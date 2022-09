La concejal Diana Diago denunció las irregularidades de seguridad que existen dentro del sistema TransMilenio

La concejal presentó cifras donde se evidencia el total en cifras de los robos cometidos a mobiliario en la ciudad. Foto cortesía

Desde el portal oficial del Consejo De Bogotá, la representante por parte del partido Centro Democrático, Diana Diago realizó una denuncia abierta sobre la insuficiencia de seguridad que existe dentro del sistema TrasnMilenio, lo que ha permitido que los últimos mese se genere robos al mobiliario del servicio de transporte de la ciudad.

En cuanto a esto, la concejal reveló que en las horas de la mañana, exactamente a las 9:00 a.m., a plena luz del día, un grupo de habitantes de la calle ingresaron al sistema, estropeando la propiedad privada para poder hacerse de los techos de aluminio que cubren y protege a los usuarios habituales de esa zona de la ciudad.

Por otro lado, se resaltó desde su espacio asignado en la página del consejo, que los presupuesto del estado se han ido desangrando por la poca seguridad que se presenta en Bogotá, además, se enfatizó que TrasnMilenio sigue siendo un escenario central de la delincuencia.

En cuanto al caso de los habitantes de la calle, Diana Diago realizó una denuncia en donde centró la atención en el masivo robo de recursos, materiales y mobiliarios que se producen, no solo en las propiedades privadas, sino, en lo público que afecta directamente al ciudadano.

“La seguridad en Bogotá es ineficiente. ¿Cómo es posible que en las estaciones de TransMilenio estén robándose materiales y recursos que tanto le han costado a la ciudad? La alcaldesa tiene la responsabilidad de cuidar los bienes de los bogotanos”, añadió la concejal del Centro Democrático.

A continuación un vídeo detallado del momento en que estos habitantes están cometiendo el acto de vandalismos y daño a la propiedad privada:

El vídeo fue captado por un ciudadano que espera el servicio articulado

Por otro lado, dieron a conocer que a enero del presente año, los robos efectuados al mobiliario público de la ciudad se está aproximando a una cifra de 15 mil millones de pesos”.

Por lo que se refiere a esto, dentro del robo habitual a este mobiliario destinado al servicio y uso de los bogotanos destacan: luminarias, tapas de alcantarillas, canecas de basura, señales de tránsito verticales y medidores de servicios públicos.

Asimismo, la concejal Diago se constató que: “ A julio de este año van 4000 señales verticales robadas, y en donde más hurtos hay son en las localidades de Kennedy, Engativá, Suba, Bosa y Ciudad Bolívar. Hay que hacer algo por la seguridad en Bogotá”

Cabe destacar que ante esta ola de hurtos y de irregularidades que se han ido presentando, Diago realizó un reporte directo a TrasnMilenio y la Policía Metropolitana de Bogotá para que tomen cartas en el asunto, igualmente presentó una denuncia sobre la negligencia de los programas de seguridad que se han venido trabajando por parte de la gestión de la alcaldesa Claudia López.

De una manera cómica, la concejal ha hecho saber su posición sobre los consejos de seguridad de López, a través de su cuenta de Twitter, Diana Diago tuiteo “Los consejitos de seguridad de la señora alcaldesa no sirven para nada!”.

De esta manera creativa la concejal presentó su inconformidad en los concejos de seguridad presentados por la alcaldesa mayor

Por otra parte, la concejal sostuvo su posición negativa en el cupo de endeudamiento para la segunda línea del Metro de Bogotá, cuál se busca aprobar más de 9.4 billones de pesos. Sobre esta negatividad, resaltó que su decisión se debe a la falta de planeación en el proyecto.

“Ante tanta incertidumbre, mi voto es un No rotundo, un no a endeudar a la ciudad sin certeza del costo total, un no a endeudar a la ciudadanía, que ante la falta de planeación tendrán que pagar de sus bolsillos el capricho de Claudia López. La segunda línea del Metro sí, pero no así”, concluyó la Concejal.

SEGUIR LEYENDO: