El peregrinaje de la científica colombiana Adriana Ariza para llegar a uno de los volcanes de la Antártida

El viaje para Adriana inició el 3 de enero y finalizó el 28 de abril de 2022 Foto: Adriana Ariza

En la parte sur del planeta se encuentra la Antártida, un lugar donde las temperaturas pueden llegar a 57 grados Celsius bajo cero; sin embargo, cerca de las costas de ese gran bloque de hielo hay una cadena de volcanes que han hecho erupción. Una de esas islas ha sufrido erupciones en 1967, 1969 y 1970; se trata de la isla Decepción, que aún es un volcán activo.

En 1948 científicos argentinos construyeron en ese apartado lugar del mundo una base para poder estudiar el comportamiento de los extraños volcanes,, únicos en la parte sur del planeta. La isla Decepción es un volcán activo con varias erupciones registradas en los últimos 50 años y en donde los científicos decidieron retomar las investigaciones para identificar señales que permitan comprender su comportamiento.

A ese viaje pudo llegar Adriana Ariza, una joven geocientífica colombiana de 25 años egresada de la Universidad de los Andes, quien a través de un crédito de Icetex pudo ingresar y que con esfuerzo, pudo pagar su carrera una vez terminó su primer contrato de trabajo. Su pasión por las piedras, por la Tierra y después por los volcanes la atraparon mientras iba entendiendo más el planeta.

La odisea empezó en Bogotá, después Buenos Aires, luego Río Gallegos y finalmente Isla Decepción Foto: Google Maps

Adriana es una fiel creyente de que lo sueños se hacen realidad. “Siento que cuando uno busca y busca algo de alguna manera llega y lo encuentra y, puede que se demore un año, dos años, cinco años o diez años, siempre llega. Pero si uno se estresa porque no tiene ese objetivo ya, pasa todo lo contrario, se aleja " relata Adriana Ariza en entrevista con Infobae Colombia.

Según ella, “hay que disfrutar el viaje para llegar a esos sueños. por ejemplo está Diana Trujillo, una colombiana que se fue con alrededor de 200 dólares (no recuerdo) a Estados Unidos y estando allá se pagó sus estudios y ahora es la directora de vuelos de la Nasa y tiene la responsabilidad de llevar hombres y mujeres a la Luna y Marte y ¿cuánto le costó a ella? yo creo que muchísimo. Casos como el de ella hay muchísmos” dice Adriana con una sonrisa que parece imborrable.

Adriana tiene el objetivo de trabajar en ciencias planetarias, es un tatuaje que tiene en su cabeza y para lograrlo está estudiando, buscando estudios que la acerquen a lograr ese sueño, como un posgrado que la encamine hacia ese lugar soñado. Lleva alrededor de tres años buscando esa idea, como la idea que se le apareció en una conferencia dibujándole en su conciencia la posibilidad de ir a la Antártida.

¿Viajar a la Antártida para explorar un volcán activo?

Adriana estaba en una conferencia en Bogotá donde se enteró por algunos conferencistas que había viajes explorativos a la Antártida y para poder ir a ese lugar, tenía que presentar un proyecto, el cual lo hizo sobre unas piedras que se encuentran en el interior de los volcanes llamados celulitos. Ese proyecto lo presentó en 2020, cuando aún estaba la pandemia vigente.

Teniendo el proyecto listo, Adriana empezó su viaje por avión desde Bogotá hasta Buenos Aires Foto: Google Maps

Sin embargo, su proyecto no fue aprobado. Además, la pandemia por la covid-19 también detuvo el viaje. Una vez reanudaron la convocatoria, Adriana no sólo estaba trabajando en proyectos nuevos, sino que mejoró su propuesta para entrar de nuevo a la convocatoria del viaje. Esta vez y después de tener una reunión con el equipo científico de Buenos Aires, recibió un Sí.

Adriana recibió la noticia con mucha felicidad, pero no sabía muy bien lo que vendría en adelante. La aceptación en junio de 2021 fue el inicio del viaje, uno que comenzó con las reuniones virtuales sobre temas teóricos, donde aprendió sobre “la isla, la zona en la que estaba era protegida por el Tratado de Madrid, porque son las zonas protegidos y todo esto no le enseñaron en la parte teórica; también hubo presentaciones de los proyectos anteriormente, entonces uno podía hacer preguntas”.

Después tuvo que llegar a Cartagena para prepararse física e intelectualmente por si la embarcación donde iba a ser trasportada a la isla se hundía o tenía algún problema; así como aprender todos los estatutos y tratados internacionales sobre la Antártida. En Cartagena, hubo un día en que estuvo flotando sobre las aguas, sin probar comida.

Este fue el segundo viaje que realizó Adriana. Allí, estuvo en cuarentena mientras las autoridades daban el permiso para ir a la isla Decepción Foto: Google Maps

El proyecto tuvo que sustentarlo de nuevo al grupo técnico de Argentina estando en Cartagena, quienes lo aceptaron, ya que era el único que cumplía con las necesidades de la exploración de la isla Decepción. La primera parte del viaje ya estaba lista. Le hicieron todas las pruebas en un corto tiempo, de sangre, del corazón, del cerebro, radiografías, ecografías y tuvo que soportar 17 inyecciones que correspondían a vacunas que se necesitan para ir a esa parte del mundo.

