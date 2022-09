Bogotá abre el segundo Centro de Desarrollo para la población migrante

Con esta sede, el distrito busca garantizar servicios de primera estancia a estas comunidades migratorias Foto vía @AntonioSanguino

El Distrito de Bogotá dio a conocer el nuevo espacio de servicio a la comunidad, conocido como el Centro de Desarrollo Social para Migrantes, el cual estará ubicado en la localidad de Suba, el cual tiene como fin atender a más de 12.000 personas provenientes de flujos migratorios.

Cabe destacar que este centro de atención busca brindar asistencia y facilidades de integración socioeconómica y cultural a los nuevos ciudadanos bogotanos, además de corresponder en gran medida con las necesidades de estas poblaciones en horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Por su parte, el jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Antonio Sanguino, recalcó el compromiso que existe en la administración para lograr una asistencia oportuna para estas nuevas comunidades que hoy hacen parte de Bogotá.

“Este centro, junto al punto Intégrate inaugurado hace pocos días, son una muestra del compromiso de Bogotá con este esfuerzo por garantizar los derechos de los migrantes, sobre todo con nuestros hermanos venezolanos con quienes más que una frontera compartimos una historia en común”, resaltó Sanguino.

Asimismo, la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, señaló el objetivo base que tiene este nuevo centro: “Generar redes y fortalecer tejido social, los servicios estarán disponibles para darle la bienvenida a los ‘nuevos bogotanos’ y estos esfuerzos son posibles gracias a la cooperación internacional de aliados como USAID y OIM”.

El jefe del Gabinete de Bogotá, tuiteo momentos que se vivieron en la jornada de entrega de este centro social para la migración Foto vía: @antoniosanguino

De hecho, el distrito ha venido implementado varios programas sociales con el fin de mitigar la brecha de indiferencia que existe en Bogotá contra estas comunidades migrantes, por lo cual ha ido desarrollando varias estrategias para contrarrestar la xenofobia y construir una ciudad de sana convivencia.

Por otro lado, con la prestación de servicios que se realizarán por parte de este centro, la administración distrital seguirá respondiendo a la estrategia de inclusión de los nuevos bogotanos, quienes serán piezas claves para la integración cultural, económica y social de la ciudad.

Por otra parte, Jasmín Margarita González, quien ejerce como enfermera y además es migrante venezolana desde hace seis años, agradeció de antemano por la gestión que viene desarrollando el distrito para lograr una equidad y una transformación de convivencia por parte de la ciudadanía bogotana y los migrantes venezolanos.

“Actualmente, tengo un taller de manufactura que me permite generar empleo y retribuyo así un poco todo lo que me ha dado esta ciudad. Agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado de trabajar en Bogotá”, resaltó Jasmín González.

Asimismo, la Secretaría de Integración Social confía en que esta población pueda acceder a la oferta de oportunidades que brindará la ciudad, por medio de una construcción de redes, en las que se concentraran los servicios que prestará el gobierno nacional, los gobiernos locales y la cooperación internacional.

Sobre los servicios y beneficios de atención que recibirán esta población migratoria, el distrito ha implementado en este centro, capacitaciones en emprendimiento y formación de competencias, orientaciones en información a servicios sociales, orientaciones jurídicas, fortalecimiento de habilidades socioeconómicas, vacunación y acceso al sector salud, entre otras.

Además, durante este evento se presentó el nuevo el nuevo jardín infantil ‘Juego de Colores – Funtalentum’, el cual tuvo una inversión de infraestructura que superó los 6.500 millones de pesos y que fue donado por parte de la entidad sin ánimo de lucro: Funtalentum.

Este nuevo sitio especializado para la primera infancia promoverá el desarrollo integral, a través de un cuidado idóneo y calificado exigido por la administración, además tendrá un aporte nutricional diario del 70 %, para los participantes o colaboradores de este servicio.

Finalmente, ‘Juego de Colores – Funtalentum’ contará con 12 aulas especializadas para la atención y ambientación para estos niños y niñas, asimismo, cuenta con amplias zonas de recreación y una ludoteca con material didáctico para desarrollar habilidades y conocimientos integrales de estos menores de la localidad de Suba.

El Distrito de Bogotá dio a conocer la nueva sede de primera infancia que podrán acceder los niños y niñas de la localidad de Suba

