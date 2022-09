Nairo Quintana se refirió a su participación por Colombia en el Mundial de Ruta: “Lo daremos todo”

Nairo Quintana líder de Colombia en el Mundial de Ruta en Australia 2022. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Nairo Quintana reaparece para hablar sobre lo que será su participación en el próximo Mundial de Ruta que se realizará en Australia, en el que será el líder del equipo junto con Sergio Higuita. Quintana ha estado apartado de las redes sociales y medios de comunicación, buscando resguardarse un poco para poder entrenar mientras se soluciona todo lo referente a su apelación por la sanción impuesta por la UCI ante el supuesto uso de Tramadol por parte del deportista.

Desde el Tour de Francia, Nairo no participa en ninguna competencia, aunque se esperaba que estuviera en la pasada edición de la Vuelta a España, el cafetero renunció a su cupo con el Arkea Samsic para poder defender ante el TAS por su descalificación de la ronda gala.

Ahora, mientras espera un veredicto sobre su caso, se alista para darlo todo en el certamen mundialista para el país: “Ya preparamos las bicicletas, les echamos buen aceitico y preparamos la maleta para viajar a los Mundiales de Ciclismo. Hemos estado estos días preparando y haciendo fondito para llegar muy bien. Vamos un buen grupo, una buena selección, así que esperamos sus mensajes de apoyo por redes sociales que son de gran importancia para nosotros. Lo daremos todo por nuestro país y seguramente saldrá una buena actuación”.

Nairo Quintan está listo para afrontar el Mundial de Ruta en Australia con la Selección Colombia. Video: Prensa Nairo Quintana.

El equipo está compuesto además de Higuita, de Harold Tejada, Sebastián Molano, Wilson Peña y Rodrigo Contreras, para Colombia se habían dispuesto 8 cupos, pero solo se ocuparon 6 en la rama masculina.

En la rama femenina élite, la selección estará compuesta por la actual campeona nacional de ruta, Diana Peñuela, Paula Patiño del Movistar, quien viene de hacer una gran presentación en el Tour de l’Ardeche ocupando el tercer lugar del podio, además de Lina Marcela Hernández y Natalia Franco.

Colombia espera poder ser protagonista en el evento al que llegarán el próximo 20 de septiembre una parte del grupo que parte desde el país rumbo al país oceánico, mientras que otros pedalistas estarán saliendo desde Europa.

Nairo se ha estado entrenando muy fuerte según ha mostrado en sus redes sociales y ha confirmado el propio seleccionador nacional Carlos Mario Jaramillo, quien dijo que el boyacense se “ha estado preparando muy bien y con la experiencia y calidad se puede esperar mucho”.

El técnico también dio a conocer el porqué varios de los mejores corredores de la élite masculina no fueron prestados por sus respectivas escuadras: “Ellos -Molano e Higuita, remataron muy bien la Vuelta a España y esperamos con ellos hacer como siempre una buena representación en los Mundiales en los que no estarán Rigoberto Urán (EF-Education) ni Daniel Martínez (Ineos), que no fueron prestados porque tienen unos objetivos con sus equipo”, comentó a EFE, Jaramillo.

Las pruebas se estarán llevando por categorías del 18 al 25 de septiembre y se espera una gran batalla de naciones para conseguir el maillot arcoíris que actualmente porta el francés Julian Alaphilippe, quien lo ha ganado en los dos últimos años para Francia, el galo llega de recuperarse de una dura caída en la Vuelta a España y espera estar a la altura de la competencia con su equipo.

