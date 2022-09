Presidente de la Cámara señaló los grandes retos que afrontarán los ministerios de Hacienda y Minas

Este es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Foto: @DavidRacero

La actualidad política de Colombia ha tenido varios remezones en los últimos días a causa de diferentes figuras políticas y dos de los que más han dado de qué hablar han sido la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, cuyos errores no han pasado desapercibidos y el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien fue el encargado de realizar la comentada reforma tributaria. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aseguró que en los próximos meses estos dos jefes de cartera afrontarán varios “retos inmediatos”.

Para el presidente de la Cámara de Representantes por parte del Pacto Histórico, los retos que tienen Vélez y Ocampo no solo los pondrán a aprueba, sino que les permitirá demostrar sus “verdaderas capacidades” al mando de los Ministerios de Minas y Energía, y Hacienda.

“Grandes retos inmediatos de la cartera de Hacienda y de Minas: -Reducción costos de tarifa de energía -Precio de la gasolina. La salida concreta a esas problemáticas demostrarán las verdaderas capacidades de quienes lideran esas decisiones. Reto fundamental para los ministros”, aseguró Racero en sus redes sociales.

Con respecto al precio de la gasolina, recientemente confirmó el presidente Gustavo Petro que, “El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”. Este anunció no fue bien recibido por algunos sectores sociales que se han mostrado en contra de estos incrementos y a esto se suma las declaraciones de la ministra Vélez, las cuales fueron criticadas por confundir la cifra por trimestre en 10.000 billones y no 10 billones como lo señaló el jefe de Estado.

Por otra parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró en su intervención en Andesco que la idea de incluir un fondo de estabilización de precios para las tarifas de energía está completamente descartada. “hay un tema general de como se moderan esos aumentos de tarifas nacionales que es muy alto: del 26%. Entonces eso es algo que vamos a discutir. En todo caso espero que no signifique recursos del presupuesto nacional, porque no los tenemos. Será una especie de autofinanciamiento, para retrasar los aumentos en la tarifa”.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, también fue criticado por salir en defensa de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al argumentar que la jefe de cartera se encontraba en un “proceso de aprendizaje, lo que le pedimos a la ministra es acelerar ese proceso de aprendizaje especialmente cuando va a hacer los anuncios ante la opinión pública. Pero confiamos en las capacidades de la ministra, en los criterios que tuvo presente el presidente Gustavo Petro para nombrarla”.

Estas palabras fueron replicadas por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien manifestó en sus redes sociales que, “dice el Presidente de la Cámara que la Ministra de Minas está en proceso de aprendizaje, ¿es en serio?¿Cuál es el costo que los colombianos tenemos que pagar por cuenta del aprendizaje de la ministra?”.

