientras todos sus perros iban en fila y en completo juicio tras ella, en la leyenda de dicha publicación la artista colombiana escribió: “Ay, me los como a picos”; y no es para menos en vista de la ternura que usualmente transmiten.

Greeicy Rendón y sus perros

La divertida reacción que tuvo Greeicy Rendón ante el olor de una de sus mascotas:

Imposible no reír con la reacción que tuvo Greeicy Rendón ante el olor de uno de sus tantos perros. Sin duda alguna la escena simplemente se puede traducir en una gran carcajada para todo aquel que la vea. ¿Qué pasó? Pues bien: El pasado 16 de marzo la cantante caleña se retrató tocando el piano, sobre el instrumento descansaba uno de sus perros. Posteriormente, otra de sus mascotas apareció en pantalla sacando repetidamente la lengua en frente de la artista, que empezó a desenvolverse en la interpretación de su tema ‘Los besos’.

Tras terminar uno de los versos de la pieza musical, Greeicy le dice desde el humor a su perro y medio cantado: “… te huele la boca a mierd*”, para luego reírse sutilmente. Sin embargo, dicho escenario no impidió que la caleña continuara con su interpretación, tampoco quiso ahuyentar a su mascota pese a que se notaba por su gestualidad que aquel olor era fuerte y bastante desagradable.

Aquí el cómico video comparatido por la cantante y actriz en aquel momento:

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: