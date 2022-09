Día sin carro y sin moto en Bogotá: la Alcaldía dio detalles de la jornada del próximo jueves 22 de septiembre

La alcaldía confirmó detalles del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá. Foto: Colprensa

La Alcaldía de Bogotá confirmó que el próximo jueves 22 de septiembre se llevará a cabo la jornada del Día sin Carro y Moto en la capital colombiana, la cual limitará el tránsito de los vehículos particulares con el fin de poder proteger el medio ambiente y promover medios de transporte más eficientes y sostenibles en la ciudad. Es importante señalar que esta jornada se suele realizar en el mes de febrero, sin embargo, debido a la pandemia y al incremento de casos se tomó la decisión de reprogramarla para el mes de septiembre.

“A inicios de año tradicionalmente celebramos nuestro día sin carro en Bogotá, que quiero recordar no es una iniciativa de la Alcaldía, es una iniciativa de la ciudadanía que está establecida por mandato para que, por lo menos una vez al año, hagamos el día sin carro”, aseguró la alcaldesa Claudia López sobre la jornada del Día sin Carro y Moto en Bogotá.

Esta iniciativa que se viene realizando desde hace varios años en la capital colombiana tiene como fin proteger el medio ambiente, ya que la capital colombiana se ha visto afectada por las enormes emisiones de CO2 debido al más de 2.2 millones de vehículos (autos y motos) que transitan a diario en Bogotá. Con esta jornada esperan reducir tener un 57 % menos de contaminación en el aire. Es importante destacar que en esta ocasión también se unieron a esta jornada los municipios de Mosquera y Chía.

Tras dos años de haber sido suspendida por la pandemia de COVID-19, a jornada del Día sin Carro en Bogotá se llevará a cabo nuevamente este jueves 22 de septiembre desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. La administración Distrital destacó que casualmente esta fecha coincide con el Día Mundial sin Automóvil, la cual busca reducir la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.

Beneficios del Día sin Carro y Moto en Bogotá

Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, aseguró que, “con esta jornada fortaleceremos el transporte público, los viajes a pie y en bicicleta. A esto se suma un gran plan de intervención del sector Movilidad donde tendremos con más de 1.140 agentes en vía, 200 operadores del grupo guía y 50 puntos de control”.

Por otra parte, Carolina Urrutia, secretaria de Medio Ambiente señaló que uno de los aspectos positivos es que, “se van a reducir en 43 % las emisiones de material particulado 2.5, las que más afectan nuestra salud y vamos a usar nuestra flamante y nueva red de microsensores para medir puntos precisos en la ciudad sobre la Carrera 7ª y los Centros comerciales Palatino, San Martín y Ecopetrol en la 37 para identificar la diferencia de los momentos entre tener vehículos circulando y los que no están circulando”.

¿Cómo movilizarse en el Día sin Carro y Moto?

La administración Distrital señaló que los ciudadanos podrán movilizarse en transporte público como lo es el Transmilenio y el SITP, sin embargo, para aquellos que no quieran movilizarse a través del transporte público, podrán desplazarse a través de la bicicleta. Esto es lo que menciona la Alcaldía de Bogotá con respecto a los detalles del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá.

Transmilenio:

- Las estaciones de TransMilenio tendrán apertura a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de septiembre.

- En las troncales operará el 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.), teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.

- Los servicios duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.

SITP Zonal

- Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.

- Se programarán aproximadamente 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas.

TransMiCable

- Prestará servicio desde las 4:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., debido a las actividades de inspección, mantenimiento y alistamiento que requiere el sistema en horario nocturno.

En Bicicleta

- 598 kilómetros de ciclorrutas disponibles.

- Se habilitarán 107,63 kilómetros de ciclovía, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. entre vías y corredores de la ciudad. Algunas de estas son la Carrera 7, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116.

- Estarán habilitados los 6.059 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema Transmilenio. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas en los buses troncales.

- Se tendrá presencia del equipo de Guardianes de la Ciclovía para acompañar a los ciclistas.

Taxis

- Se contará con más 38.000 taxis disponibles a lo largo de la jornada. Los taxis tendrán pico y placa en su horario habitual, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Pico y Placa solidario

- Quienes hayan solicitado el permiso de Pico y Placa Solidario y el de Carro Compartido no podrán circular. Este día se repondrá al final de la vigencia del permiso.

Excepciones

- Vehículos y motocicletas conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

- Vehículos de emergencia.

- Transporte escolar.

- Vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

- Vehículos y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios.

- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

- Carrozas fúnebres.

- Motocicletas que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.

- Vehículos de transporte de valores.

- Transporte público.

- Vehículos y motocicletas para el control del tráfico y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

- Caravana presidencial.

- Vehículos y motocicletas militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del Estado.

- Vehículos y motocicletas de servicio diplomático o consular.

- Transporte asignado por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección.

- Vehículos y motocicletas destinados para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

- Transporte para el control de emisiones y vertimientos.

