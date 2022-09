María Gabriela Ísler aclaró que nunca salió con hombres por dinero, como lo dijo su ex, Mauro Urquijo

María Gabriela Isler se despachó contra Mauro Urquijo por afirmar que estaba con hombres por dinero. Foto: Instagram mauro_21urquijo68

El pasado 16 de septiembre se conocieron los verdaderos motivos por los que Mauro Urquijo decidió ponerle fin a su relación con María Gabriela Ísler, la modelo trans con quien contrajo matrimonio hace tres años. Esta información fue confirmada por Carlos Vargas en el programa La Red cuando decidió coger sus maletas y abandonar el hogar que tenía con la mujer en Santa Marta.

Según palabras de María Gabriela Ísler, el hombre le aseguró que nunca la amó, que nunca se consideró gay por haberse casado con una mujer transgénero. Sin embargo, son varias las versiones que circulan en los medios digitales en las que se afirma que el actor simplemente decidió cambiar de parecer, abandonar su hogar y dejar en el olvido a la modelo.

En la más reciente aparición de Ísler en el programa de chismes de Canal Uno, habló nuevamente de la unión que tenía con el actor y entregó más detalles de su vida privada. Allí, señaló que vivió durante los tres años de relación en una mentira, ya que Urquijo ha repetido en varias oportunidades que “no estaba enamorado, que se sentía amado”, además, de afirmar que la mujer estaba con los hombres por interés en su dinero.

“No entiendo por qué dice que no es gay si estuvo íntimamente con una mujer. Él tiene metido en su cabeza de que yo soy una prostituta, que el nivel de vida que yo me doy me lo dan los hombres con los que yo salgo”, aseveró inicialmente la mujer a las cámaras de Lo Sé Todo.

Posteriormente, Ísler afirmó que su expareja ha dicho que no estaba lúcido cuando se involucró sentimentalmente con ella, sin embargo, recordó las decenas de entrevistas que concedieron juntos en el pasado en las que dice que “se enamoró de mí, no porque le hubiera dicho que soy una mujer trans, sino porque parecía una mujer”.

La exesposa del actor colombiano señaló que no le parece justo que ahora sea él quien quiera lavarse las manos hablando de su orientación sexual, quizás, para poder entablar una relación con una mujer cisgénero. Agregó, además, que no entiende estas declaraciones de Urquijo, ya que siempre se mostró como una persona lúcida y consciente de lo que era su relación desde hace tres años.

También recordó las veces en las que apoyó económicamente al actor, sumando los apoyos morales que tuvo con él y las veces en las que se enfermó y necesitó de los cuidados de ella.

“Que yo sepa, está 100 % lúcido. Él tiene problemas de memoria, se le pueden olvidar ciertas cosas, pero él sabe quién es, quién es hombre y quién es mujer, quién es trans, quién es su familia y quiénes son sus hijos. Muchas veces dialogué con él ese tema y me decía: ‘Amor, yo no soy gay, soy 100 % hetero, estoy contigo porque eres una mujer’. Siento que fui utilizada”, mencionó María Gabriela al programa de chismes de Canal Uno.

Finalmente, Ísler confirmó al programa que ya no tiene los mismos sentimientos por el actor, pero que infortunadamente en estas circunstancias se dio cuenta de la clase de persona que es y le duelen los ataques que recibe en su contra.

“Ya no estoy enamorada de él y me duele por ese desagradecimiento. Estuve las 24 horas del día protegiéndolo. Cuando se enfermaba, me veía a mí, dormía abrazada con él. En las noches le quitaba el suero. Yo era quien lo bañaba. Yo era quien lo limpiaba”, concluyó María Gabriela Ísler.