Junto a otros cuatro científicos la colombiana zarpó a la isla de Decepción Foto: Afriana Ariza

Le detectaron hipotiroidismo. “Luego de que el viaje inicialmente era de cinco meses con hipotiroidismo ,me tocó buscar especialistas, especialistas que dieran el aval para poder ir y ahí claramente me mandaron los medicamentos que uno se debe tomar. Como me detectaron esa enfermedad, me tuvieron que hacer otros exámenes para determinar que no era grave para mi misión”. Le dieron el permiso.

Ahora el tema que la preocupaba era el dinero, pues el viaje no podía costearlo, así que tuvo que hacer solicitudes a las instituciones “recibí algunas donaciones de algunas personas cercanas, pero de instituciones no. La verdad fue súper complejo, no tuve el apoyo monetario”.

“Sin embargo, recibí apoyo de empresas que me avalaban el proyecto, por ejemplo Gedemar, es el principal patrocinador del proyecto, ellos me dieron todo el equipo científico que yo necesité, absolutamente todo, hasta las bolsas de la muestras, todo lo que llevé para hacer los estudios todo me lo dieron ellos y de regreso, pues hubo algo que no me esperaba y era que al final las muestras se quedan abandonadas en la isla, entonces todo el envío desde Argentina a Colombia lo hicieron ellos”, relata Adriana.

La isla Decepción es un volcán activo que está a más de 7 mil kilómetros de Bogotá y 3 mil kilómetros de Buenos Aires Foto Adriana Ariza

El viaje inició el 13 de enero rumbo a Buenos Aires, allí se alojó varios días en la ciudad mientras le notificaban el traslado a Río Gallegos, donde estarían en un puesto militar junto con otros 50 científicos. Cuando se trasladó, compartió una habitación con otra compañera científica que lamentablemente no pudo ir a una de las bases de la Antártida, ya que tenía covid-19, el único freno del viaje.

Durante cuarenta y cinco días estuvieron dentro de la isla recolectado muestras Foto: Adriana Ariza

Adriana se resfrió y como típica colombiana, solicitó naranja, jengibre, agua, porque después de haber llegado tan lejos no podía enfermarse y más, cuando estaba a una semana de iniciar el viaje hacia la isla. La noche anterior en Río Gallegos, una tormenta fue la protagonista y con ella la mitad del grupo con alta probabilidad de estar enfermos. En ese momento hubo un silencio entre los 50 científicos, y al final sólo quedaron 13.

Dentro de ellos, Adriana, quien permaneció 20 días en aislamiento. Al otro día a las 3:00 a. m. un bus los esperaba para viajar a la base militar. Desde ahí iniciaron la travesía sin retorno a la isla Decepción. Un avión Hércules los llevó a otra base militar chilena y ahí los esperaba una embarcación que les llevaría a la isla volcánica.

Dos días en embarcaciones duraron los científicos, pues en este viaje Adriana iba junto con otros científicos argentinos, en total un grupo de cinco.

“Tuvimos otro navegación llegando a la isla Decepción, era impresionante porque una cosa no tiene nada que ver con lo que uno ve en un mapa y otra cosa le que uno ve en la realidad, cuando estábamos esperando. Yo veía solo un lado de la isla, porque el otro lado estaba nublado, entonces no entendíamos donde estaba la otra parte de la isla”.

Foto: Adriana Ariza

Impacto de los volcanes en la Tierra

Dentro del equipo estaba el líder, Mariano Agusto quien ya había ido varias veces desde que era muy joven. Él estudia la química, los fluidos y los gases de la isla, así que él tomó muestras de gases de las fumarolas y de los lagos que tienen fumarolas para saber toda la composición química que tiene; él iba con un estudiante de doctorado, Lucas Guerriero, quien tiene la edad de Adriana, siendo el apoyo de Mariano.

También estaba Pablo Forte, quien trabaja en cenizas volcánicas, él recolecta pruebas para conocer la composición, porque su tarea era saber por qué había cambiado la composición de las cenizas. Clara Lamberti, que era compañera de Adriana como geóloga, iba a recolectaba los datos de dióxido de carbono, porque ella quiere saber cuánto dióxido de carbono emite el volcán.

El aporte de dióxido de carbono a la atmósfera de la Tierra de parte de los volcanes es muy importante, porque es muy grande, sin embargo, un estudio dice que los humanos aportan 60 veces más dióxido de carbono que los volcanes.

Los investigadores argentinos Clara Lamberti, Mariano Agusto, Pablo Forte, la colombiana Adriana Ariza y Lucas Guerriero Foto: Adriana Ariza

Adriana estaba trabajando sobre el estudio de las rocas y los sedimentos. Pero, específicamente los enanitos mantélicos, que se forman en el límite de la corteza, que son rocas que están compuestas de un mineral que se cristaliza a temperaturas muy altas. Entonces, con esa información se puede saber a qué profundidad se formó el volcán, a qué temperatura, la edad en que se formó. Por eso son tan importantes.

Además estas muestras son la única forma de saber qué hay en el interior de la Tierra, porque es una radigrafía “entonces lo que hace el magma es arrojar esas muestras y cuando se solidifica en el superficie es la única manera de encontrarlas”, aclaró Adriana.

Adriana estuvo 45 días realizando las muestras, una vez las recopiló, se quedaron en la isla para que fueran trasladadas a Colombia. Un viaje largo porque debe realizarse en una embarcación. Mientras tanto, desde que llegó el pasado 28 de abril, se ha dedica a divulgar no sólo las exploraciones que se hicieron dentro de la isla, sino también, la posibilidad de que otros jóvenes colombianos puedan viajar a este ipo de escenarios que parecen imposibles.

Adriana Ariza en la isla Decepción

