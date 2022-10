Roger Martínez se vistió de héroe al anotar un golazo sin ángulo en la última victoria de América por Liga MX

El delantero colombiano Roger Martínez jugó 60 minutos en la victoria 1-2 ante Puebla en la noche de este viernes 30 de septiembre y se retiró como figura del compromiso al marcar el primer gol del partido en el Estadio Cuahtemoc.

Después de casi dos meses de inactividad por cuenta de las lesiones a mediados de julio, Roger regresó al equipo hoy dirigido por Fernando Ortiz para seguir haciendo historia y conseguir su cuarto título profesional con el combinado azulcrema en la campaña apertura 2022 de la Liga MX.

A Roger solo le bastaron 13 minutos para convertir el primer tanto del encuentro luego de recibir un pase en corto de Miguel Layún y sorprender a sus marcas con una pisada y un remate sin ángulo camuflado de centro que de forma inesperada derivó en el 0-1 del compromiso.

Con el borde interno del botín derecho, Roger acomodó su disparo en el borde del palo de la mano derecha del portero paraguayo Antony Silva, que quedó inmóvil ante la genialidad del colombiano:

De esta manera el colombiano respondió a la confianza por el director técnico argentino Fernando Ortiz que lo sustituyó por el mediocampista chileno Diego Valdés al minuto 60. Martínez se retiró del terreno de juego con el segundo mejor puntaje posible en la cancha al registrar un 7,4 sobre 10 por el portal especializado en estadísticas deportivas, SofaScore:

El 0-2 del partido llegó al minuto 90 por medio del volante español Álvaro Fidalgo:

Israel Reyes, por su parte, selló el 1-2 final en Puebla para la derrota de los locales al minuto 90+4:

Cabe recordar que el último gol de Roger con América fue sábado 10 de septiembre en Aguascalientes tras la victoria 1-2 de América contra Necaxa en condición de visitante. Antes de eso, el bolivarense llevaba una mala racha de cinco meses y medio sin convertir gol con el equipo azulcrema. Con un letal cabezazo al minuto 74 proveniente del centro de Brian Rodríguez, el sudamericano conectó el remate definitivo para vencer al arquero Luis Malagón:

El colombiano anotó su primer gol del semestre con las 'Águilas' y le dio tres valiosos puntos a su equipo en la fecha 14 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX / (Twitter: @LigaBBVAMX)

Roger regresó para recuperar el mejor nivel que se le vio en anteriores campañas con el equipo de la capital mexicana. Entre tanto, el balance es altamente positivo para las Águilas amarillas, teniendo en cuenta que sellaron la fase del “todos contra todos” como líderes en solitario del torneo apertura 2022 de la Liga MX con 38 puntos obtenidos en 12 victorias, dos empates y tres derrotas:

Standings provided by SofaScore

Resta esperar ahora la ubicación de los demás equipos, previo al arranque de la fase de cuartos de final en la que América se estaría midiendo al peor reclasificado de la postemporada mexicana luego de un merecido descanso.

Así será el formato del torneo para definir al campeón del torneo apertura 2022:

Previo a la ronda de cuartos de final, habrá una fase de reclasificación en la que participarán los clubes ubicados entre las posiciones 5 y 12 de la tabla general. Jugarán el 5 vs. el 12, el 6 vs. el 11, 7 vs. 10 y 8 vs 9.

Las eliminatorias se jugarán a un partido, en el estadio del club mejor ubicado en la tabla general. Los 4 clubes ganadores se reubicarán en los lugares del 5 al 8, según su posición en la tabla, para jugar la etapa de cuartos de final. Los equipos ubicados entre los lugares 1 y 4 de la tabla general del torneo regular clasificarán de manera directa a la misma fase.

Los ocho clubes calificados para cuartos de final serán reubicados de acuerdo con el lugar que ocupen en la tabla general al término de la jornada 17, con el puesto del número uno al club mejor clasificado, y así hasta el número 8. Los partidos a esta fase se desarrollarán a visita, en las siguientes etapas:

Los clubes vencedores en los partidos de cuartos de final y semifinal serán aquellos que en los dos juegos anote el mayor número de goles. De existir empate en el número de goles anotados, el club con mejor posición en la tabla general de clasificación avanza al siguiente ronda.

Los partidos correspondientes a las fases de visita recíproca se jugarán obligatoriamente los días miércoles y sábado, y jueves y domingo eligiendo, en su caso, exclusivamente en forma descendente, los cuatro clubes mejor clasificados en la tabla general al término de la jornada 17, el día y horario de su partido como local. Los siguientes cuatro clubes podrán elegir únicamente el horario.

El club vencedor de la final y –por lo tanto campeón– será aquel que en los dos partidos anote el mayor número de goles. Si al término del tiempo reglamentario el partido está empatado, se agregarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. De persistir el empate en estos periodos, se procederá a lanzar tiros penales hasta que resulte un vencedor.

