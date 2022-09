Reaparece Yina Calderón después de su cirugía de glúteos y entregó detalles del procedimiento

Yina Calderón, influenciadora y empresaria colombiana. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

El pasado 13 de septiembre, la empresaria Yina Calderón confirmó, a través de sus redes sociales, que se sometería a un nuevo procedimiento quirúrgico en sus glúteos para corregir el error que le dejó la extracción de biopolímeros, ya que tenía esta zona del cuerpo con imperfecciones y una cicatriz que le recordará siempre el haberse inyectado esta sustancia.

“Bueno, gente linda, quiero compartir la felicidad hoy con ustedes, quiero contarles que Yina se operó hoy con el doctor Andrés y todo le salió bien, súper bien”, fueron las primeras declaraciones que entregó la madre de la DJ, Merly Ome.

Sin embargo, la empresaria llevaba varios días sin aparecer en sus redes sociales, pues se encontraba en recuperación después de esta intervención estética, razón por la que su madre Merly Ome debió salir a explicar el motivo por el que la polémica mujer no compartía nada de su cirugía.

“Buen día para todos, estoy acá con mi hija. Estamos contentos porque la recuperación va súper bien, no les he podido mostrar fotos porque ella está vendada y todavía no se puede destapar”, señaló la mujer y agregó que la polémica influenciadora está bastante feliz, recibiendo en casa los cuidados de su madre y de su pareja.

A petición de sus seguidores, la empresaria compartió cómo se encuentra después de la cirugía en la que me implantó unas prótesis en sus glúteos. En las imágenes se ve a Yina Calderón todavía bastante adormecida por los medicamentos que le estarían suministrando para controlar el dolor de la cirugía.

“Les quiero contar que me fue muy bien en la cirugía, el proceso estuvo fuerte, fuerte fuerte… Por ahora solo quiero comentarles que estoy bien de salud, agradecerles porque cuando uno entra al quirófano piensa si se despierta o no, porque la cirugía es muy riesgosa”, mencionó la empresaria.

También lanzó un comentario para quienes han criticado que nuevamente haya recurrido al cirujano Amariles, ya que dijo que hasta al mejor de los profesionales en este tipo de intervenciones les puede ocurrir un improvisto que pueda poner en riesgo la vida del paciente.

“Usted puede ir con el cirujano que sea, con el mejor del mundo, pero si es de quedarse en el quirófano usted se queda… Esto no es un juego y es mi deber advertirlo. Creo que con estas prótesis ya cerré el ciclo”, concluyó la empresaria de fajas.

Finalmente, envió un contundente mensaje a las mujeres que todavía tienen entre sus planes inyectarse sus glúteos con biopolímeros por lo que pide que lo piensen dos veces antes de someterse a este tipo de retoques estéticos.

A continuación, el mensaje con el que reapareció Yina Calderón en sus redes sociales después de la cirugía:

Aunque no mostró detalles de cómo quedó su cola, la creadora de contenido dijo haber salido bien de la intervención

Días antes de someterse a esa nueva cirugía estética, la también emprendedora colombiana había dado un resumen a sus seguidores diciendo lo que se iba a hacer, pues era una nueva intervención “por vanidad”, debido a lo deforme que seguía su cola luego de varias cirugías de reconstrucción tras sacarse los biopolímeros.

Esta nueva cirugía hizo que sus ‘haters’ la criticaran nuevamente por no poder aceptar su cuerpo y siempre volver al cirujano para aplicarse algo que le haga ver los glúteos más grandes. “Ustedes me regañan por mi vanidad, pero miren, yo llevo padeciendo los biopolímeros hace ocho años y no culpo a la persona que me los puso porque creo que Dios se encarga de eso y porque yo también tuve la responsabilidad”, expresó la Dj minutos antes de entrar a cirugía.

