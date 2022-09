‘’Usted ni trabaja‘’: Luisa Fernanda W fue criticada tras haber sido hospitalizada

Luisa Fernanda fue hospitalizada el 6 de sepriembre en horas de la noche. Instagram:@luisafernandaw

Aunque entre los más de 17,7 millones de seguidores que la siguen en su cuenta oficial de Instagram la apoyan y elogian sus proyectos, la esposa de Pipe Bueno no recibe todo el tiempo comentarios positivos cuando muestra su vida a través de la virtualidad.

Luisa Fernanda W es reconocida como YouTuber, Influencer y emprendedora. A través de los años se ha dedicado a crear contenido de sus viajes, bailes, fiestas, de sus conocidos, sus amigos, con su familia y ofreciéndole recomendaciones a todos los que están pendientes de sus actividades diarias.

La Instagrammer se ha propuesto la meta de demostrarle a los internautas que, además de contar con cualidades físicas y personales, como su sentido del humor y su impactante figura, ha tenido que continuar con sus proyectos mientras cuida de su hijo Máximo, a la par que comparte tiempo de calidad con su esposo, el cantante Pipe Bueno y, como se reveló en meses atrás, durante su espera por la llegada de su bebé en camino, Domenic.

Luisa Fernanda está hospitalizada posiblemente a causa del estés o de la carga laboral. Foto: Instagram @luisafernandaw

También le puede interesar: Karol G voló en un Ferrari y deleitó al público durante su gira ‘Strip Love Tour’

En horas de la mañana Luisa Fernanda Cataño, mejor conocida en internet solo como como Luisa o Luisa Fernanda W, publicó alrededor de 5 Instastories en las que se muestra sin maquillaje, con una bata blanca, un tapabocas y por lo que ya es de por sí evidente, en una camilla de un hospital. Decidió explicarle a sus seguidores la razón de su llegada a la clínica.

La antioqueña explicó que desde la noche del 06 de septiembre entró al centro de salud y los médicos le indicaron que no podía volver a su hogar hasta que le dieran autorización: “Esta semana tenía varios compromisos, mucho trabajo, pero ando por aquí hospitalizada. Así que bueno, me toca estar tranquila, guardar reposo. Lo cuento para que de pronto si no respondo el WhatsApp o algo no digan: ‘Ay, no sea irresponsable’”.

‘’Estoy siendo responsable conmigo misma, bajándole al trabajo, a todo, a todo en general”, agregó la esposa de Pipe Bueno.

En los clips que subió sobre cómo se sentía, en los que aparece su esposo dormido, pero ofreciéndole compañía, no especificó por qué dio a parar al hospital; sin embargo, indicó que tenía la necesidad de darle una pausa a sus jornadas habituales, posiblemente a causa de la carga laborar que tiene con su empresa de maquillaje, al estar conectada todo el tiempo a su celular y revisando que todo esté en orden con respecto al restaurante que lanzó con Pipe Bueno, que tiene como nombre ’Rancho MX’

Luisa Fernanda W fue hospitalizada, posiblemente, a causa de su carga laboral. Instagram:@rechismes

También le puede interesar: Juan Duque sorprendió a Lina Tejeiro en la clínica mientras está hospitalizada

La intérprete de ‘Vienes o voy’ y ‘Así soy yo’ esperaba tener únicamente respuestas de consuelo. Infortunadamente, no contaba con que algunas personas no midieran la condición en la que se encuentra y optaran por arremeter contra ella. Los comentarios negativos no se hicieron esperar.

Según la sección de entretenimiento y farándula del diario FUCSIA, en gran parte de las opiniones los internautas consideran que sus oficios son más fáciles que los que otra persona ‘del común’ podría tener. Estas fueron algunas de las críticas que recibió frente a su estado de salud:

“Menos mal no tiene un trabajo como una persona normal”.

“Cual trabajo, solo cambiar de ropa cada momento y maquillaje”

“¿Al trabajo? A la farra, si se la pasan publicando cómo anda de fiesta en fiesta”

Es importante recalcar que la empresaria está esperando a su segundo hijo y está en proceso de su último trimestre del embarazo. Si bien es cierto que, al parecer, le han enviado mensajes poco positivos y alentadores a la creadora de contenido colombiana, sus más fieles fanáticos han dedicado su tiempo para escribir en la casilla de comentarios a sus publicaciones que esperan su mejoría y que se pronuncie en su perfil oficial de Instagram para saber que logró atravesar esta nueva dificultad que se atraviesa en su vida.

SEGUIR LEYENDO: