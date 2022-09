Frontera Colombia-Venezuela: acto protocolario de reapertura será a las 9:00 a. m.

Los ministros Germán Umaña Mendoza y Guillermo Reyes visitaron este domingo la zona de frontera. FOTO: Ministerio de Comercio

Los gobiernos de Colombia y Venezuela siguen trabajando para garantizar que la apertura de la frontera sea de forma segura para toda la población. El acto protocolario que se llevará a cabo este lunes 26 de septiembre contará con algunas restricciones especiales, por lo que la Gobernación de Norte de Santander informó de algunos aspectos a tener en cuenta.

En primer lugar, el paso de frontera del Puente Internacional Simón Bolívar será suspendido entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., mientras duran los actos protocolarios organizados por los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y de Transporte.

Además, los demás pasos fronterizos no tendrán ninguna alteración, continuarán en funcionamiento bajo los mismos horarios y formas en que han venido funcionando.

En relación al paso de los estudiantes que residen en territorio venezolano y estudian en Cúcuta o Villa del Rosario, se expedirá un acto administrativo con permiso especial para que no asistan a clases por el día de mañana debido al evento.

En lo que respecta al tránsito, transporte y espacio público, las autoridades harán control de manera adecuada para garantizar el flujo normal y el orden en las zonas fronterizas en el puente Internacional Simón Bolívar, el puente Francisco de Paula Santander y el puente Unión, en el municipio de Puerto Santander, y así permitir el paso de frontera.

Los actos protocolarios

Con respecto a esto, el ministro de Comercio de Colombia, Germán Umaña Mendoza, que estuvo presente este domingo en la zona fronteriza con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y personal de Migración Colombia, afirmó que los actos protocolarios serán desde las 9:00 a.m. y no a las 10:00 a.m., como se había estipulado antes, y estarán presentes las autoridades colombianas y venezolanas para luego dar inicio al paso de los vehículos de carga, que en un principio de manera protocolaria serán 5 de cada país tras levantar las vallas existentes.

Umaña Mendoza anotó que la reapertura se da después de siete años de cierres intermitentes o permanentes de la frontera, en donde tanto el pueblo del Táchira, como el pueblo de Norte de Santander van a tener un reencuentro maravilloso tanto del punto de vista del tránsito de los jóvenes estudiantes y de las personas que de ahora en adelante deberán reemplazar las trochas para siempre.

“Hay mucha esperanza para la apertura el día de mañana del transporte de mercancías y a esto se une el hecho de que ya se restablecieron las relaciones diplomáticas con Venezuela y los embajadores Benedetti y Plasencia ya están en plena actividad y estamos trabajando en la parte pertinente para reactivar los consulados, y por supuesto los temas de seguridad”, destacó el funcionario.

A su turno, el ministro Reyes manifestó que esto ha sido un trabajo conjunto entre las autoridades de Colombia y el país hermano de Venezuela, donde la articulación, el diálogo y los consensos han sido fundamentales para la apertura de la frontera.

“Estamos bastante emocionados por lo que está pasando hoy, porque se nota que estamos a punto de vivir un momento histórico del restablecimiento de las relaciones de países hermanos, esto traerá grandes beneficios para las dos naciones”, precisó el jefe de la cartera de Transporte..

Los productos a exportar

Es de recordar que el director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Luis Fernando Fuentes, informó en Blu Radio que una vez se reabra la frontera, los primeros productos que exportará Colombia hacia Venezuela serán los de las categorías de aseo, salud y de confección.

Los artículos llegarán a Venezuela por medio del Puente Internacional Simón Bolívar, corredor desde donde Colombia también recibirá del vecino país cargamentos de acero y elementos de la siderúrgica.

