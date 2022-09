A Álex Flórez se le terminó la licencia pero no volvió al Congreso: qué pasó

Alex Flórez, senador del Pacto Histórico Foto: Colprensa

Esta semana se terminaban los 15 días de licencia otorgados por un psiquiatra al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, sin embargo, aún no ha vuelto a sus funciones. Se esperaba ver al congresista en el Capitolio Nacional el miércoles 21 de septiembre, sin embargo, esto no sucedió. Fuentes cercanas aseguran que la razón es ajena a Flórez.

El equipo del congresista ha dicho que Flórez estaba en Bogotá y se disponía a ir al Capitolio, pero la reunión fue cancelada.

Cabe anotar que Flórez hace parte de la Comisión Sexta del Senado, que se encarga de los temas de tarifas, calamidades públicas, servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica y tecnología, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática, espacio aéreo, obras públicas, transporte, turismo, educación y cultura. El grupo debate estos asuntos todos los martes y miércoles, por lo que al cancelar los encuentros significa que Flórez ya no debe asistir.

“A la reunión de comisiones tampoco tendrá que asistir esta semana porque la comisión sexta, que es a la que pertenece Flórez, ya no tiene más agenda”, confirmó Noticias RCN.

Se espera que Flórez asista el próximo martes y se reintegre a la Comisión Sexta. Cabe anotar que a pesar de no presentarse en el Capitolio, estaría atendiendo asuntos vía virtual.

Esta sería la próxima aparición de Flórez en el Congreso después de protagonizar un fuerte escándalo el pasado 2 de septiembre. El hecho ocurrió en Cartagena y quedó registrado en video. El político fue captado entrando a un hotel con una mujer que tuvo inconvenientes para registrarse en el lugar. Ahí la situación se acaloró y a pesar de que un escolta intentó mediar y apaciguar la confrontación, Flórez estaba muy ebrio y empezó a insultar a las autoridades.

Una vez se conoció la situación, el senador publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta que está batallando contra el alcoholismo desde hace tiempo. Dijo que durante las últimas semanas se ha “cargado mucho emocionalmente” y no supo manejar sus sentimientos, por lo que recurrió a la bebida y desencadenó el episodio.

“Hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerla. Yo he tocado fondo”, dijo Flórez.

A raíz de este episodio, Flórez pidió la incapacidad.

El político ha revelado que su comportamiento le ha representado inconvenientes con su familia y amigos. Además, a le ha costado graves enfrentamientos con sus compañeros del Pacto Histórico. Asegura que su actuar dejó en entredicho el proyecto político que viene defendiendo.

Lo anterior sin contar los líos judiciales. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de un nuevo proceso contra el legislador del Pacto Histórico, esta vez porque el día de los hechos se movilizó en un vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Esto se suma a otros problemas que enfrenta Flórez como la demanda que interpuso el expresidente Álvaro Uribe en su contra. El proceso se abrió porque hace más de un año, Flórez señaló al hoy jefe del Centro Democrático de haber auspiciado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Uribe dijo que esto es falso y vulneraba su buen nombre.

Ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán quienes definan si hay penas sancionatorias contra el congresista del partido.

