Invadieron predio de la Fuerza Aérea en Cundinamarca

Base área de las FAC de Puerto Salgar, Cundinamarca | FOTO: COLPRENSA

Circula en redes sociales varios videos en los que se denuncia abusos por parte de uniformados de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) hacia un grupo de personas que se tomaron un predio cercano a la base aérea en Puerto Salgar (Departamento de Cundinamarca) que perteneciente al Ministerio de Defensa.

En el video se escucha decir a un hombre “Muy seguramente a mí me van a matar, mi nombre es Jefferson Murillo, soy líder social de la vereda Rayadero, del municipio de Puerto Salgar. Esta es la historia de resiliencia, más de 50 familias campesinas que han sido amenazadas por el general Juan Jaime Martínez Sossa comandante de la Fuerza Aérea”.

Sobre este hecho, a través de un comunicado de prensa, aclaró el hecho y señaló que esto no es cierto, ya que se está intentando recuperar un predio que le pertenece a la FAC y que los ocupantes ilegales hacen llamar “Isla Rayaderos”

“La Institución rechaza los videos con contenidos injuriosos y malintencionados que recientemente se han difundido en redes sociales por parte del señor Yefferson Murillo, sobre supuestas violaciones a los Derechos Humanos que presuntamente comenten integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana, por cuanto mencionadas violaciones no han ocurrido, y por ende, se encuentra en curso acciones penales en contra del ciudadano que ha intentado deslegitimar el correcto actuar de la FAC”, señaló la institución en un comunicado de prensa.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que un grupo de personas trata de quedarse con este predio en Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca.

Como lo documenta las Fuerza Aérea de Colombia, este predio fue invadido hace dos años (2020) y gracias a un fallo de primera instancia del 13 de noviembre del 2020, (ratificado mediante fallo de segunda instancia a favor de la FAC) se ordenó en 2021 restituir el predio a nombre y a favor del Ministerio de Defensa. La recuperación de la zona se llevó a cabo el 19 de febrero del año del 2022.

La Institución señaló que durante todo el proceso que se surtió a partir del 22 de septiembre, a Yeferson Murillo (a través de su apoderado) se les escuchó y se les pidió las pruebas pertinentes sobre las pretensiones sobre esta tierra. Se suspendió la audiencia para citar a los testigos, aportar las pruebas que se indicaron en la audiencia.

“Los procesos policivos enunciados buscan obtener la restitución del área del predio ocupada de forma irregular por quien no ostenta la titularidad del derecho de dominio del mismo, y no a intereses particulares como erróneamente se ha manifestado en uno de los videos que circula en redes sociales”, señala el comunicado de las FAC.

Por otra parte, la Institución señala que este no es una zona acta para la permanecía de cualquier persona, ya que “presenta riesgo de inundación no mitigable, según lo informado por el Comité de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Municipal de Puerto Salgar, con lo cual, no solo se estaba haciendo ocupación de hecho de un bien fiscal dedicado a la Defensa y Seguridad de la Nación, sino que además se pone en riesgo la vida y seguridad de estas personas”.

