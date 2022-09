Covid-19 en Colombia: del 23 al 29 de septiembre se registraron 820 nuevos contagios. EFE/ Carlos Ortega

El Ministerio de Salud reportó 820 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En la última semana, del 23 al 29 de septiembre de 2022, fueron procesadas 53.188 pruebas, de las cuales 18.472 fueron PCR y 34.716 de antígenos.

El informe de la cartera de Salud y Protección Social también señala que 25 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en la última semana. De esta manera, el país llega a un total de 141.794 muertes a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total de 6.307.372 contagios, de los cuales 2.511 son casos activos y 6.134.690 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

Casos de coronavirus en Colombia del 23 al 29 de septiembre de 2022

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 496 contagiados, seguido de Antioquia con 120, y en tercer lugar Valle, con 85.

Casos de covid-19 por región del 23 al 29 de septiembre de 2022

Cabe indicar también que hay 49 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Vaupés.

Así va la vacunación en el país

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que, con corte al periodo del 14 al 20 de septiembre de 2022, se han aplicado en Colombia un total de 88.720.602 dosis de la vacuna contra el covid-19.

Plan Nacional de Vacunación de Colombia, en el periodo comprendido entre el 14 y el 20 de septiembre de 2022

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos con el esquema completo de vacunación, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 30.032.443 personas, mientras que 6.637.710 personas se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado 14.115.363 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante ese tiempo se aplicaron un total de 147.372 vacunas, de las cuales 27.176 corresponden a la segunda inyección, mientras que otras 2.862 fueron monodosis.

Vacuna nasal contra el covid-19: Colombia comenzaría ensayos clínicos en cinco ciudades

El médico infectólogo y coordinador en Colombia de los estudios contra la contra la covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), Carlos Álvarez, dio a conocer a la emisora RCN Radio que, en la actualidad, en el territorio nacional se adelantan ensayos clínicos de vacunas nasales u orales contra el covid.

“Uno de los puntos importantes que necesitamos información en covid-19 es el de nuevos medicamentos para pacientes que están siendo hospitalizados por la enfermedad, porque en la actualidad no hay tratamientos dirigidos contra el virus que sean efectivos y desde la Organización Mundial de Salud se viene trabajando en protocolos de investigación en varios hospitales de Colombia y el mundo”, señaló Álvarez en su diálogo con la emisora.

De acuerdo con el médico infectólogo, dichas pruebas se vienen adelantando en diferentes instituciones hospitalarias del país, con el fin no solo de crear nuevos inmunizadores debido a que se desconoce cuál es la efectividad a largo plazo de las actuales vacunas contra el covid, sino también, para producir biológicos que puedan servir en los pacientes hospitalizados por la enfermedad.

En línea con dicha investigación, el especialista de la OMS dio a conocer a la cadena radial que, en Colombia, se iniciarán ensayos de una vacuna contra el covid-19 de aplicación nasal.

“Ya hemos empezado el ensayo clínico con una vacuna que se está evaluando los resultados en este momento, pero estamos pendiente de iniciar con una segunda vacuna, en diferentes municipios del país y es una vacuna de aplicación nasal, porque consideramos que esta dosis podría ser más útil para disminuir las reinfecciones”, explicó Álvarez a RCN Radio.

Cabe recordar que, en enero de este año, investigadores de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, desarrollaron un spray nasal que podría brindar protección contra el covid-19 durante al menos ocho horas.

Según un comunicado compartido por dicha universidad, el aerosol nasal contiene la molécula TriSb92, la cual fue desarrollada por el mismo equipo científico y tiene la capacidad de inactivar la proteína Spike del coronavirus, que invade las células del cuerpo humano con el virus del covid-19.

Según el estudio publicado, “el TriSb92 neutraliza potentemente el SARS-CoV-2 y sus variantes de interés, incluidas la delta y la ómicron. La administración intranasal de una dosis modesta de TriSb92 (5 o 50 microgramos) ocho horas antes de la exposición al SARS-CoV-2 protegió de manera eficiente a 1351 ratones de la infección”.

“Nuestros resultados destacan el potencial de los inhibidores intranasales para proteger a las personas susceptibles de la infección por SARS-CoV-2 y describen un nuevo tipo de inhibidor que podría ser útil para abordar el desafío que plantea la variante Ómicron”, agregó el equipo de investigadores.

El profesor Kalle Saksela, encargado de la investigación, no obstante aclaró que el aerosol nasal no es una vacuna contra el covid-19, sino por el contrario, un complemento de la misma, el cual puede ser útil para aquellas personas cuya protección de los biológicos ontra el virus no es suficiente.

“Este tipo de moléculas que previenen infecciones, o medicamentos antivirales, no pueden reemplazar a las vacunas en la protección de la población contra la enfermedad del coronavirus”, precisó el profesor Saksela.

En el caso de la vacuna nasal contra el covid-19 en Colombia, el médico infectólogo de la OMS dio a conocer a RCN Radio que los ensayos clínicos en el país se adelantarían en Bogotá, Villavicencio, Tunja, Ibagué y Cali. “Estamos pendiente de unos trámites administrativos ante el Invima, ya está probada por el comité de ética y solo esperamos que este aval de la autoridad sanitaria de Colombia para realizar los estudios”, concluyó el especialista en su diálogo con la cadena radial.

