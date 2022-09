Nairo Quintana sufrió una caída durante el entrenamiento para el Mundial de Australia: “Todo por una manzana”

Nairo Quintana se cae en entrenamiento, p0ero no tuvo mucha repercusión física, en cambio fue tomado con humor. Foto: Pantallazo de storie de Dayer Quintana

Nairo Quintana sufrió una caída mientras entrenaba para el Mundial de Ruta en Australia, en donde estará representando a Colombia junto con un grupo de pedalistas nacionales muy fuertes como Sergio Higuita, Harold Tejada, Rodrigo Contreras, Sebastián Molano y Wilson Peña.

Quintana no compite desde el Tour de Francia, del que fue descalificado por la UCI luego de que emitieran una sanción al colombiano por supuesto uso de Tramadol durante la carrera. Aunque tenía previsto asistir a la Vuelta a España, a dos días del arranque de la competencia decidió renunciar a su cupo como líder del Arkea Samsic para proceder a hacer una férrea defensa de su honra desconociendo haber utilizado el medicamento prohibido por la Unión Ciclística Internacional.

El caso ya está en manos del Tribunal Arbitral del Deporte, ente encargado de darle una resolución a este álgido tema para el ciclista boyacense. Mientras tanto, Quintana se alista para viajar a Australia y para eso ultima detalles en su preparación, la cual ha concentrado únicamente en el Mundial por ahora.

Este miércoles, en medio de uno de sus entrenamientos, Nairo sufrió una caída que le dejó una rodilla raspada, pero sin graves consecuencias, pues el momento se tomó con humor por parte de Dayer su hermano y el asistente que los acompañaba en el entrenamiento.

Le puede interesar: Polo Polo realizó contundente comentario sobre el gobierno de Gustavo Petro: “Sabemos que el comunismo es una mierd@”

Nairo Quintana tomó con gracias la leve caída que tuvo mientras se entrenaba con su hermano Dayer. Video tomado de las stories de Instagram de Dayer Quintana

Dayer grabó el momento y le dijo a Nairo: “cuando nos ponemos a mirar para donde no debemos”, a lo que su hermano respondió: “Por robarnos una manzana aquí, me puse a mirar para atrás, pero no ha pasado nada, estamos comiendo una manzana”, dijo el campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, mientras se comía con total tranquilidad una manzana sentado en un andén.

Puede leer: Aumento del pie de fuerza y más inteligencia: las estrategias que se aplicarán en Bogotá ante la ola de asesinatos

Por fortuna para la Selección Colombia, Nairo solo pasa un pequeño susto y estará viajando próximamente con algunos miembros del equipo cafetero hacía el país oceánico, en donde se encontrará con los demás corredores que componen el conjunto colombiano y que se encuentran en Europa tras completar algunos compromisos con sus equipos.

Para está ocasión la selección no con corredores como Daniel Martínez, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, entre otros, pues sus equipos han denegado la petición de la Federación Colombiana de Ciclismo para que participen en el certamen mundialista, todo bajo el argumento de necesitarlos para buscar importantes resultados en lo que resta de temporada, sobre todo en el caso de Urán y Chaves, quienes pertenecen al EF Education EasyPost y están concentrados en lograr puntos en la tabla de descensos para no caer a la segunda división del ciclismo para el 2023.

En el caso de las damas, el seleccionador Carlos Mario Jaramillo hizo el llamado a Diana Peñuela quien es la campeona nacional de ruta y campeona de la Vuelta a Colombia, Paula Patiño del Movistar Team que ha venido teniendo cada vez más confianza de su equipo, al punto de lograr recientemente el tercer lugar del podio en el Tour de l’Ardeche. Junto a ellas estarán Natalia Franco y la especialista en contrarreloj Lina Marcela Hernández, quien ya sabe qué es representar al país.

SEGUIR LEYENDO: