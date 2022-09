Daniel Quintero aseguró que le quieren robar tres billones de pesos a Medellín

Por cuarta vez, el Concejo de Medellín dio una negativa a la venta de acciones en UNE, pese a los cambios que se hicieron por petición de los cabildantes en contra. (Colprensa-Sergio Acero)

Pese a que en agosto pasado el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, manifestó su apoyo a la venta de UNE y se llegó a un acuerdo para hacer algunos cambios y permitir que se ejecutara la negociación de las acciones, el Concejo de Medellín dio una negativa por cuarta vez.

En el cuarto debate para este proyecto, el concejal del centro Democrático, Sebastián López, alertó un supuesto entrampamiento del alcalde, Daniel Quintero y la junta directiva de EPM por un billón de pesos, por lo que aseguró que votaría no a la venta de UNE.

“Debo decir con contundencia que diré no a la venta de UNE después de enterarnos de una trampa que estaba haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la junta directiva y el gerente de EPM. Después de aprobar este proyecto de acuerdo, en el cual veníamos estableciendo todas las condiciones, el alcalde sacó un comunicado el pasado 26 de septiembre en el cual dice que esa plata será destinada para otras cosas”, advirtió el concejal uribista.

La respuesta de Quintero ante la decisión del Centro Democrático

Ante la nueva negativa y el riesgo de perder los recursos que recuperaría Medellín con la venta de estas acciones el alcalde, Daniel Quintero, señaló que “quieren robar tres billones de pesos a Medellín”.

En 21 “pasos” que publicó a través de sus redes sociales, el mandatario local detalló las acciones que han llevado a este punto la negociación.

“1. En 2015 privatizan a UNE entregándola a Millicom hoy Tigo. Mal negocio. 2. Tigo no pagó la mitad de la plata. En cambio le dieron a EPM unas acciones de Tigo y le dijeron que serían rentables. Cero”, escribió Quintero.

Añadió que posteriormente se encontró la cláusula con la que se podía reclamar tres billones; sin embargo, recordó que esta se vencerá y además, para ejecutarse tiene que ser aprobada por el Concejo de la ciudad.

Así mismo, Quintero aseguró que se le ha solicitado desde un inicio al Concejo que no permita que esos recursos se pierdan, pero relató que la corporación se ha negado en cuatro ocasiones con diferentes argumentos. Inicialmente se dijo que no lo aprobaban porque no conocían la cláusula y luego porque el dinero no sería bien invertido.

“El CD primero dijo que no porque no conocía la cláusula que era confidencial. Se les mostró la cláusula. Luego dijeron que no porque la plata sería invertida en la ciudad y no quieren que nos vaya bien. Le hacen oposición a la ciudad. Luego dijeron que sí pero si se creaba un fondo para invertir en la ciudad. Sí, todo lo contrario”, escribió.

Tras describir las razones por las que los concejales no han estado a favor, Quintero señaló que son cuatro debates perdidos y que de no aprobarse la venta, “no sólo nos roban tres billones sino que hay que actualizar el valor de los activos de EPM causando una pérdida contable de dos billones”.

De acuerdo con la explicación del alcalde de Medellín, EPM tiene registrado en libros el valor derivado de la cláusula y no el de las acciones, eso quiere decir que de no venderse, habría que actualizar esa cifra por uno mucho más baja.

“Esto implica una pérdida contable de hasta dos billones que se reflejaría en las transferencias. El 55% de las utilidades de EPM son transferidas a la ciudad. Si baja la utilidad dos billones por culpa del CD, esto significaría que las transferencias caerían a la mitad en 2023 o 2024. Procuraremos que no sea en 2023″, añadió el alcalde.

Según Daniel Quintero, esta situación pone en riesgo programas como el Tren del Río y los cinco metro cables que se tienen planeados para la ciudad, además de varios programas sociales que se ejecutan con recursos que entran a la ciudad.

“Conclusión, el CD es lo peor que le ha pasado a Medellín”, finalizó el alcalde de Medellín.

