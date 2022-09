Pauleth Pastrana y Sara Uribe enviaron emotivos mensajes a Fredy Guarín

Sara Uribe y Pauleth Pastrana reaccionaron a la publicación de Fredy Guarín en la que se ve destrozado. Fotos tomadas de redes sociales.

Fredy Guarín es uno de los futbolistas que marcó la vida de diferentes generaciones que lo siguieron por años en los diferentes equipos en los que se desempeñó como volante. El deportista ha pasado por diferentes etapas de su vida que han generado preocupación, como aquella ocasión en la que fue detenido por la Policía por un aparente caso de maltrato doméstico.

Retirado de las canchas, Guarín se ha dedicado a otras actividades y reorganizó su vida al lado de la veterinaria Pauleth Pastrana, con quien hace algunos meses confirmó su compromiso. Adicionalmente, sostiene una buena relación con Sara Uribe, madre de su primogénito, Jacobo.

Recientemente, el exfutbolista reapareció en sus redes sociales en las que compartió una fotografía con sus ojos cubiertos en lágrimas y dejó un emotivo mensaje, además, afirmó que el objetivo no era generar lástima, sino abrir su corazón para que sus seguidores vieran por la situación que estaba atravesando.

“… De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito dios y dejar que sea el quién guíe nuestra alma y corazón... Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación TE ENTIENDO. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza… Nunca es tarde”.

Luego de que el exfutbolista compartiera la imagen, Pauleth Pastrana, prometida de Guarín, decidió enviarle un emotivo mensaje respondiendo a su publicación, en el que aseguró que “somos seres humanos y afortunadamente no somos perfectos”.

El mensaje de Pauleth con el que pretende demostrar el apoyo que brinda constantemente a su pareja agregó que es de humanos reconocer los errores y aprender de los mismos, lo que significa un reto para cada persona.

Pauleth Pastrana, pareja de Fredy Guarín, reaccionó a la publicación del futbolista con un emotivo mensaje. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

“Admiro tu valentía, estoy tan orgullosa de ti, quien pone todo en las manos de Dios verá la mano de Dios en todo. Hoy lloro de alegría, gracias, gracias, gracias, los tiempos de Él son perfectos. Te amamos demasiado”, concluye el mensaje de la veterinaria.

La respuesta de la pareja de Fredy Guarín no tardó en generar algunas reacciones entre los internautas, quienes afirmaron que es un claro mensaje que desmiente que su relación terminó. Otros destacaron el amor que siente la veterinaria por su prometido y que la mejor manera es expresar apoyo con este tipo de publicaciones.

Pero Pastrana no fue la única que se pronunció al respecto, pues su expareja, Sara Uribe, también reaccionó a la publicación del padre de su hijo, Jacobo, a través de sus InstaStories con un corto mensaje que algunos de sus seguidores interpretaron como una indirecta para el hombre.

Sara Uribe reaccionó a la publicación de Fredy Guarín y generó todo tipo de reacciones. Tomada de Instagram @sara_uribe

“Me enterraron, sin saber que yo era semilla…”, decía la imagen de fondo, a lo que ella agregó un corto texto que decía: “Nos… pero se te olvidó que éramos”.

Y aunque la modelo en ningún momento mencionó al futbolista, la pequeña frase que agregó a su publicación según sus seguidores estaba dirigida al nacido en Boyacá. Por el momento, ella no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir que sea un mensaje para él.

