La Jesuu sobre su futuro: “Se van a sentir inmensamente orgullosos de la mujer que estoy construyendo”

Valentina Ruiz, La Jesuu, no solo ha logrado triunfar como influenciadora, sino también como empresaria. Además, día con día la joven caleña ha dado muestra de lo mucho que le gusta superarse a sí misma y seguir construyendo metas, por lo tanto, durante los recientes días quiso compartir con su comunidad en Instagram algunos de los planes que tiene a futuro.

De este modo, desde sus Historias en Instagram La Jesuu empezó por expresar: “Prima, yo sé que estoy bien perdida... pero mami, usted sabe que cada que yo regreso me gusta sorprenderlos con cosas nuevas, diferentes, y ustedes se van a sentir inmensamente orgullosos de la mujer que estoy construyendo, de la nueva Valentina, de mi mejor versión...”.

A su vez, también destacó que “se vienen cosas” y, bueno, mientras narraba lo anterior, la creadora de contenido redactó sobre el clip: “1. La próxima semana ingreso a estudiar inglés. 2. Estoy trabajando en mis dos empresas. 3. Estoy aprendiendo actuación. 4. Estoy probando una crema. 5. Si Dios quiere ya pronto salgo del país”.

Vale recordar que, Valentina Ruiz tiene una marca de extensiones y pelucas llamada ‘Auténtica’; además de ‘Self’, que recientemente lanzó y aparentemente será de ropa, específicamente buzos. Por otra parte, la influenciadora no amplió la información sobre a qué país viajará y si lo hará por negocios o vacaciones.

Este sábado 1 de octubre, también por medio de sus Historias de Instagram, la empresaria advirtió de un sorteo falso que se está haciendo a su nombre, de este modo, quiso dejar constancia de que ella no es quien está detrás de dicho evento y también aclaró cuál es su verdadera cuenta en Facebook, red social por la que se está haciendo el mencionado sorteo.

“Un amigo me escribe... y me manda una cuenta de Facebook y me pregunta que si yo verdaderamente soy la que está haciendo el sorteo y yo le digo que no papi, yo estoy sana. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema porque hoy me escriben unas personas diciéndome que: -Ay, mira, me parece que que es una estafa lo de tu sorteo-... y yo: -¿Qué pasó gorda?- ... si me gustaría que tuvieran cuidado con eso... se ponen a prometerle cosas a la gente, la gente piensa que es uno... les voy a dejar toda la informacion para que lo sepan, no caigan”.

Son varias las críticas que La Jesuu ha recibido en torno a su imagen, por ejemplo, a la influenciadora caleña le han criticado su manera de vestir, pues algunos usuarios de redes sociales no gustan de sus atuendos ajustados y reveladores.

Así las cosas, más allá de promocionar su faceta como empresaria o compartir cómicos videos, Valentina Ruiz de vez en cuando también realiza reflexiones que tienen como objetivo el motivar a su comunidad a hacer caso omiso de las críticas y tener amor propio. Fue así que el miércoles 14 de septiembre compartió un video bajo la leyenda de: “Tú decides cómo vestir” y, a lo largo de un par de minutos, desarrolló las siguientes ideas mientras vestía un ajustado enterizo. Aquí el video de La Jesuu sobre el tema en cuestión:

