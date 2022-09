Dos obras de Gabriel García Márquez están dentro de los 100 mejores libros de la literatura universal

Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Foto: Fundación Gabo

Seleccionar las mejores obras de literatura universal es una responsabilidad de grandes proporciones, pues ubican las obras que han pasado por la existencia de la humanidad en unas posiciones que pueden abrir la polémica y discusiones alrededor de las posesiones de la obras.

En este caso, el nobel colombiano fue el mejor latinoamericano ubicando una obra en el puesto 24 y la otra en el 53. Sin embargo, de la letra castellana, El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra se ubicó en el primer lugar por encima de la Odisea y La Iliada de Homero, que se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Cabe recordar que El Quijote es el libro más vendido del mundo, con alrededor de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo.

De la votación participaron escritores y críticos como Fernando Aramburu -autor de Patria-, el argentino Rodrigo Fresán, Arturo Pérez-Reverte -autor de Falcó, entre muchos otros libros- Lorenzo Silva, Berta Vias Mahou, Enrique Vila-Matas y Manuel Vilas, entre otros.

Si bien es un buen referente para la literatura en español, el nobel colombiano se ubica como el segundo autor con más ventas en el mundo en español, pues sólo hasta 2017 su obra Cien años de soledad registró alrededor de 50 millones de copias en el mundo con casi 50 ediciones; obra que se ubicó en el puesto 24, por encima de la obra Ficciones de Jorge Luis Borges, que se ubicó en el puesto 33.

Seis libros de autores latinoamericanos integran el listado elaborado por el medio español ABC sobre los 100 mejores libros de la literatura universal. Los argentinos Jorge Luis Borges y Domingo Faustino Sarmiento, el mexicano Juan Rulfo, el cubano Nicolás Guillén y el colombiano Gabriel García Márquez, con dos de sus obras, hacen parte de la selección que conformaron más de 50 críticos y escritores consultados por la publicación española.

Los mejores libros latinoamericanos

"El amor en los tiempos del cólera" de Gabriel García Márquez

Este es el listado completo

1. «EL QUIJOTE». Miguel de Cervantes. 267 puntos. La primera novela moderna, maestra de narradores. Representa la mejor España, la que nos compensa de tantas miserias: nuestra Biblia.

2. «LA ODISEA». Homero. 148 puntos. El poema épico por antonomasia, el origen de toda la literatura posterior, la divina pirámide de la literatura.

3. «LA ILÍADA». Homero. 93 puntos. El imaginario humano al completo está tejido en esta obra, que escenifica el combate que todos nosotros sabemos que es la vida entera.

4. «La Divina Comedia». Dante Alighieri. 86 puntos. Este genial poema comenzó a escribirse hacia 1306 y relata el viaje de su autor por el Infierno, el Paraíso y el Purgatorio.

5. «Hamlet». William Shakespeare. 63 puntos. Una de las piezas más represen-tadas. La ira, el amor, la venganza... se concitan en la desdichada historia del príncipe de Dinamarca.

6. «La Biblia». 61 puntos. Más allá de que para los creyentes sea palabra de Dios, el libro de libros es literariamente una joya que encierra eternas enseñanzas para todos.

7. «En busca del tiempo perdido». Marcel Proust. 59 puntos. Siete novelas forman esta obra imprescindible del siglo XX donde el escritor francés bucea en su memoria.

8. «La Eneida». Virgilio. 58 puntos. Compuesta en el siglo I a. C., sobrepasa su condición de encargo del emperador Augusto para alzarse como una magistral epopeya.

9. «Ensayos». Michel de Montaigne. 55 puntos. Recluido en la torre de su castillo, el autor renacentista se preguntó: «¿Qué sé yo?». La respuesta: crear un género clave de la Modernidad.

10. «Madame Bovary». Gustave Flaubert. 51 puntos. Novela cumbre del realismo decimonónico, aúna un soberbio retrato psicológico con un perfecto fresco social.

11. «Cumbres borrascosas». Emily Brontë. 46 puntos.

12. «Edipo Rey». Sófocles. 46 puntos.

13. «El rey Lear». William Shakespeare. 41 puntos.

14. «Las mil y una noches». Anónimo. 32 puntos.

15. «Poesía» (incluyendo «Canto espiritual»). San Juan de la Cruz. 30 puntos.

16. «Macbeth». William Shakespeare. 30 puntos.

17. «De rerum natura». Lucrecio. 29 puntos.

18. «La vida es sueño». Calderón de la Barca. 28 puntos.

19. «Epopeya de Gilgamesh». Anónimo. 28 puntos.

20. «Ulises». James Joyce. 26 puntos.

21. «Antígona». Sófocles. 25 puntos.

22. «Fedón». Platón. 25 puntos.

23. «La Regenta». Leopoldo Alas «Clarín». 23 puntos.

24. «Cien años de soledad». Gabriel García Márquez. 22 puntos.

25. «Cancionero». Petrarca. 20 puntos.

26. «Poemas». Emily Dickinson. 19 puntos.

27. «Léxico familiar». Natalia Ginzburg. 19 puntos.

28. «Ana Karenina». León Tolstói. 18 puntos.

29. «Lazarillo de Tormes». Anónimo. 18 puntos.

30. «Guerra y paz». León Tolstói. 17 puntos.

31. «La vida del Buscón». Francisco de Quevedo. 16 puntos.

32. «El mar, el mar». Iris Murdoch. 16 puntos.

33. «Ficciones». Jorge Luis Borges. 15 puntos.

34. «La montaña mágica». Thomas Mann. 15 puntos.

35. «Poesía». Antonio Machado. 15 puntos.

36. «Fedro». Platón. 15 puntos.

37. «Las moradas». Santa Teresa de Jesús. 14 puntos.

38. «El hombre sin atributos». Robert Musil. 14 puntos.

39. «El proceso». Franz Kafka. 13 puntos.

40. «La metamorfosis». Franz Kafka. 13 puntos.

41. «Pedro Páramo». Juan Rulfo. 13 puntos.

42. «Decamerón». Boccaccio. 13 puntos.

43. «La Celestina». Fernando de Rojas. 13 puntos.

44. «La tempestad». William Shakespeare. 13 puntos.

45. «Los hermanos Karamazov». Fiódor Dostoyevski. 12 puntos.

46. «Crimen y castigo». Fiódor Dostoyevski. 12 puntos.

47. «Rojo y negro». Henri Beyle Stendhal. 12 puntos.

48. «Emma». Jane Austen. 12 puntos.

49. «Poeta en Nueva York». Federico García Lorca. 11 puntos.

50. «Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy». Laurence Sterne. 11 puntos.

51. «Soledades». Luis de Góngora. 11 puntos.

52. «La ciudad de las damas». Christine de Pizan. 11 puntos.

53. «El amor en los tiempos del cólera». Gabriel García Márquez. 10 puntos.

54. «Hojas de Hierba». Walt Whitman. 10 puntos.

55. «Los demonios». Fiódor Dostoyevski. 10 puntos.

56. «El corazón de las tinieblas». Joseph Conrad. 10 puntos.

57. «El cantar de los cantares». Anónimo. 10 puntos.

58. «Grandes esperanzas». Charles Dickens. 10 puntos.

59. «Orlando». Virginia Woolf. 10 puntos.

60. «Los papeles póstumos del Club Pickwick». Charles Dickens. 10 puntos.

61. «Sóngoro cosongo». Nicolás Guillén. 10 puntos.

62. «Una habitación propia». Virginia Woolf. 10 puntos.

63. «All of Us: The Collected Poems». Raymond Carver. 10 puntos.

64. «Metafísica». Aristóteles. 10 puntos.

65. «La realidad y el deseo». Luis Cernuda. 10 puntos.

66. «Cordero blanco, halcón gris». Rebecca West. 10 puntos.

67. «Curial e Güelfa». Anónimo. 10 puntos.

68. «América Hispánica (1492-1898)». Guillermo Céspedes del Castillo. 10 puntos.

69. «La señora Dalloway». Virginia Woolf. 9 puntos.

70. «Frankenstein». Mary Shelley. 9 puntos.

71. «Una temporada en el infierno». Arthur Rimbaud. 9 puntos.

72. «Moby Dick». Herman Melville. 9 puntos.

73. «Cuentos completos». Antón Chéjov. 9 puntos.

74. «Coplas por la muerte de su padre». Jorge Manrique. 9 puntos.

75. «Ada o el ardor». Vladimir Nabokov. 9 puntos.

76. «El leopardo de las nieves». Peter Matthiessen. 9 puntos.

77. «La siesta de M. Andesmas». Marguerite Duras. 9 puntos.

78. «Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas». Domingo Faustino Sarmiento. 9 puntos.

79. «El peregrino ruso». Anónimo. 9 puntos.

80. «Calila e Dimna». Anónimo. 9 puntos.

81. «Santuario». William Faulkner. 8 puntos.

82. «Fortunata y Jacinta». Benito Pérez Galdós. 8 puntos.

83. «¡Absalón, Absalón!». William Faulkner. 8 puntos.

84. «El gran Gatsby». F. Scott Fitzgerald. 8 puntos.

85. «La Cartuja de Parma». Henry Beyle Stendhal. 8 puntos.

86. «Guzmán de Alfarache». Mateo Alemán. 8 puntos.

87. «Poesía». Miguel de Unamuno. 8 puntos.

88. «La invención de la soledad». Paul Auster. 8 puntos.

89. «El año de la muerte de Ricardo Reis». José Saramago. 8 puntos.

90. «Los Evangelios». Varios autores. 8 puntos.

91. «Los Upanishads». Anónimo. 8 puntos.

92. «Cartas a Lucilio». Séneca. 8 puntos.

93. «Medea». Eurípides. 8 puntos.

94. «Elizabeth Costello». J. M. Coetzee. 8 puntos.

95. «El idiota». Fiódor Dostoyevski. 8 puntos.

96. «La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental». Edmund Husserl. 8 puntos.

97. «Orgullo y prejuicio». Jane Austen. 7 puntos.

98. «Poesía». Cátulo. 7 puntos.

99. «Cantar de los nibelungos». Anónimo. 7 puntos.

100. «Esperando a Godot». Samuel Beckett. 7 puntos.

