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Este es el santo al que muchos le rezan cuando tiembla la tierra: oraciones para pedir por los damnificados en Colombia

La tradición católica relaciona a San Emigdio para cuando ocurren los terremotos y también se popularizan las manera para orar por los heridos, fallecidos y quienes participan en las labores de rescate

(Imagen Ilustrativa Infobae)
San Emigdio, el santo al que se encomiendan los fieles durante los temblores: oraciones para pedir protección y acompañar a Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los terremotos suelen dejar a su paso momentos de angustia, incertidumbre y temor. Para muchas personas, además de seguir las recomendaciones de las autoridades y organismos de emergencia, la fe se convierte en un espacio para encontrar tranquilidad y expresar sus preocupaciones por quienes atraviesan situaciones difíciles.

Dentro de la tradición católica existe un santo cuya devoción está relacionada precisamente con los movimientos de la tierra. Se trata de San Emigdio, considerado por los fieles como protector frente a los terremotos y cuya imagen comenzó a ganar especial importancia en regiones afectadas históricamente por este tipo de fenómenos naturales.

¿Quién es San Emigdio y por qué se le relaciona con los terremotos?

San Emigdio, también conocido como San Emygdio o San Emigdio de Ascoli, fue un obispo y mártir cristiano del siglo IV. Según la tradición, nació en Tréveris y posteriormente llegó a Italia, donde fue designado obispo de Ascoli.

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Su figura adquirió una particular relación con la protección frente a los sismos después de varios terremotos registrados en Italia. Uno de los acontecimientos que contribuyó a fortalecer su devoción ocurrió tras el terremoto de 1703 en la región de Las Marcas.

La devoción a San Emigdio de Ascoli crece en Colombia tras el sismo de 5,8 grados del 10 de diciembre de 2025 - crédito Parroquia San Martín de Porres
¿A qué santo rezarle durante un terremoto? San Emigdio es el protector de los temblores - crédito Parroquia San Martín de Porres

A partir de entonces, la imagen del santo comenzó a estar presente en iglesias y hogares como símbolo de protección ante los movimientos telúricos. Por esa razón, algunos creyentes recurren a él durante un temblor o después de un terremoto para pedir serenidad, protección y fortaleza.

Es importante señalar que esta relación pertenece a la tradición y devoción católica. La oración puede ser para los creyentes una forma de acompañar espiritualmente una emergencia, pero no sustituye las medidas de seguridad, evacuación y atención establecidas por las autoridades.

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Oración a San Emigdio para pedir protección durante un temblor. Los fieles que deseen encomendarse a San Emigdio pueden realizar una oración como la siguiente:

Glorioso San Emigdio,

Santo protector de quienes enfrentan los temblores de la tierra, hoy acudimos a ti con fe y esperanza. Intercede ante Dios por nuestras familias y por todas las personas que se encuentran en lugares donde se presentan movimientos sísmicos. Ayúdanos a conservar la calma en los momentos de miedo y danos fortaleza para actuar con prudencia ante cualquier emergencia.

Protege nuestros hogares y acompaña a quienes trabajan para rescatar, atender y ayudar a las personas afectadas por los terremotos. Te pedimos especialmente por quienes han perdido sus hogares, sus bienes o a sus seres queridos. Que encuentren consuelo, solidaridad y ayuda en medio de las dificultades.

San Emigdio, ruega por nosotros y lleva nuestras súplicas ante Dios. Amén.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La oración a San Emigdio busca pedir serenidad, protección y fortaleza durante un temblor o después de un terremoto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oración puede realizarse individualmente o en familia, especialmente en momentos posteriores a un movimiento sísmico, cuando persisten el miedo y la incertidumbre entre quienes vivieron la emergencia.

Oración por las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Además de pedir protección ante nuevos movimientos de tierra, los creyentes pueden dedicar sus oraciones a las personas que resultaron afectadas por el terremoto que golpeó diferentes regiones del país.

Una de ellas puede ser dirigida a pedir fortaleza para las familias que perdieron sus viviendas, sus pertenencias o a uno de sus seres queridos:

Dios de misericordia y esperanza. En este momento de angustia ponemos en tus manos a todas las familias afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. Acompaña a quienes sienten miedo, incertidumbre o desesperación. Dales fortaleza para afrontar las dificultades y permite que encuentren ayuda, refugio y personas dispuestas a tenderles la mano. Protege especialmente a quienes permanecen en las zonas afectadas y acompaña a los equipos de emergencia, médicos, rescatistas y voluntarios que trabajan para ayudar a los demás.

Señor, danos la fuerza para levantarnos después de esta dificultad y la solidaridad para no dejar solos a quienes más nos necesitan. Amén.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las plegarias por Colombia tras el terremoto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración por quienes perdieron la vida

En medio de una tragedia también hay familias que deben afrontar la pérdida de sus seres queridos. Para ellas, la oración puede convertirse en una manera de expresar sus sentimientos y pedir consuelo durante el duelo.

Recibe con amor a las personas que perdieron la vida durante esta emergencia y concede descanso eterno a sus almas. Acompaña a sus familiares y amigos en este momento de dolor. Dales consuelo cuando las palabras no sean suficientes y ayúdalos a encontrar fortaleza para afrontar esta pérdida.

Que puedan sentir el apoyo de quienes los rodean y que nunca les falte una mano amiga en medio de la tristeza.

Concédeles paz, esperanza y fortaleza. Amén.

También se puede orar por los heridos y rescatistas

La emergencia también deja personas heridas y comunidades que requieren atención inmediata. Por ello, otra oración puede estar enfocada en quienes permanecen en centros médicos y en los trabajadores que participan en las labores de rescate.

Textos de fe para encomendar a sobrevivientes, heridos, rescatistas y personas en duelo, con un enfoque espiritual pensado para momentos de angustia e incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)
Textos de fe para encomendar a sobrevivientes, heridos, rescatistas y personas en duelo, con un enfoque espiritual pensado para momentos de angustia e incertidumbre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señor, ponemos ante Ti a todas las personas que resultaron heridas o que necesitan atención después del terremoto. Acompáñalas durante su recuperación y guía las manos de los médicos, enfermeros, rescatistas y demás personas que trabajan para salvar vidas.

Permite que la ayuda llegue a cada comunidad que la necesita y que ninguna familia tenga que enfrentar sola las consecuencias de esta emergencia. Danos también un corazón solidario para ayudar, compartir y acompañar a quienes atraviesan esta situación. Amén.

Finalmente, quienes quieran encomendar a Colombia en sus oraciones pueden pedir por la recuperación de las zonas afectadas y por la unión de las comunidades durante las labores de reconstrucción:

Hoy ponemos a nuestro país en tus manos. Protege a las comunidades que fueron afectadas por el terremoto y acompaña especialmente a quienes perdieron sus hogares, sus pertenencias o a un ser querido.

Ayuda a que Colombia permanezca unida en medio de la dificultad. Que la solidaridad, la esperanza y el deseo de ayudar sean más fuertes que el miedo. Bendice a quienes trabajan en las labores de rescate y atención de la emergencia y permite que los recursos necesarios lleguen a las zonas que más los necesitan.

Dale a nuestro país fortaleza para levantarse nuevamente y a cada familia la esperanza para continuar. Amén.

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