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Bogotá instaló centro de acopio en el Palacio de los Deportes para apoyar a los afectados por el sismo en Chocó: así puede ayudar

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, anunció que recibirán donaciones entre las 8:00 a. m. y 8:00 p. m.

Centro de acopio de ayuda humanitaria. Voluntarios. Cajas de ropa y alimentos no perecederos. Estantes con latas. Botellas de agua. Báscula.
Las ayudas recolectadas se destinarán directamente a los habitantes del departamento del Chocó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que se habilitó un centro de acopio en el Palacio de los Deportes para canalizar donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que se registró el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El punto de recolección opera entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m. y está dirigido únicamente al departamento de Chocó, según la información oficial.

“Chocó nos necesita. Se recibirán donaciones en el Palacio de los Deportes y todas irán a ayudar al departamento del Chocó. Si pueden donar, por favor háganlo (sic)”, afirmó el alcalde de Bogotá.

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Carlos Fernando Galán - crédito @CarlosFGalan/X
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que se habilitó un centro de acopio en el Palacio de los Deportes para canalizar donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que se registró el lunes 10 de agosto - crédito @CarlosFGalan/X

La decisión de concentrar las donaciones en un único espacio responde a la necesidad de organizar y distribuir los insumos que serán enviados directamente a la población damnificada.

El listado de artículos solicitados incluye alimentos no perecederos, materiales de construcción, productos de aseo y elementos para el hábitat. El objetivo es cubrir tanto las necesidades inmediatas como las relacionadas con la reconstrucción y la vida cotidiana de quienes resultaron afectados.

Entre los alimentos recomendados para donar figuran arroz blanco, harina de trigo, harina de maíz, pasta, avena en hojuelas, lentejas, fríjol, leche en polvo, atún enlatado, azúcar refinada, panela pulverizada, aceite de cocina, café libra, sal, bocadillo, chocolate en pastillas y jamonada en conserva. Las autoridades solicitaron que los productos estén dentro de su fecha de vencimiento para garantizar su adecuado consumo.

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En el grupo de artículos de cocina se incluyen ollas de aluminio con tapa, chocolateras de aluminio de 2 litros, platos hondos grandes de plástico, pocillos chocolateros grandes de plástico y cucharas grandes de acero inoxidable. Este tipo de insumos busca facilitar la preparación de alimentos en condiciones de emergencia.

Respecto a los materiales de construcción, se reciben cemento, varilla de acero, alambre, malla electrosoldada, zinc arquitectónico y convencional, clavos para construcción y cubiertas, ganchos para cubierta, perfiles en C, tubos cuadrados estructurales, láminas de drywall, materiales para instalación y acabados de drywall, tubería sanitaria, tubería hidráulica, sanitarios, tanques para almacenamiento de agua, materiales eléctricos, ladrillos y baldosas de cerámica. Estos recursos serán utilizados para atender daños en viviendas e infraestructura básica.

La convocatoria también abarca jabón de baño, detergente de ropa en polvo, jabón de ropa, crema dental, cepillo dental, desodorante en crema de 40 gramos, máquinas de afeitar desechables, toallas higiénicas medianas, papel higiénico y esponjillas en paquetes de seis unidades. Este grupo está orientado a cubrir necesidades sanitarias y de higiene personal.

Palacio de los Deportes - crédito @GAquinteroA/X
De acuerdo con Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno, todas las donaciones recolectadas serán enviadas directamente a la población del Chocó - crédito @GAquinteroA/X

En el apartado de artículos de hábitat, la lista contempla juegos de sábanas, frazadas o cobijas, colchonetas, toldillos, hamacas, estufas de un puesto, ropa en buen estado y ropa interior nueva. El propósito es contribuir a mejorar las condiciones de descanso y resguardo de las familias desplazadas o con viviendas afectadas.

De acuerdo con Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno, todas las donaciones recolectadas serán enviadas directamente a la población del Chocó.

La medida busca que la ayuda llegue con mayor oportunidad y eficiencia a quienes han resultado más afectados por el movimiento telúrico.

La apertura del centro de acopio en Bogotá forma parte de las acciones de apoyo ante emergencias nacionales y busca incentivar la participación ciudadana para atender las necesidades generadas por el reciente sismo.

Las autoridades insisten en que el punto de recolección recibirá únicamente insumos destinados a la población del Chocó, con el objetivo de centralizar y agilizar la distribución de la ayuda.

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