Estos son los looks de los artistas colombianos para los premios Latin Billboard

Los Premios Billboard Latinos 2022 dejan a millones de fanáticos pendientes de las grandes pantallas por las que han pasado sus artistas preferidos. El magno evento realizado en el reconocido estadio Watsco Center de Miami, en el estado de la Florida, Estados Unidos reúne a artistas de talla mundial. Por la cadena Telemundo se transmitió la llegada y deslumbrantes puestas en escena de los profesionales de la industria musical.

El evento, que recibió este 29 de septiembre de 2022 a figuras públicas que son tildadas por varios admiradores como exponentes de géneros urbanos, pop, e incluso de ritmos vallenateros y de cumbia, refleja que, además de los galardones por el trabajo realizado, también es importante el estilo de los vocalistas.

Su imagen personal es uno de los factores primordiales para atraer a su público. En la alfombra roja quedó más que reflejada la autenticidad de cada cantante. Estos son algunos de los colombianos que no dejaron pasar un segundo para mostrar que tienen sentido de la moda y quieren imponer tendencias:

Maluma

Es uno de los exponentes más grandes del género urbano. Antes de estrenar su nuevo tema llamado “Junio” en vivo los Billboard Latin Music Awards 2022, como era de esperarse, publicó en sus redes sociales el traje con matices ejecutivos, que acompañó con joyería de punta y con el que asistió a la previa del evento.

Maluma antes de su presentación en los premios Latin Billboard. Instagram:@maluma

Maluma estrenó su sencillo 'Junio' en los Latin Billboard. Instagram:@maluma

Manuel Turizo

Antes de subirse al escenario a cantar “La bachata” y de compartir micrófono Piso 21 con el sencillo “Los cachos” al monteriano lo entrevistaron en la alfombra roja y también lo captaron con la presentadora Carmen Villalobos con una pinta que diseñó Jeremy Scott, el director creativo de la marca italiana Moschino.

Estilo de Manuel Turizo en los Latin Billboard. Instagram:@manuelturizo

Camilo

La pareja de Evaluna, Camilo Andrés Echeverry Correa, o solo Camilo, no se quedó atrás. Además de compartir tarima con los artistas mexicanos, Grupo Firme, para corear “Hoy me preguntaron cuál era mi cerveza favorita”, demostró que elegir un buen conjunto para generar impacto no es complicado. Con un blazer y una blusa en cuello V escotada mostró sus tatuajes y dirigió toda la atención de sus fanáticos a su collar plateado con el que cargaba una gran letra ‘E’.

Camilo en la premiación a los Latin Billboard. Imagen: Captura de pantalla al 'en vivo' de la alfombra roja que cubrió el canal Telemundo.

Carlos Vives

El hombre que resonó en todo el mundo con el tema ‘La Bicicleta’ hizo evidente que no hacen falta muchos lujos para verse bien. Con un jean lleno de estrellas, una blusa azul oscura y un abrigo negro el compositor se paró frente a los espectadores para cantar con la agrupación Los ángeles azules.

Carlos Vives mostró su emoción antes de cantar con Los Ángeles Azules en los Latin Billboard. Instagram:@carlosvives

Karol G

Una de las colombianas que siempre deja la boca abierta de los demás por su sensualidad y, según sus seguidores, excelente elección de looks, es la antioqueña Karol G; sin embargo, la reconocida exponente femenina del género urbano no se pudo presentar debido a que tuvo un compromiso en marco a su Strip Love Tour en el territorio estadounidense. Su cita fue con la ciudad de Texas y no podía dejar esperando a sus fans.

Karol G en concierto. Instagram:@karolg

Cabe mencionar que aunque no estuvo en vivo y en directo, ganó el premio por la mejor colaboración vocal del año con su tema “Mamii”, éxito que lanzó con Becky G. Por otro lado, la estadounidense sí estuvo presente en los galardones así que, ofreciendo vocería por las dos, agradeció el apoyo del público y nombró a algunas artistas mujeres que son inspiración de empoderamiento. “Juntas somos más”, indicó en marco a los Latin Billboard Music Awards.

