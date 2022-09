Descienden los casos de viruela del mono en Colombia: se reportaron 100 nuevos esta semana

Este lunes el Instituto Nacional de Salud entregó el reporte de la situación sobre la viruela del mono en Colombia, los casos se redujeron. Imagen: AFP.

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que hasta el lunes 26 de septiembre se han registrado 2.042 casos confirmados de viruela del mono en el país. Según la entidad, en total se han analizado 4.125 muestras por esta viruela símica, de las que se han descartado 1097.

Luego de varias semanas reflejando un aumento de casos, la institución de salud reflejó un descenso considerable. La cifra representó una reducción de 275 casos respecto a la semana pasada, cuando se reportaron 393 nuevos contagios. No obstante las autoridades volvieron a recalcar en la población los cuidados preventivos para evitar nuevamente el incremento de contagios.

La entidad podría tener mayores dificultades de seguimiento de los contagios debido a que el 77.1 % corresponde a una fuente desconocida y, según los datos, el 14.3 % de la población afectada tuvo contacto con aquellos de los que se desconoce el origen de la infección.

Con respecto a los casos importados del extranjero, el 2,5 % de los afectados corresponden a esa causa y el 3,3 % se contagió por algún contacto con ese grupo muestral. Asimismo, el INS está estudiando el 2.9 % de los infectados confirmados.

Las regiones que registran un mayor número de contagios son Bogotá (1.348), Antioquia (394) y Cali (91). Los demás casos se han presentado en las siguientes zonas: Cundinamarca (37), Santander (35), Tolima (29), Barranquilla (13), Risaralda (13), Valle del Cauca (12), Meta (10), Cartagena (9), Cesar (8), Caldas (7), Huila (6), Boyacá (5), San Andrés (4), Atlántico (3), Quindío (3), Bolívar (2), Cauca (2), La Guajira (2), Norte de Santander (2), Putumayo (2), Santa Marta (2), Córdoba (1), Guaviare (1) y Sucre (1).

En cuanto a los casos confirmados recuperados, los territorios de Bogotá (758), Antioquia (192) y Cali (34) siguen siendo los que más cifras positivas muestran. Seguido se encuentran Cundinamarca (24), Tolima (15), Santander (9), Valle del cauca (9), Cartagena (7), Risaralda (6), Barranquilla (5), Meta (5), Atlántico (2), Caldas (2), Cauca (2), Huila (2), La Guajira (2), Quindío (2), Santa Marta (2), Boyacá (1), Norte de Santander (1), Putumayo (1), San Andrés (1), Sucre (1) y Guaviare (1).

El Ministerio de Salud sigue en búsqueda de vacunas

En las últimas horas, la ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que todavía siguen buscando concretar la adquisición de vacunas contra la enfermedad, no por urgencia en aspectos de mortalidad, sino desde el principio de precaución. Corcho precisó que estuvieron cerca de concretar la compra de las vacunas, pero un problema en el contrato evitó que se concretara:

“No se pudo firmar el contrato porque tenía unas cláusulas de indemnización que nos representaba la ruptura del orden legal del país, en tanto que nos obligaba asumir compromisos de la farmacéutica con sus trabajadores”

De igual manera, nuevamente le recordó a la población que la viruela del mono no es igual al covid, precisando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la ha declarado como una pandemia, por lo que no debe existir alarma entre la gente:

“La viruela símica no es el covid, no hay un estado de declaratoria de pandemia, ni emergencia sanitaria, no hay un estado de excepción, sin embargo, se mantiene en vigilancia por el equipo epidemiológico del Instituto Nacional de Salud”

