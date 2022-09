Humberto de la Calle aseguró que no está de acuerdo en dialogar con Iván Márquez: “Ellos tuvieron su oportunidad”

Humberto de la Calle se opone a un diálogo de paz con Iván Márquez. (EFE)

Desde la oposición han surgido varios comentarios en contra de la ‘Paz Total’ planteada por el presidente Petro, en este caso, a su vez, uno de los temas más controversiales tiene que ver con la vinculación de Luciano Marín (Iván Márquez) en un eventual proceso. Ante dicho contexto, en las últimas horas se conoció un sorpresivo anuncio, pues Humberto de la Calle, exjefe negociador de paz, se opuso a la inclusión del guerrillero.

El senador De la Calle habló sobre Márquez, señaló que él junto a los integrantes de la denominada Segunda Marquetalia ya habían tenido la oportunidad de negociar, pues cabe resaltar que varios guerrilleros de este grupo delincuencial hacían parte de las extintas FARC y decidieron retomar el camino de las armas nuevamente.

Según el cabildante, no hay garantías que aseguren la viabilidad de ese proceso, pues no se sabe si Márquez y sus secuaces se van a acoger positivamente al proceso y cumplirán su palabra. A su vez, creó un importante interrogante, pues se cuestiona sobre los puntos a negociar, teniendo en cuenta que, según él, ya todo se trató en La Habana.

El exnegociador señaló:

“Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad, yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento, dos preguntas prácticas, ¿qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Nueva Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana?, en segundo lugar, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva incumplir, que falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?”.

Cabe resaltar que en las últimas semanas, Humberto de la Calle ha estado activo con su discurso, analizando de manera pormenorizada todo lo que tiene que ver con el posible Acuerdo de Paz. El senador habló con Cambio, aquí aseguró que la paz es algo que todos los colombianos desean, no obstante, considero que es necesario tener cuidado y analizar las rutas a tomar, con el fin de llegar a un punto exitoso.

“Lo primero es que obviamente es un deseo de todos los colombianos, esto no lo digo porque sí, sino, que estoy convencido. La ´Paz Total’ es como el amor a la mamá, como tal, no se discute y uno quiere ayudar, pero también deben tener listas las tarjetas amarillas, como lo dicta la experiencia, y no es porque uno sepa más que otro, es por cosas que ocurrieron”, puntualizó.

Si bien, son varios los puntos a tener en cuenta, uno de los mayores restos sería el cese al fuego bilateral, hecho que fue considerado por De la Calle como una decisión “difícil de tomar”, teniendo en cuenta que hay un antecedente bélico entre Estado y Subversión, por lo tanto, aclaró que deben priorizarse otros aspectos.

“Dentro de ese propósito de ayudar, me parece que hay unos riesgos en las estrategias que está usando el gobierno, esa es la diferencia entre el éxito del fracaso, por ejemplo; cese del fuego, el cese del fuego ese es el tema más dramático, a mí me tocó inaugurar la mesa con la coordinadora guerrillera en el año 91 en Caracas y el primer punto era el cese del fuego, eso no funciona así, después de 60 años de dar bala entre el Estado y la guerrilla, no es fácil tomar esa decisión, sin confianza de algo que apenas comienza, entonces me parece que anunciar la posibilidad del cese del fuego, de antemano lo que hace es debilitar al país”.

