Juan Román Riquelme sigue ubicando a Sebastián Villa en el trono de mejor jugador de Argentina

La esfera de Boca Juniors se encuentra en celebración total. En la tarde del domingo recibieron en la Bombonera a River Plate en el Superclásico argentino para disputar la jornada número 18 de la Liga Profesional y con un gol de Darío Benedetto, uno de los futbolistas más ‘odiados’ por el eterno rival, se quedaron con los tres puntos e hicieron respetar su casa.

El defensa colombiano Frank Fabra actuó como titular en el equipo dirigido por Hugo Ibarra, pero en el once inicial faltó su compañero de banda, al que la afición le ha tomado bastante cariño a pesar de sus situaciones personales, el extremo Sebastián Villa.

El oriundo de Bello, Antioquia, no pudo estar presente en el mítico encuentro contra los de la Banda Cruzada, debido a una rotura parcial del menisco de la rodilla derecha, lesión que pudo haber sido más profunda si no se trataba con prontitud. Los encargados de reemplazarlo en su puesto fueron Juan Ramírez y Darío Benedetto, quienes estuvieron por el sector izquierdo, pero no lograron mitigar la ausencia del antioqueño.

Sin embargo, Villa quiso estar presente en las celebraciones del vestuario y por medio de un video publicado por las redes sociales oficiales de Boca, se le vio cantando y vitoreando sobre la victoria al ritmo de “La cumbia de los trapos”, reflejando que a pesar de sus dolencias quiere seguir haciendo parte fundamental de la plantilla.

Vea aquí el video donde Sebastián Villa celebró junto con sus compañeros la victoria en el Superclásico:

Sebastián Villa hizo parte de las celebraciones de Boca Juniors tras vencer en el Superclásico a River Plate. Video: @BocaJrsOficial

Así lo ha reconocido y volvió a recordar el vicepresidente del club, el exjugador Juan Román Riquelme, quien en unas cortas palabras con ESPN afirmó que el colombiano sigue siendo el mejor jugador de todo el territorio argentino:

“No podemos olvidar que a nosotros nos falta el mejor jugador del fútbol argentino, que es Villa, se nos lastimó la rodilla... Es una pena para el fútbol argentino que él se lastime, sin duda es el mejor jugador acá en el país desde hace dos años y medio, desde que estamos acá”

Hace varios meses, el dirigente había entregado declaraciones similares cuando el escándalo de abuso sexual de Sebastián salió a la luz, enviando un mensaje claro que desde los despachos de la institución le van a cubrir la espalda al jugador lo que más puedan para que este siga dejando su talento en el campo.

Luego de elogiar al colombiano, Riquelme le dedicó también unas palabras a la victoria de su equipo en el Superclásico y afirmó que el ganarlo es lo más lindo que puede pasar:

“Ganar el clásico es lo más lindo que puede pasar y es un día hermoso. Ningún clásico es diferente, para nosotros todos son importantes. Siempre confiamos que las cosas iban a salir bien. El equipo fue protagonista del arranque, repito que ganamos merecidamente.

Cabe recordar que Boca Juniors no necesitaba ganar este partido únicamente por el pasado histórico que tiene, sino porque requería los tres puntos para seguir en la lucha de conquistar la liga. Atlético Tucumán, actual líder del certamen con 34 puntos, ganó su partido de la jornada y los Xeneizes con esta victoria no le perdieron el paso y se ubican cuartos en la tabla con 32 unidades.

Por su lado, Sebastián Villa seguirá en proceso de recuperación de su lesión. Se espera que para inicios de octubre, el extremo pueda estar disponible nuevamente bajo las órdenes de Hugo Ibarra para disputar el tramo final de la liga.

