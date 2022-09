Al Soat lo está matando el fraude, según el presidente de Fasecolda

Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda. FOTO: Fasecolda

El panorama del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es dramático en Colombia, según lo afirmado este miércoles por el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Miguel Gómez Martínez, en la Convención Internacional de Seguros 2022 que se celebra en Cartagena (Bolívar).

Gómez Martínez mencionó en rueda de prensa que al Soat lo está matando el fraude, debido a que, como las compañías de seguros son las mejores pagadoras del sistema de salud, algunos prestadores inflan las atenciones de heridos hasta los topes permitidos por coberturas. También indicó que a julio de 2022 la industria aseguradora tuvo una producción de 23,4 billones de pesos en primas, lo que representó una variación del 20 % con relación a julio de 2021.

“El flagelo del fraude también afecta a la industria aseguradora. Trabajamos junto a Fiscalía General de la Nación, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)y la Superintendencia Financiera porque el fraude y la estafa están a la orden del día. Por eso, le recomendamos siempre acudir a canales autorizados de las aseguradoras”, anotó el dirigente.

Además, dijo que la evasión es un gran problema, pues de los 17,6 millones de vehículos que hay en el país, el 47 % no tienen Soat. De igual forma, que hay 10,4 millones de motos en Colombia, de las cuales el 61 % no tiene Soat.

“La accidentalidad vive una explosión. En este sentido las cifras son preocupantes, pues en julio eran 440.000 heridos en las calles y carreteras del país y todo indica que terminaremos el año en 900.000 heridos. Antes de la pandemia eran 700.000 heridos por año. Mientras tanto, a julio eran 4.400 muertos y todo indica que cerraremos el 2022 en 9.000 muertos”, lamentó al señalar que el 87 % de los muertos y heridos están relacionados con accidentes donde está vinculada una moto.

Dijo que la moto es una herramienta de transporte de millones de personas que no encuentran un servicio público eficiente y digno, realidad que no fue acompañada por el Estado, ya que este no le enseñó al motociclista a conducir su vehículo y a comportarse como actor vial prudente y responsable.

Asunto de salud pública

Aseguró que este es un verdadero drama nacional y que se volvió un asunto de salud pública, el cual va más allá de la industria aseguradora.

“Preocupa que este año se venderá un millón de nuevas motocicletas, de las cuales en el primer año 218.000 tendrán un accidente”, advirtió.

Modalidades de fraude

Sobre el fraude, también manifestó que el Soat funciona tan bien que mucha gente lo quiere utilizar para lo que no es.

“Hay sobrecostos, cobros dobles. Hay personas que tienen accidentes en sus casas y lo cobran como si fuese accidente de tránsito”, agregó.

Dijo que el sector asegurador denunció que hay fraudes por más de 440.000 millones de pesos y esos tres males lo tienen en una situación crítica.

Las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al Soat por cerca de 456.000 millones que se denunciaron ante las autoridades competentes. Las modalidades de fraude e irregularidades más frecuentes detectadas por las aseguradoras son:

- Traslados irregulares de las víctimas de accidentes de tránsito: los pacientes deben ser llevados al centro médico con capacidad de atención más cercano al sitio del accidente. Se presentan recorridos superiores a una hora y con frecuencia inusual hacia las mismas IPS.

- Atención médica por eventos diferentes a accidentes de tránsito: es el caso de una persona que sufre un accidente casero y la IPS cobra los servicios de atención médica como víctima de accidente de tránsito.

- Cobros duplicados a las aseguradoras: cuando una IPS reclama los gastos médicos a 2 aseguradoras distintas por la misma víctima de accidente de tránsito o, por ejemplo, cuando dos IPS reclaman a compañías distintas por la atención de un mismo paciente que se accidenta en municipios diferentes el mismo día.

- Prestación de servicios médicos: servicios innecesarios y excesos de protocolos no necesarios para aumentar el costo del siniestro. Cualquier procedimiento médico que no se necesite es intrusivo contra el paciente y pone en riesgo su salud.

- Servicios no prestados, pero facturados: servicios no prestados por algunas IPS que son facturados a las aseguradoras: procedimientos médicos, radiografías, exámenes de diagnóstico que no se realizaron, entre otros.

- Costos de atención: diferencias injustificadas en los costos de las atenciones entre IPS por procedimientos similares.

- Cobros: cobro de medicamentos y dispositivos para tratamiento de fracturas a precios superiores a los del promedio del mercado.

- Falsedad: utilización de pólizas prestadas, falsas o adulteradas para la reclamación de una indemnización.

