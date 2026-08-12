Tras el terremoto en Colombia, psicólogo clínico explicó qué no se debe hacer, por salud mental, después de un evento sísmico

Declaraciones del psicólogo ecuatoriano Dennis Lastra - crédito @dennis_lastra/IG

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El psicólogo clínico ecuatoriano Dennis Lastra difundió un mensaje dirigido a la población de Colombia a través de su cuenta de Instagram, en respuesta al terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto en el país, que hasta el momento deja un saldo de 239 fallecidos, 3.755 heridos y 287 personas desaparecidas.

En su video, el especialista, con amplia experiencia en el acompañamiento de víctimas de catástrofes, puso el foco en las prácticas que pueden afectar la salud mental tras un desastre natural y recomendó evitar tres comportamientos frecuentes en estos contextos.

Según Lastra, sobrevivir a un terremoto representa una de las experiencias más intensas y desestabilizadoras para cualquier persona, independiente de la forma en que cada individuo la asimile.

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“El miedo, la angustia y la ansiedad es algo que sí o sí en estos eventos sale a la luz”, afirmó el psicólogo clínico.

Por lo anterior, Lastra señaló que el impacto emocional no solo se limita al momento del sismo, sino que se extiende a las horas y días posteriores, cuando la incertidumbre y el temor a nuevos movimientos telúricos persisten.

El especialista detalló cuáles son las tres prácticas que recomienda evitar para favorecer la recuperación emocional:

1. Vigilancia compulsiva en redes sociales

La primera advertencia de Lastra apunta al uso excesivo de redes sociales como fuente de información tras un desastre.

“No conviertas las malditas redes sociales en un sistema de vigilancia constante, cabrón. Revisar si habrá más fotos, hay réplicas, qué carajo están diciendo los expertos en este momento. Ir viendo varios videos de edificios cayéndose, familias desaparecidas. Lo único que genera aquello es prolongar la maldita ansiedad”, expresó el psicólogo.

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Asimismo, el experto detalló que la tendencia a buscar datos en redes es una respuesta comprensible al miedo, pero advirtió sobre el riesgo de caer en un ciclo de comprobación permanente que alimenta la ansiedad.

Lastra puntualizó que en situaciones de crisis circula información falsa o alarmista, lo que incrementa el temor colectivo.

“No te digo que no te informes, pero busca un medio verídico en el cual puedas comprobar lo aquello, pero no lo vuelvas una vigilancia compulsiva”, insistió el psicólogo ecuatoriano.

2. No intentar suprimir el miedo o la ansiedad

El segundo consejo del especialista consiste en no reprimir ni negar las emociones derivadas del evento.

“No intenten eliminar la maldita sensación de miedo que se siente en este momento. Frases como: ‘Necesito tranquilizarme. No debería sentir esto. ¿Por qué carajo siento tanto?’”, ejemplificó Lastra, que de paso aseguró que la aparición de ansiedad, sobresaltos, irritabilidad o insomnio resulta esperable tras un episodio tan extremo.

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El psicólogo ecuatoriano explicó que la comparación con otras personas, sobre todo a través de redes sociales, puede llevar a cuestionar la propia reacción emocional.

“Hay personas que publican vídeos viviendo el mismo evento de una manera desinteresada y sin tantas emociones, alegando y haciendo pensar a los otros que sí lo sienten como: ‘Okey, creo que yo estoy mal’”, advirtió el especialista.

Por esta razón fue que Lastra recomendó no obsesionarse con dejar de sentir miedo, sino preguntarse qué se necesita para acompañar esa emoción y avanzar poco a poco hacia una mayor sensación de seguridad.

3. No forzar ni forzarse a hablar de lo sucedido

El tercer punto del mensaje del psicólogo está dirigido tanto a los afectados como a su entorno.

“No te obligues ni obligues a terceros a hablar de lo sucedido, del terremoto, cabrón. No. Hablar ayuda sí, pero no todo sufrimiento tiene que ser procesado inmediatamente”, señaló el también creador de contenido.

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El especialista explicó que cada persona tiene tiempos y necesidades diferentes para procesar la experiencia. Y aclaró que hay quienes requieren compartir lo vivido, pero también quienes priorizan el descanso, la búsqueda de familiares o simplemente el silencio.

Lastra argumentó que forzar el relato de lo ocurrido puede resultar contraproducente. “Entre negar lo que sentimos y empezar a patologizar lo que sentimos, hay una tercera opción: entender que el miedo, la ansiedad y la angustia también puede ser una respuesta sana de un organismo que sobrevivió a algo que realmente era peligroso”, reflexionó el psicólogo clínico ecuatoriano.

Al final de su intervención, Lastra concluyó con un mensaje de apoyo y solidaridad para la población colombiana: “Mucha fuerza, mucha comprensión y también mucha cautela para poder sobrellevar este tiempo. Muchas veces la verdadera complejidad no solo se vive durante el terremoto, sino cuando aquello para, notas cómo el paso del mismo ha cambiado completamente tu realidad”.

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