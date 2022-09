Proceso en contra de Armando Benedetti deberá salir de la Fiscalía y volver a la Corte Suprema de Justicia

Armando Benedetti, Embajador de Colombia en Venezuela REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El proceso de investigación que llevan las autoridades contra el ahora embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, injuria y calumnia, además de violación de las comunicaciones, es solicitado por la magistrada Cristina Lombana, quien ha dicho que debería regresar a la Sala Especial de Instrucción en vez de pasarse a la Fiscalía General de la Nación.

Lombana envió la petición al fiscal Barbosa con la intención de continuar con el caso, pues algunos magistrados alegaron impedimento para seguir investigando dado que Benedetti pasó de ser senador de la República a diplomático en el vecino país Venezuela.

Según se conoció por la W Radio, esa sería la razón por la que desde la Corte Suprema no se vio en posibilidades de continuar con el caso, sin embargo, la magistrada alegó que fueron Héctor Alarcón, César Reyes y Misael Rodríguez, sus pares, los que tomaron la decisión de pasar este tema a la Fiscalía, algo que para ella no es válido, pues los documentos solo tenían la firma del magistrado Reyes.

Asimismo, dijo que el caso lo había propuesto ella y al ser la ponente debería tener la facultad de tomar la decisión sobre el derrotero de la investigación a Armando Benedetti: “La decisión sobre el decaimiento de la competencia correspondía emitirla al Magistrado(a) Ponente, ello ha debido hacerlo la suscrita, previo el pronunciamiento respectivo de la Sala acerca de la recusación, cuya elaboración del proyecto era para lo único que estaba facultado el doctor Reyes Medina”, anotó en el oficio enviado al fiscal.

Cristina Lombana además fue específica en el error que cometieron sus compañeros magistrados al haber firmado el traspaso del caso a la Fiscalía: “No compartir que si algunos de los integrantes de la Sala -desconociéndose si fue la mayoría- sostuvieron que la decisión podía adoptarla el Magistrado Ponente, según lo convenido por la misma en acta ordinaria No. 47 de quince (15) de octubre de 2020, como se dice en el auto censurado, éste se haya proferido por quien apenas tenía asignado como encargo el proyecto de decisión de la recusación, sin tener adjudicado el expediente como Ponente, ya que dicha calidad no me había sido despojada al no haberse resuelto la referida recusación”.

Se espera la respuesta de la Fiscalía General de la Nación sobre este pedido de la magistrada. Mientras tanto, el embajador Armando Benedetti se ha concentrado en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, lo incluye la apertura de las fronteras y la reactivación del mercado entre las dos naciones.

“Restablecer relaciones con Venezuela es: revisar la infraestructura de puentes y vías; encontrar locales para consulados; transporte de carga y pasajeros; reactivar el comercio; infraestructura de salud y educativa; reapertura de pasos existentes y nuevos pasos”, comentó hace algunos días.

Asimismo, dio algunas declaraciones en su Twitter sobre la charla que tuvo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de quien dijo: “Hablamos sobre la urgencia de restablecer los lazos de amistad que nunca se debieron romper”.

