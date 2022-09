Día sin Carro y sin moto en Bogotá: Claudia López confirmó cambios en los horarios de TransMilenio

La alcaldesa Claudia López celebró el inicio del Día sin Carro y sin Moto en la capital colombiana. Fotos: Colprensa

A lo largo de la jornada de este jueves 22 de septiembre se llevará a cabo el Día sin Carro y Moto en Bogotá, siendo está una de las actividades que hace parte de la ‘Semana de la Bici’ en la capital colombiana y que permitirá reducir la huella de carbono que producen los vehículos que utilizan combustible fósil. Las restricciones a la movilidad empezaron a las 5:00 a.m. y culminará a las 9:00 p.m.

La alcaldesa Claudia López se mostró entusiasmada con el inicio de la jornada que restringe la movilidad de los vehículos particulares y las motocicletas. El Día sin Carro y sin Moto se realizó nuevamente luego de que fuera suspendida por dos años, esto debido a la pandemia por COVID-19 y las medidas implementadas por las autoridades para evitar la propagación del virus. También es importante resaltar que municipios como Mosquera y Chía se unieron en la implementación de las restricciones a la movilidad.

“Hoy va a ser un gran día!. Hoy sale a rodar el ADN de la cultura ciudadana de la movilidad compartida y sostenible bogotana. Gracias Bogotá por ser la ciudad maravillosa que por voto popular decidió tener un #diasincarroysinmoto como gran experimento social”, celebró la alcaldesa Claudia López en el inicio de la jornada que se desarrollará por 16 horas.

La alcaldesa realizó un primer balance en el que destacó el comportamiento de la ciudadanía y aseguró que en el, “#diasincarroysinmoto vamos bien!. Alto uso y buen flujo en TransMilenio, tanto en el zonal y troncal, en las ciclorutas. Linda mañana, un poquito gris, pero sin lluvia. Buena energía! A caminar, a montar en bici, a usar la movilidad compartida y sostenible! Gracias Bogotá!”.

Y agregó, “muchas gracias a toda la gente que arranca el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá. Este mandato popular que decidieron hacer los bogotanos una vez al año, por mandato popular hace más de 20 años, es un día de pedagogía, de reflexión, de cambiar nuestros hábitos de movilidad, de tener más tiempo para nosotros, usar más movilidad sostenible, compartida, segura”.

“Hoy todos los equipos de policía, gestores de convivencia, gestores en vía estamos trabajando desde las 3:00 a.m. El sistema (Transmilenio) empezó a operar a las 3:30 a.m., hoy vamos a operar hasta la 1:30 a.m. de mañana viernes para que lo pueda usar todo el tiempo que lo necesiten, con la mayor seguridad, todo el tiempo que lo necesiten con la mayor seguridad, la mayor comodidad, todo el tiempo con buena energía y compromiso por nuestra ciudad”, afirmó la mandataria local desde un TransMilenio.

La alcaldesa de Bogotá también resaltó la iniciativa ‘Al colegio en bici’ y confirmó que alrededor de 4.200 niños se movilizan en el Día sin Carro y sin Moto hacia sus instituciones educativas en bicicleta. Para Claudia López este tipo de actividades permite “fomentar el amor por nuestra ciudad y el cuidado por el medio ambiente es fundamental” para la ciudad capital.

